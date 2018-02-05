Врача-гематолога Елену Мисюрину отпустили прямо в зале суда

5 Февр. 2018 2018-02-05T23:13:42+03:00

Эксклюзив «КП»: первый комментарий Елены Мисюриной после освобождения. Врач-гематолог Елена Мисюрина отпущена из СИЗО под подписку о невыезде. Смотрите эксклюзивное видео «КП» с первыми комментариями медика, осуждённого на два года после гибели пациента.

Суд второй инстанции удовлетворил ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения. Однако апелляция по основному делу ещё впереди [видео]

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Не на каждое заседание по рассмотрению рядового по сути ходатайства приходит столько людей. Но на суд по делу врача Елены Мисюриной прибыли не только ее коллеги из 52-й ГКБ во главе с главным врачом Марьяной Лысенко. Не только семья практически в полном составе - муж Андрей, старший сын Сева и родители. Не только огромное число неравнодушных, но и известный врач Леонид Рошаль. 5 февраля в Мосгорсуде рассматривалось ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения с тюремного заключения обратно на подписку о невыезде до вступления приговора суда в законную силу.

Перед заседанием в коридорах суда все стояли притихшие. Рошаль отказывал в комментариях многочисленным журналистам.

- Я все скажу в зале суда.

Мама и папа Елены сильно нервничали. Стоя у самого зала заседаний, в приоткрытую дверь они увидели свою дочь в «аквариуме» (стеклянный бокс для преступников), престарелой маме Татьяне Васильевне чуть не стало плохо.

- Впервые на суде по делу жены я вижу столько людей, - сказал «КП» муж Мисюриной Андрей. - Обычно я один только ходил и адвокат.

В помещение зала судебных заседаний Мосгорсуда набились десятки журналистов.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Я вчера был у Елены Николаевны в СИЗО, - рассказал ответственный секретарь ОНК (Общественная наблюдательная комиссия) Иван Мельников. - Она очень надеется на справедливость. Видно было, что очень переживает, и даже похудела на 8 килограммов. Мечтает, когда выйдет, скорее увидеть семью и продолжить работу. «Хочу сделать мое отделение одним из лучших в мире», - сказала она.

Долго не начинали, ждали сторону обвинения. Судебные приставив несколько раз выкрикивали в толпу их фамилии. Но они так и не пришли.

Расследование длилось долгих 5 лет. Напомним, Елену Мисюрину обвиняют в том, что она при проведении процедуры трепанобиопсиии якобы нарушила технику безопасности. Какую только - непонятно, ведь никакой официальной техники для этой процедуры не существует. И это привело к смерти пациента. Правда, вот после визита к Мисюриной он ушёл на своих ногах на работу, где прекрасно себя чувствовал. А умер через 4 дня вообще в другой больнице, где медики критически долгое время не могли понять, что у пациента внутреннее кровотечение, и готовили его к операции по удалению аппендицита.

Беспрецедентность ситуации в том, что абсолютно все присутствовавшие в зале заседаний были за удовлетворение ходатайства. И адвокаты, и прокурор.

Судья Гринько сразу предупредил, что сегодня не стоит касаться основного приговора, его доказанности, обоснованности и прочих нюансов.

- Мы сегодня рассматриваем только ходатайство об изменении меры пресечения.

Адвокат Марина Зайцева:

- Непонятно, чем руководствовался суд, меняя меру пресечения моей подзащитной с подписки о невыезде на реальное заключение. Елена Николаевна во все время следствия являлась по первому требованию, ни разу не нарушила избранную ранее меру пресечения - подписку о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, мы, исходя из текста приговора, убеждены, что вряд ли он может устоять в суде второй инстанции.

Второй защитник Анатолий Клейменов был более эмоционален. Вспомнил знаменитое «дело врачей», тем более, что как оказалось, его дед, профессор медицины Яков Эттингер, был первым арестованным в те далёкие годы.

- Я прошу суд отпустить Елену Николаевну не из-за милосердия к ней, хотя она это явно заслуживает. Не из уважения ко всему медицинскому сообществу. А потому, что есть все правовые основания не держать ее в СИЗО.

Прокурор в полном объёме поддержал ходатайство. И даже напомнил, что и на суде первой инстанции гособвинитель просил назначить наказание для Мисюриной, не связанное с заключением под стражу.

Последним слово предоставили президенту Национальной медицинской палаты, известному и уважаемому Леониду Рошалю.

Врач Леонид Рошаль приехал в суд вступиться за коллегу.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Елена Николаевна, мне больно вас видеть в этой клетке, - обратился он сначала к Мисюриной. - Мы считаем, что сегодня идёт необоснованная ничем волна травли врачебного сообщества. И пока мы здесь с вами разговариваем, в отделении гематологии ГКБ 52 более 80-ти человек ждут врачебной помощи. Елена Николаевна - ведущий специалист. Кому легче от того, что она в тюрьме? Она не убийца, она доктор. Она никуда не убегала, ходила на работу, приходила на следственные действия. Ей даже разрешили выезжать за рубеж на конгресс и представлять нашу страну. И Елена Николаевна вернулась, не сбежала никуда. Я прошу Мосгорсуд освободить Мисюрину. Если надо, готов сидеть вместо неё.

Про основное дело он тоже сказал:

- Мы его исследовали, там много вопросов.

После речи Рошаля суд взял перерыв. А после было объявлено, что Елене Николаевне Мисюриной меняют меру пресечения обратно на подписку о невыезде.

- Освободить в зале суда! - постановил суд, и все захлопали.

Елена Мисюрина после освобождения у здания Мосгорсуда. Слева - адвокат Мария Зайцева; справа - адвокат Анатолий Клейменов. ФОТО Сергей Савостьянов/ТАСС

Адвокаты с семьей остались ждать Елену Николаевну, ей необходимо пройти некоторые формальности перед освобождениям. А коллеги - врачи побежали по делам. Вместо прощания все спрашивали у Андрея:

- Как думаешь, на работе ее уже завтра ждать?

- Думаю да, завтра пойдёт уже, не выдержит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/638214" frameborder="0"></iframe> Освобожденная Елена Мисюрина встретилась с мужем.Врача-гематолога отпустили под подписку о невыезде

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Помимо родных и близких Елену Мисюрину дома ждёт заслуженная награда - Национальная премия за преданность профессии «Мы будем жить!».

Заочно ее присудили ещё вчера в Международный день борьбы с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Впереди у Мисюриной ещё самый важный этап судебных дел - апелляция на основной приговор, который решит исход процесса. Сидеть врачу-гематологу или лечить.

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