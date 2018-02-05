«Звезды под гипнозом»: Чуда не будет

5 Февр. 2018 2018-02-05T19:51:48+03:00

На Первом канале запустили новое шоу Максима Галкина. В нем гипнолог Иса Багиров вводит звезд кино и эстрады в состояние гипноза, чтобы потом они вжились в предложенные обстоятельства

Изменить размер текста: A A

Иса - это же арабская версия имени «Иисус». Один частный сеанс у спасителя Исы Багирова в Москве стоит 20-30 тысяч рублей. Он позиционирует себя как «разработчик современных психотехнологий, невербальных форм внушения и систем скрытого манипулирования сознанием». Обещая, например, за один сеанс «избавить от любой эмоциональной или психологической проблемы». От любой. Также он обучает «ментализму», то есть чтению мыслей. Нет, это не шутка, а цитата с его сайта.

Я не ясновидец, но ясно вижу, что после эфиров эта сумма вырастет раза в два-три. То есть эта программа очень полезна как минимум для одного человека. Ну и для остальных невредная: Иса Багиров - это же не Геннадий Малахов, который в кадре ел морковку, а вне его советовал пить мочу.

Иса обаятелен, интеллигентен, наверняка не лишен каких-то способностей. А то, что привирает - так это законы жанра. Фокусников же никто не обвиняет в том, что они обманывают публику. А они обманывают, с юридической точки зрения.

Иса Багиров вводит звезд кино и эстрады в состояние гипноза, чтобы потом они вжились в предложенные обстоятельства. ФОТО Максим ЛИ, Первый канал

Другое дело, что той элегантности, с какой дурил публику советский гипнотизер и телепат Вольф Мессинг, у Багирова нет. Мессинга окончательно разоблачили спустя годы после его смерти, умения его последователя разоблачаются единомоментно с развертыванием хронометража шоу. Волшебник оказался лишь статистом на этом празднике жизни - заложником продюсеров, которые находят скетч по «Теремку» смешным. Там актрисе Наталье Бочкаревой будто бы внушили, что она адвокат Медведя, который сломал теремок.

Максим Галкин на съемках передачи. ФОТО Максим ЛИ, Первый канал

Ивар Калныньш вместе со всеми изображал Кинг-Конга, Доминик Джокер поверил, что он опять детсадовец, Аскольд Запашный полз по полу - воображая, что по отвесной стене. Безумие предложенных обстоятельств - лишь почва для актерских этюдов. Фантазии сценаристов, воплощенные готовым на все российским актерством, заслонили магию человеческих суперспособностей и конкретно уроженца солнечного Баку Ису Багирова.

Пока зрители гадают постановка всё происходящее или нет, артисты честно отрабатывают гонорары. ФОТО Максим ЛИ, Первый канал

«Это же постановка, а не всамделишный гипноз!» - неуверенно негодуют там-сям в интернете взволнованные зрители - при этом желая, чтобы их немедленно убедили в обратном. Чуда потому что хочется, ну. Но утешиться нечем. Не будет чуда, расходимся.

ДОСЬЕ «КП»

От «самообыденности» к духовному развитию: кто такой Иса Багиров

Иса Багиров родился в 1983 году. Парень долго искал себя и поначалу напирал на фен-шуй. Видимо, клеилось не очень: «К сожалению, в Азербайджане мало кто хочет изучать фэн-шуй, они предпочитают углубляться в другие науки», - честно признавался Иса в интервью 2014 года. И не скрывал обиды на соотечественников: «У нашего народа другое мировоззрение. Они предпочитают самообыденность (забавное слово. - Ред.) и редко занимаются духовным развитием».

Гипнотизер Иса Багиров. ФОТО Максим ЛИ, Первый канал

Тем временем мама Исы Галина Багирова добилась успехов в 8-м сезоне шоу «Битва экстрасенсов». Неудивительно, что сын пошел по ее стопам, приняв участие в проектах «Экстрасенсы против детективов», «Черное и белое» и переехав в Москву.

Но экстрасенсов-то сейчас пруд пруди. Гипнологов много меньше. И вот Иса уже гипнолог.

Какое у Багирова образование, не совсем ясно. На сайте он сообщает, что «по первому образованию я юрист международного права, второе образование получал на кафедре «юридической психологии и криминалистики». На страничке «Вконтакте» указано, что он закончил факультет регионоведения и международных отношений Бакинского славянского университета.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Погруженные заживо

Глеб ГУБАРЕВ

Подозревая авторов и участников нового шоу в мошенничестве, зрители, сами того не ведая, делают грандиозный комплимент нашему шоу-бизнесу. Ведь если народ действительно обманывают, значит, участники проекта обладают поистине феноменальными актерскими способностями. Ни разу не сбились, зачитывая отрепетированные реплики, не засмеялись, изображая обезьяну или боксера - либо реплики все же не были отрепетированы, либо по всем им плачет «Оскар» (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды за все ответят...

Вряд ли артисты понимали, что их ждет, когда соглашались на участие в шоу «Звезды под гипнозом». Ведь потерять лицо здесь можно не только в переносном, но и в прямом смысле (подробности)