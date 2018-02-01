Почему CAS за нас? Ответы на главные вопросы после оправдания российских спортсменов

1 Февр. 2018 2018-02-01T22:40:03+03:00

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А что за CAS такой? Почему он такой смелый, что пошел против МОК?

Спортивный арбитражный суд - детище самого МОК. Его придумал экс-президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч еще в 1980 году. К тому времени стало понятно, что гражданские суды не могут понять специфику спортивных споров, и надо было учреждать какую-то свою судебную инстанцию. Но в середине 1990-х CAS отделился от МОК, чтобы стать полностью беспристрастным. И с тех пор спортивному суду удавалось избегать обвинений в ангажированности.

Все дела, которые рассматривает CAS, можно разделить на две группы - коммерческие и допинговые. Первые - про то, кто кому не доплатил в контрактах, и зарплатах. Вторые - про то, правильно ли кого-то дисквалифицировали за допинг. Первые могут быть обжалованы, вторые - как правило, нет. Так что угрозу МОК подать в Федеральный суд Швейцарии и там оспорить оправдание российских спортсменов, не все юристы считают выполнимой.

Почему не всех оправдали?

Это станет понятно, когда стороны получат мотивировочные решения - полный пакет документов, где описано, на основании каких доказательств и каких соображений CAS принял решения. Но стоит отметить, что дела российских олимпийцев CAS рассматривал не скопом, а каждое в отдельности. Потому что у каждого атлета были разные ситуации - у кого-то были царапины на пробирках с допинг-пробами, у кого-то - нет, у кого-то нашли повышенное содержание соли в пробах. А кого-то судили вообще только со слов Родченкова.

Предварительный анализ вердикта говорит о том, что наказание оставили тем спортсменам, у кого нашли повышенное содержание соли в допинг-пробах (считается, что ее добавляют, чтобы при подмене была нужная плотность мочи). Но царапины на пробирках CAS, видимо, за доказательство не посчитал. Отсюда такое соотношение 28 - оправданы, 11 - нет.

Может ли Россия вернуть через суд флаг?

Теоретически да. CAS во время Олимпиад отправляет в город их проведения специальные выездные трибуналы. Они быстро-быстро на месте рассматривают спорные дела. Так что, если Россия хочет попробовать оспорить решение МОК дисквалифицировать всю страну, ей как минимум нужно подать жалобу в этот CAS. Кто это должен делать? Ну уж не сами спортсмены точно. Видимо, этим должен заняться Олимпийский комитет России. Но пока о подаче такого иска ничего не известно.

Могут ли реабилитированные спортсмены поехать на игры?

Шанс есть. Надо контактировать с МОК с просьбой прислать приглашение и ждать какого-либо ответа, даже отрицательного. Если ответ нет, то он может стать основой для нового иска в CAS. «Готовлю новое обращение в CAS, чтобы добиться разрешения участвовать в ближайшей Олимпиаде в Пхенчхане», - заявил только что оправданный лыжник Максим Вылегжанин. По неофициальной информации, так же собираются поступить те же Шипулин, Ан или Устюгов - у них медали не отнимали, но на Игры-2018 не приглашали.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Хотим дозаявить 15 спортсменов»

Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что ОКР обратился в МОК с просьбой прислать оправданным атлетам приглашение на участие в Олимпиаде.

- Медали возвращаются 28 спортсменам. МОК должен вернуться к вопросу допуска россиян до Игр в Пхенчхане. Сейчас ОКР просит МОК не позднее 2 февраля направить индивидуальные приглашения на Игры 15 спортсменам, - рассказал Поздняков журналистам.

Речь идет о следующих атлетах: Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова (все - скелетон), Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (все - лыжные гонки), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов (все - конькобежный спорт), Татьяна Иванова (санный спорт). Кроме того, в список вошли бывшие спортсмены, а ныне тренеры Альберт Демченко (санный спорт) и Сергей Чудинов (скелетон).

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