«Дима многие годы хотел мальчика, и Бог услышал его молитвы»: 54-летняя жена Маликова рассказала о рождении ребенка

2 Февр. 2018 2018-02-02T17:38:13+03:00

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Новость, что Дмитрий Маликов стал отцом появилась не на страницах желтой прессы, об этом событии рассказал сам певец у себя в инстаграме, и это стало большой неожиданностью для его поклонников. Ведь за 9 месяцев до этого артист ни словом, ни жестом не дал понять, что скоро станет папой. Оказалось, что он с супругой прибегнул к услугам суррогатной матери, которая и родила паре ребенка.

Смелое признание в этом еще больше восхитило поклонников. Однако, спустя почти неделю в интервью Woman`s Day супруга музыканта призналась, что на самом деле они не хотели никому рассказывать об этом. Но в питерском роддоме появились телевизионщики, которым кто-то рассказал о рождении у Маликовых ребенка и они попросили об интервью.

"Кто-то из роддома слил эту информацию телевизионщикам – одному популярному ток-шоу на федеральном канале. Оттуда на следующий день нам позвонили с просьбой об участии в передаче. Мы отказались, но информации уже дали огласку. Поэтому Диме пришлось рассказать о рождении малыша в Instagram, а так мы бы это хранили в тайне», - цитирует Елену портал.

elenamalikova Я была в семье единственным ребенком. Любимым, умным, красивым, но единственным. Когда мне исполнилось 20, внезапно скончалалась моя мама, потом папа. От ужаса случившегося меня спасла тогда моя ,совсем еще малютка, дочь Оля. Просто потому, что она была. Через некоторое время моя жизнь резко поменялась, - я встретила Диму, благодаря ему обрела прекрасную семью: он, его родители, сестра, бабушка, тети, племянник, Оля и ее семья, наша чудесная дочь и сын... Семья - это команда ! Где один- за всех и все- за одного! И чем больше молодых игроков в ней, тем она сильнее!

Маликова отметила, что ее муж и сын родились в один год Собаки, а еще и Дмитрий, и дочь Стефания, и малыш – все Водолеи. По ее мнению, это очень хорошо.

"Новорожденного никак не назвали – честно, мы имя не скрывали бы от вас, если бы уже выбрали, но пока еще сами думаем и думать будем еще, наверное, долго. А куда нам торопиться? В голове что-то крутится, какие-то варианты, но того самого имени пока нет. Рост и вес нормальные, родился вовремя. Но я бы не хотела, чтобы кто-то знал эти подробности: счастье любит тишину", – отметила Маликова.

Как рассказала супруга музыканта, они несказанно рады рождению ребенка, причем особенно долгожданным он был для Дмитрия, который долгие годы мечтал о сыне. Елена отметила, что несмотря на прогресс в медицине довольно сложно предугадать пол будущего малыша.

"Это долгожданный ребенок, который нам дался долго и сложно. И праздно о нем говорить поэтому нет никого желания. Скажу только, что даже с учетом колоссального прогресса в медицине пол ребенка во время его зачатия подгадать невозможно. Но Дима очень долго, многие годы, хотел мальчика – и вот Бог услышал его молитвы", – подытожила она.

Напомним, Дмитрий Маликов и Елена Изаксон вместе с 1992 года, однако поженились они уже после появления на свет их дочери Стефании. Также певец усыновил дочь супруги от первого брака – Ольгу.

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Новость о том, что 48-летний Дмитрий Маликов стал отцом во второй раз стала неожиданностью для всех. У певца появился на свет сын, однако, родила его не законная супруга, а суррогатная мама, услугами которой Маликовывоспользовались. И если поначалу новость прозвучала как байка, то чуть позже ее подтвердил сам певец, поблагодарив поклонников и друзей за многочисленные поздравления с прибавлением семьи. А сегодня и дочь звезды – Стеша Маликова поздравила отца с днем рождения и с тем, что он теперь стал родителем сына. (подробности)