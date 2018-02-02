«Дима многие годы хотел мальчика, и Бог услышал его молитвы»: 54-летняя жена Маликова рассказала о рождении ребенка
Новость, что Дмитрий Маликов стал отцом появилась не на страницах желтой прессы, об этом событии рассказал сам певец у себя в инстаграме, и это стало большой неожиданностью для его поклонников. Ведь за 9 месяцев до этого артист ни словом, ни жестом не дал понять, что скоро станет папой. Оказалось, что он с супругой прибегнул к услугам суррогатной матери, которая и родила паре ребенка.
Смелое признание в этом еще больше восхитило поклонников. Однако, спустя почти неделю в интервью Woman`s Day супруга музыканта призналась, что на самом деле они не хотели никому рассказывать об этом. Но в питерском роддоме появились телевизионщики, которым кто-то рассказал о рождении у Маликовых ребенка и они попросили об интервью.
"Кто-то из роддома слил эту информацию телевизионщикам – одному популярному ток-шоу на федеральном канале. Оттуда на следующий день нам позвонили с просьбой об участии в передаче. Мы отказались, но информации уже дали огласку. Поэтому Диме пришлось рассказать о рождении малыша в Instagram, а так мы бы это хранили в тайне», - цитирует Елену портал.
Маликова отметила, что ее муж и сын родились в один год Собаки, а еще и Дмитрий, и дочь Стефания, и малыш – все Водолеи. По ее мнению, это очень хорошо.
"Новорожденного никак не назвали – честно, мы имя не скрывали бы от вас, если бы уже выбрали, но пока еще сами думаем и думать будем еще, наверное, долго. А куда нам торопиться? В голове что-то крутится, какие-то варианты, но того самого имени пока нет. Рост и вес нормальные, родился вовремя. Но я бы не хотела, чтобы кто-то знал эти подробности: счастье любит тишину", – отметила Маликова.
Как рассказала супруга музыканта, они несказанно рады рождению ребенка, причем особенно долгожданным он был для Дмитрия, который долгие годы мечтал о сыне. Елена отметила, что несмотря на прогресс в медицине довольно сложно предугадать пол будущего малыша.
"Это долгожданный ребенок, который нам дался долго и сложно. И праздно о нем говорить поэтому нет никого желания. Скажу только, что даже с учетом колоссального прогресса в медицине пол ребенка во время его зачатия подгадать невозможно. Но Дима очень долго, многие годы, хотел мальчика – и вот Бог услышал его молитвы", – подытожила она.
Напомним, Дмитрий Маликов и Елена Изаксон вместе с 1992 года, однако поженились они уже после появления на свет их дочери Стефании. Также певец усыновил дочь супруги от первого брака – Ольгу.
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Новость о том, что 48-летний Дмитрий Маликов стал отцом во второй раз стала неожиданностью для всех. У певца появился на свет сын, однако, родила его не законная супруга, а суррогатная мама, услугами которой Маликовывоспользовались. И если поначалу новость прозвучала как байка, то чуть позже ее подтвердил сам певец, поблагодарив поклонников и друзей за многочисленные поздравления с прибавлением семьи. А сегодня и дочь звезды – Стеша Маликова поздравила отца с днем рождения и с тем, что он теперь стал родителем сына. (подробности)