2018-02-05T19:48:40+03:00
Телевизор

Погруженные заживо

Шоу «Звезды под гипнозом» оказалось неплохой альтернативой "Дому-2"
Глеб ГУБАРЕВ
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В новом шоу Первого канала экстрасенс Иса Багиров вводит в состояние гипноза звёзд российской сцены. ФОТО Максим ЛИ, Первый каналВ новом шоу Первого канала экстрасенс Иса Багиров вводит в состояние гипноза звёзд российской сцены. ФОТО Максим ЛИ, Первый канал
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Подозревая авторов и участников нового шоу в мошенничестве, зрители, сами того не ведая, делают грандиозный комплимент нашему шоу-бизнесу. Ведь если народ действительно обманывают, значит, участники проекта обладают поистине феноменальными актерскими способностями. Ни разу не сбились, зачитывая отрепетированные реплики, не засмеялись, изображая обезьяну или боксера - либо реплики все же не были отрепетированы, либо по всем им плачет «Оскар».

Но давайте посмотрим правде в лицо - даже участвующим в шоу профессиональным актерам до уровня Раневской и Де Ниро далеко, не говоря уже о циркачах, певцах и танцорах. Так может, гипноз все же был и на кого-то даже подействовал? И именно поэтому такие странные звуки издавали и столь нелепые действия производили звезды, получая команды от гипнотизера?

Конечно, остаются вопросы этического характера, ведь ужимки знаменитости, которой внушили, что, допустим, он (или она) - Человек-Паук, представляют собой не слишком аппетитное зрелище. Но тут уже выбирать зрителям. Пожалуй, погруженные в гипноз звезды выглядят все же симпатичнее, чем, допустим, участники «Пусть говорят» или «Дома-2»: там и человека-то найти сложно - одни пауки...

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Звезды под гипнозом»: Чуда не будет

Сергей ЕФИМОВ

Один частный сеанс у спасителя Исы Багирова в Москве стоит 20-30 тысяч рублей. Он позиционирует себя как «разработчик современных психотехнологий, невербальных форм внушения и систем скрытого манипулирования сознанием». Обещая, например, за один сеанс «избавить от любой эмоциональной или психологической проблемы». От любой. Также он обучает «ментализму», то есть чтению мыслей. Нет, это не шутка, а цитата с его сайта. Я не ясновидец, но ясно вижу, что после эфиров эта сумма вырастет раза в два-три (подробности)

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Вряд ли артисты понимали, что их ждет, когда соглашались на участие в шоу «Звезды под гипнозом». Ведь потерять лицо здесь можно не только в переносном, но и в прямом смысле (подробности)

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