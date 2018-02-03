Аида Ведищева: «Я называла Шаинского «весёлым Моцартом»

3 Февр. 2018 2018-02-03T15:07:29+03:00

Аида Ведищева, которая и рассказала нашему корреспонденту о своей дружбе и работе с Шаинским Фото: фотохроника ТАСС.

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Недавно в Сан-Диего - городе, где Шаинский жил последние 10 лет - состоялся большой концерт, посвящённый памяти Владимира Яковлевича. Инициатором этого вечера стала наша соотечественница, уже более 35 лет живущая в США известная певица Аида Ведищева, которая и рассказала нашему корреспонденту о своей дружбе и работе с Шаинским.

- Аида, в годы вашей популярности в СССР, к вам обращались многие поэты и композиторы, но только с Шаинским вы дружили более 30 лет. Чем вы так «зацепили» друг друга?

- Да, мы действительно по-настоящему подружились с ним, а потом и с его семьёй, на много лет…Как говорится, всё от Бога! И мы поняли друг друга именно на духовном и душевном уровне. Володя в любом возрасте был как ребёнок. Я его называю «весёлый Моцарт». А он в ответ называл меня «Мэрилин Монро нашего времени» Это гениальный композитор - и невероятный шутник. Остроумный, безумно энергичный человек, никогда не унывающий, высоко образованный, имеющий невероятно широкий кругозор, знающий философию…И при этом Володя был совершенно не пафосным. Поэтому у нас было очень много общих тем для разговоров. Когда мы работали над песней, мы могли говорить по телефону 3-4 часа.

- Почему песенку «Чунга-чанга» для мультфильма «Катерок» он предложил именно вам?

- Наверное потому, что он меня знал именно такой – весёлой, жизнерадостной. А у моего партнёра Анатолия Горохова был очень красивый голос. Самого мультфильма ещё не было, зрительный ряд мы не видели. Но я вижу текст и умею создавать образ. Ещё я в «Катерке» спела прекрасную лирическую песню «Синяя вода». А когда уже много лет спустя посмотрела этот мультфильм, то поняла, что всё действительно совпало с моей фантазией, как я это видела и представляла изначально, записывая песни.

3 февраля исполняется 40 дней, как не стало композитора Владимира ШаинскогоФото: фотохроника ТАСС.

- Вы часто встречались в Москве?

- Он жил с мамочкой на Преображенке, и когда мы с мужем переехали в Сокольники, нам было удобно встречаться и работать над песнями. Он очень любил маму и не женился, пока она не ушла из жизни. Его песни, которые я пела, («Смешной паренек», «Ах, Наташа», «Детство», «Черный кофе», «Не ломай черемухи», «Сентябрины», «Две души»)…- это просто классика, они становились любимыми шлягерами в течение многих десятилетий. Эти музыкальные жемчужинки связали наши имена навсегда.

- А в 1980-м вы уехали в Америку…

- Да, а Володя с супругой и детьми остались в России. Но мы никогда не теряли связь, наша дружба оставалась прежней. И когда времена в России изменились, мы с ними вновь встречались в Москве. Я с мужем приезжала в Россию на встречу с родными, друзьями и, конечно, со зрителями, которые меня никогда не забывали, бережно хранили мои пластинки и приносили их для автографа. Прошло время, а Володя не менялся, оставался таким же молодым, остроумным и веселым. Он очень любил беседовать на тему духовности. Мы подолгу разговаривали о вере, псалмах, пророках. Он приходил на мои концерты с цветами и, поздравляя меня, садился за рояль - и мы вместе пели давние шлягеры. Мне приятно было видеть, как выросли их дети Анечка и Слава. Помню, когда мы останавливались у них со Светочкой, я там что-то готовила, угощала их, хотя и была гостьей. Помню, что пекла блинчики с яблочками. Я их вкусно делала, а он с удовольствием их ел.

Шаинский ставил стаканчик с водочкой на руку – и так выпивалФото: Анатолий ЖДАНОВ

- В США вы тоже встречались?

- Конечно! Спустя много лет Шаинские приехали в Америку, гостили у нас дома в Лос-Анджелесе. Мой муж Найм любил показывать фокус – ставил на голову стаканчик с водой и танцевал, двигался. А Володя «в ответ» ставил стаканчик с водочкой на руку, на локоть – и так выпивал. Это было очень забавно! Или вот он рассказывает какой-то анекдот, шутку – все ждут, кто и как отреагирует, а он сам первым начинал хихикать. Я же говорю - он был в душе ребёнок! Потом Шаинские

решили поехать в Сан-Диего, ближе к океану. Им очень понравился этот город. Володя безумно любил спорт - особенно водный спорт и подводную охоту. На этом этапе жизни он решил отдохнуть от столичной суеты, наслаждался тишиной и покоем на своей вилле вблизи океана. Все было прекрасно. Но…

Как известно, «life is a journey», то есть жизнь – это путешествие. А любое путешествие имеет свой конец. Вот так и произошло с нашим Маэстро. Он окончил свой земной университет с отличием, выполнив свою миссию на земле. Его музыка, простая и гениальная, была доступна всему народу. Его песни любили и пели в концертных залах, на семейных торжествах, в воинских частях, в туристических походах у костра, на танцплощадках. Его любили и будут любить и с удовольствием петь будущие поколения.

Будучи духовным человеком, знающим Закон Божий, он знал, что душа человеческая вечна, и, как поется в песне Таривердиева, «смерти не будет - будет вечная музыка».

Перефразируя строки великого поэта, мне хочется сказать:

«Нет, весь ты не умрешь!

Душа в подлунном мире

Твой прах переживет –

Душе ведь нет конца.

А музыка твоя звучит, звучит в эфире,

Напоминая нам об имени ее творца…»

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