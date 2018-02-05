Врача-гематолога Елену Мисюрину отпустили прямо в зале суда
Эксклюзив «КП»: первый комментарий Елены Мисюриной после освобождения.Врач-гематолог Елена Мисюрина отпущена из СИЗО под подписку о невыезде. Смотрите эксклюзивное видео «КП» с первыми комментариями медика, осуждённого на два года после гибели пациента.
Не на каждое заседание по рассмотрению рядового по сути ходатайства приходит столько людей. Но на суд по делу врача Елены Мисюриной прибыли не только ее коллеги из 52-й ГКБ во главе с главным врачом Марьяной Лысенко. Не только семья практически в полном составе - муж Андрей, старший сын Сева и родители. Не только огромное число неравнодушных, но и известный врач Леонид Рошаль. 5 февраля в Мосгорсуде рассматривалось ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения с тюремного заключения обратно на подписку о невыезде до вступления приговора суда в законную силу.
Перед заседанием в коридорах суда все стояли притихшие. Рошаль отказывал в комментариях многочисленным журналистам.
- Я все скажу в зале суда.
Мама и папа Елены сильно нервничали. Стоя у самого зала заседаний, в приоткрытую дверь они увидели свою дочь в «аквариуме» (стеклянный бокс для преступников), престарелой маме Татьяне Васильевне чуть не стало плохо.
- Впервые на суде по делу жены я вижу столько людей, - сказал «КП» муж Мисюриной Андрей. - Обычно я один только ходил и адвокат.
В помещение зала судебных заседаний Мосгорсуда набились десятки журналистов.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ
- Я вчера был у Елены Николаевны в СИЗО, - рассказал ответственный секретарь ОНК (Общественная наблюдательная комиссия) Иван Мельников. - Она очень надеется на справедливость. Видно было, что очень переживает, и даже похудела на 8 килограммов. Мечтает, когда выйдет, скорее увидеть семью и продолжить работу. «Хочу сделать мое отделение одним из лучших в мире», - сказала она.
Долго не начинали, ждали сторону обвинения. Судебные приставив несколько раз выкрикивали в толпу их фамилии. Но они так и не пришли.
Расследование длилось долгих 5 лет. Напомним, Елену Мисюрину обвиняют в том, что она при проведении процедуры трепанобиопсиии якобы нарушила технику безопасности. Какую только - непонятно, ведь никакой официальной техники для этой процедуры не существует. И это привело к смерти пациента. Правда, вот после визита к Мисюриной он ушёл на своих ногах на работу, где прекрасно себя чувствовал. А умер через 4 дня вообще в другой больнице, где медики критически долгое время не могли понять, что у пациента внутреннее кровотечение, и готовили его к операции по удалению аппендицита.
Беспрецедентность ситуации в том, что абсолютно все присутствовавшие в зале заседаний были за удовлетворение ходатайства. И адвокаты, и прокурор.
Судья Гринько сразу предупредил, что сегодня не стоит касаться основного приговора, его доказанности, обоснованности и прочих нюансов.
- Мы сегодня рассматриваем только ходатайство об изменении меры пресечения.
Адвокат Марина Зайцева:
- Непонятно, чем руководствовался суд, меняя меру пресечения моей подзащитной с подписки о невыезде на реальное заключение. Елена Николаевна во все время следствия являлась по первому требованию, ни разу не нарушила избранную ранее меру пресечения - подписку о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, мы, исходя из текста приговора, убеждены, что вряд ли он может устоять в суде второй инстанции.
Второй защитник Анатолий Клейменов был более эмоционален. Вспомнил знаменитое «дело врачей», тем более, что как оказалось, его дед, профессор медицины Яков Эттингер, был первым арестованным в те далёкие годы.
- Я прошу суд отпустить Елену Николаевну не из-за милосердия к ней, хотя она это явно заслуживает. Не из уважения ко всему медицинскому сообществу. А потому, что есть все правовые основания не держать ее в СИЗО.
Прокурор в полном объёме поддержал ходатайство. И даже напомнил, что и на суде первой инстанции гособвинитель просил назначить наказание для Мисюриной, не связанное с заключением под стражу.
Последним слово предоставили президенту Национальной медицинской палаты, известному и уважаемому Леониду Рошалю.
Врач Леонид Рошаль приехал в суд вступиться за коллегу.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ
- Елена Николаевна, мне больно вас видеть в этой клетке, - обратился он сначала к Мисюриной. - Мы считаем, что сегодня идёт необоснованная ничем волна травли врачебного сообщества. И пока мы здесь с вами разговариваем, в отделении гематологии ГКБ 52 более 80-ти человек ждут врачебной помощи. Елена Николаевна - ведущий специалист. Кому легче от того, что она в тюрьме? Она не убийца, она доктор. Она никуда не убегала, ходила на работу, приходила на следственные действия. Ей даже разрешили выезжать за рубеж на конгресс и представлять нашу страну. И Елена Николаевна вернулась, не сбежала никуда. Я прошу Мосгорсуд освободить Мисюрину. Если надо, готов сидеть вместо неё.
Про основное дело он тоже сказал:
- Мы его исследовали, там много вопросов.
После речи Рошаля суд взял перерыв. А после было объявлено, что Елене Николаевне Мисюриной меняют меру пресечения обратно на подписку о невыезде.
- Освободить в зале суда! - постановил суд, и все захлопали.
Елена Мисюрина после освобождения у здания Мосгорсуда. Слева - адвокат Мария Зайцева; справа - адвокат Анатолий Клейменов. ФОТО Сергей Савостьянов/ТАСС
Адвокаты с семьей остались ждать Елену Николаевну, ей необходимо пройти некоторые формальности перед освобождениям. А коллеги - врачи побежали по делам. Вместо прощания все спрашивали у Андрея:
- Как думаешь, на работе ее уже завтра ждать?
- Думаю да, завтра пойдёт уже, не выдержит.
Освобожденная Елена Мисюрина встретилась с мужем.Врача-гематолога отпустили под подписку о невыезде
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Помимо родных и близких Елену Мисюрину дома ждёт заслуженная награда - Национальная премия за преданность профессии «Мы будем жить!».
Заочно ее присудили ещё вчера в Международный день борьбы с онкологическими и гематологическими заболеваниями.
Впереди у Мисюриной ещё самый важный этап судебных дел - апелляция на основной приговор, который решит исход процесса. Сидеть врачу-гематологу или лечить.
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