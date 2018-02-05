Следствие ведет Скойбеда: Это что за «Меньшевик» взялся там за дробовик [громкий расстрел]

5 Февр. 2018 2018-02-05T10:10:27+03:00

Жил бизнесмен Аверьянов, который никому не платил, и не тужил. И тут на хитреца нашлись другие хитрецы. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

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КАРАБИН КАК АРГУМЕНТ

Предновогодний день разорвали выстрелы: бывший владелец конфетной фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов расстрелял из «Сайги» пришедших описывать его имущество новых собственников; был убит специально нанятый охранник, голый торс парня с татуировкой возле сердца показали по всем каналам.

Аверьянов, при этом, кричал в эфире дозвонившейся ему радиостанции:

- Я щас тут сижу, забаррикадировался! Короче говоря, банда, кавказская, осетинская, во главе с двумя прокурорами: они занимаются отъемом недвижимости! У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Я четыре года бьюсь! Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом - с пистолетами, с оружием, - я применил оборону. Пишите прям: Дударов, главный коррумпант, и Чехоев, сын депутата от КПРФ, - это смотрящие, один по ЮЗАО, другой по ЮВАО! Кто еще? Раджабов Шамсутдин Тажидинович, это их односельчанин, и служба судебных приставов: там, правда, русские фамилии, но они такие же. Дайте это в эфир, пусть вся страна встает!!! Я русский человек, я физик! Я Родине служил честно, я за родину…опу рвал, а эта новая дженерейшн издевается над русскими людьми!

К этим воротам 27 декабря подъехал АверьяновФото: Ульяна СКОЙБЕДА

Щас, если останусь живой, я буду биться до конца, я сделаю православную Алькаиду, только это не будет террористическая организация, это будет святая православная организация, которая будет защищать русскую землю от подонков! Пришло время! Меня уже окружили, спецназ окружил, сейчас будем или стреляться, или сдаваться. Русские люди не сдаются, они умирают стоя! Я Родину не продам и завод не отдам! Чего бы мне это ни стоило…

Вид на комплекс зданий кондитерской фабрики "Меньшевик"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По некоторым данным, «борец за права русского народа» к тому времени уже вышел с территории оцепленной фабрики и просто валял Ваньку.

Но аудио появилось на всех националистических, испытывающих боль за русский народ сайтах, а, когда назавтра убийцу задержали, в камеру к нему явился лично уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов.

Машина Аверьянова до сих пор стоит брошенная у проходнойФото: Ульяна СКОЙБЕДА

Борис Юрьевич организовал «испытывающему материальные трудности» Аверьянову бесплатного адвоката, ранее работавшего на Улюкаева.

Погибший охранник - 31-летний Алексей Костиков. На малой родине в селе Тесово Смоленской области у него остались родители

СТРАШНЫЕ КАВКАЗЦЫ

Раджабова Шамсутдина Тажидиновича, который, как сообщили СМИ, дал Аверьянову в долг два миллиона долларов, а потом отсудил его фабрику, я представляла пожилым кавказцем с распальцовкой, в золоте и всеми этими: "Слюшай, дарагая".

В кафе передо мной сидел мальчик едва лет тридцати, с высшим юридическим образованием и нестрижеными волосами. И с ним - сюрприз! - русский по имени Павел (фамилию, идя навстречу пожеланиям интервьюируемых, опускаю).

Раджабов Шамсутдин Тажидинович, интеллигентный юрист

Раджабов:

Компания «Денэм Холл», которую я представляю, действительно дала Аверьянову в 2007 году в долг. Это обычная инвестиция: «Денэм Холл» давала и на строительство гостиниц, на развитие... Аверьянов кредит не вернул, в суде изворачивался: мол, документы - подделка, но суд присудил: взыскать с «Меньшевика» 70 миллионов рублей, это те самые два миллиона долларов с процентами (курс был - 30 рублей. - Ред.). В 2011 году исполнительный лист был предъявлен в службу судебных приставов, и к делу подключился я: я стал оказывать юридические услуги «Денэм Холл»…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/638044" frameborder="0"></iframe> Как страшные кавказцы вымогали фабрику у Аверьянова.После перестрелки 27 декабря сестра Аверьянова вывезла имущество с фабрики, несмотря на попытки помешать ейУльяна СКОЙБЕДА

- Подождите! Какие юридические услуги, про вас пишут, что вы чуть не гендиректор!

- Забейте мою фамилию в поисковике, выпадет около трехсот решений судов: сфера моей деятельности - взыскание долгов. Я стал плотно общаться с Аверьяновым, пытался договориться, чтобы и ему было хорошо, и нам, и разработал мировое соглашение, которое Аверьянов подписал, а теперь говорит, что не знал о нем.

По документу оба здания фабрики «Меньшевик» передаются «Денэм Холл» в залог. Смысл: если платежи не поступят вовремя, долг покроют за счет продажи актива. Сам Аверьянов присутствует в суде и горячо приветствует такую схему… Но, в итоге, все равно не перечисляет ни рубля кредиторам.

Раджабов:

- Он рассказывал, что деньги вот-вот поступят… много всего. Наконец, приставы выставили здания на торги, сами оценили их, это была государственная оценка. Никто не купил, и лот, по закону, предложили «Денэм Холл». В октябре 2014 года мы зарегистрировали право собственности. Но с этого момента и до конца 2017-го Аверьянов находился в здании и, фактически, не пускал нас…

Аверьянова шесть часов искали на фабрике, откуда он сбежал еще утромФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«ЧТО ХОЧУ, ТО И ДЕЛАЮ»

Мне показывают пленку: Аверьянов во дворе фабрики орет на судебных приставов: «Я?! Я спокоен, как удав…», - его урезонивают: «Что хотите, то и делайте: вы решение суда исполняйте», - Аверьянов, утвердительно: «Что хочу, то и делаю!».

По версии «Денэм Холл», в тот день, 24 апреля 2017 года, Аверьянов при визите судебных приставов дал по морде представителю нового собственника Абрамову, юрист Раджабов кинулся разнимать свару, сестра Аверьянова схватила промышленные щипцы и щелкала ими в районе чресел юриста, голося: «Я те… отрежу!» (слово из трех букв, вы догадались).

По версии Аверьянова, через забор его фабрики перелезли кавказцы, избили сотрудников арматурой и проломили ему, Аверьянову, голову.

Аверьянов вцепился в фабрику зубами: при виде новых собственников вызывал полицию

Прямо не знаю, кому верить.

Всех участников драки забрала полиция, и обе стороны написали заявления: «Денэм Холл», что Аверьянов украл у них щипцы (вырвал из рук сестры и убежал, а все имущество фабрики компания считает своим), Аверьянов - что в цеху под станком у него лежали три с половиной миллиона рублей - и пропали.

Во всех делах "Меньшевику" Аверьянову помогали жена Татьяна Войниченко, по совместительству юрист фабрики (справа) и сестра Екатерина Аверьянова

По заявлению Аверьянова уголовное дело возбудили, по заявлению «Денэм Холл» - нет.

- Если бы у нас были связи в правоохранительных органах, - волнуется Раджабов, - разве так все было бы? Мы сто раз писали в ОВД «Люблино»: собственника не пускают в здание, просим принять меры, - ответ: «Имеют место гражданско-правовые отношения, полиция не вмешивается». Мы подали в суд на выселение Аверьянова, он в суде прямым текстом сказал: «Я на сегодняшний момент сижу в здании, я буду его защищать с оружием в руках», - знаете, какое решение вынесла судья? «Истец не доказал факт нахождения ответчика в здании»!!! Так у кого связи в правоохранительных органах: у него или у нас?»

И запись, и странное решение, наслаждайтесь:

Заседание 18.05.2017 г. 18.07-18.28 Угрозы и подтверждение нахождения 00:00 00:00

А судья в решении пишет: доказательств нахождения Аверьянова в здании не имеется.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Ни с прокурором Дударовым, ни с прокурором Чехоевым, по словам Раджабова, ситуация не связана:

- Если бы Аверьянов вспомнил еще какого-нибудь кавказца, он и его бы приплел. Это такой человек! Он говорит везде, что у него восемь детей, но документальные свидетельства мы нашли только на двух: в архиве Кунцевского суда - дело о выплате алиментов на дочь, она уже взрослая, и от нынешнего юриста фабрики тоже дочь, 2010-го года рождения. Аверьянов сказал правозащитникам, что во время столкновения с нами был контужен, плохо слышит, почти инвалид. А раньше говорил, что был контужен на Донбассе или в Сирии. И слышит Аверьянов отлично: я сто судов с ним прошел…

Молодой человек заводится:

- Аверьянов не платил сотрудникам: люди в прокуратуру жаловались! Не платил Мосгазу: в 2012 году накопил долг в 6-7 миллионов рублей, я его выкупил, до сих пор не могу взыскать! А когда пришли приставы, Аверьянов кричал, что сейчас взорвется магистральный газопровод, хотя газ ему давно отрезали за неуплату! По нашим заявлениям дела не возбуждаются, а по его голословным заявлениям - сразу, но мы связаны с должностными лицами, а он - труженик. Безумие какое-то! «Фабрику, - говорит, - построил своим горбом», - только забыл сказать, что она - 1958-го года постройки! Защитник земли русской! Представителя его знаете? Батиралиев Тимур Равшанович…

Да уж, с такими сотрудниками разыгрывать националистическую карту недальновидно.

По словам Раджабова, он предлагал Аверьянову разные варианты погашения долга: вместе сдавать одно из зданий в аренду, вместо 70 миллионов заплатить 45…

Аверьянов, в ответ, весь 2017 год подавал в суд на судебных приставов, писал в прокуратуру и ОБЭП. Взыскатели не могли получить свое имущество в том числе и потому, что исполнительное производство постоянно изымали, и оно моталось из одной проверяющей структуры в другую!

А потом настало 27 декабря.

«СМЕЯЛСЯ И СТРЕЛЯЛ В УПОР»

В тот день судебные приставы и новые собственники с нанятыми охранниками и слесарем приехали на фабрику к 8 утра, цель выхода - розыск имущества должника (ведь у Аверьянова оставались и другие долги).

Примчался Аверьянов: новые сторожа на воротах его не пустили, он снова дал в морду представителю «Денэм Холл» Абрамову и прошел на территорию окольными путями.

Слесарь Николай Журавский ходил по офисному зданию с двумя охранниками и вскрывал замки. На третьем этаже к нему подошел какой-то мужик (кто это был - до сих пор неизвестно), и скомандовал: «Так, на четвертый не ходите, давайте сразу на пятый».

Рабочий послушался, ведь его наняли по объявлению, он хорошо и не знал хозяев. Поднялся на лестничную клетку, разговаривая с охранниками, вскрыл замок…

- Открываю дверь - перед лицом передергивается затвор. Я на задницу сел, толкаю дверь назад - а он уже начал стрелять. Один охранник успел убежать, другой упал, а этот в проеме стоит и смеется…

Смеялся Аверьянов истерично, как под наркотой, и палил без остановки; Николай прыгнул на него и стал выдирать оружие:

- Дубинки не было, голыми руками; вся жизнь пронеслась перед глазами, я же понимал: если остались патроны, я не уйду…

«Сайгу» отобрать не удалось, но ствол заклинило. Сайгаком понесся Николай вниз по лестнице, перескакивая через пролеты, и затаился в какой-то комнатенке, а Аверьянов перезарядил ружье, и, по рассказам остальных участников, пошел гонять всю толпу по фабрике:

- Видит охранника, кричит: «Лежать!», - тот: «Не стреляй, командир!», - Аверьянов: «Ба-бах!», - тот в окно сигает. И сестра Аверьянова хороша: ребята за бочками прячутся, она по телефону: «Иваныч, они здесь!».

В итоге, все собрались за забором, стрельба продолжалась СОРОК МИНУТ: сравните это с растиражированным выступлением Аверьянова на суде: «Охранник стал выдирать у меня ствол, самопроизвольно произошло несколько выстрелов, один в плитку, один в область груди...».

Приехала «скорая»: врачи побоялись заходить на территорию, где бахали выстрелы, и 31-летний охранник Алексей Костиков умер без помощи. Он тоже работал на «Денэм Холл» первый день, в Смоленске у него осталась беременная невеста…

Так что же это за человек, который взялся за ружье, но не заплатил долги? Обещал защищать здание с оружием - и «защитил»?

«ЛИЗУН-СОСУН» С МАРИХУАНОЙ

Сразу предупреждаю родственников Аверьянова, чтобы они не обижались: я просила об интервью и жену Татьяну, юриста фабрики, и сестру Екатерину, ближайшую соратницу, и представителя в суде Батиралиева Тимура Равшановича. Оставляла им свои телефоны, ходила по домам.

Они отказались? Значит, я напишу по открытым данным.

А по открытым данным выходит так: всю жизнь Аверьянов Илья Иванович крал и врал (зачеркнуто): использовал чужие товарные знаки.

Купил по случаю кусок завода «Спортзнак», оборудование вывез, поставил старые станки для производства жвачки «Life is… life» (переделанной турецкой «Love is…») и назвал все это «Меньшевик», по аналогии с фабрикой «Большевик». Турки жаловались в Министерство по антимонопольной политики РФ, МАП предписал «Меньшевику» прекратить производство поддельной жвачки: Аверьянов, в ответ, запустил в производство копию «Чупа-Чупс», которую перевел как «Лизун-Сосун».

В жвачку вкладывался вкладыш сомнительного сод: был скандал в Томске, родители писали в Госторгинспекцию и УВД. Производилась конфета «Ментилка» с инструкцией: пей алкоголь, потом жуй «Ментилку» - и никакой мент тебя не остановит!

По краю фантика изображены листья марихуаны.

Конфета «Ментилка» с инструкцией: пей алкоголь, потом жуй «Ментилку» - и никакой мент тебя не остановит!Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Сколько же грязи разом…

Грязи, пишут на сайтах бывшие сотрудники, было достаточно. Бракованный товар без должной упаковки и без санитарных документов отправлялся на Кавказ, в цехах работали гастарбайтеры. Оборудование было чиненое-перечиненое, однажды в котельной взорвался сепаратор, один человек пострадал...

Но самое страшное - систематическая невыплата зарплаты, или, как пишут сотрудники, разработанная Аверьяновым мошенническая система, по которой он вообще никому не платил. Сначала брал на испытательный срок, потом, в день выплаты, говорил, что денег нет, или выдавал частично… В итоге, люди по многу месяцев работали в долг, рыдали, пытались получить обратно свои трудовые книжки (их не отдавали), писали в прокуратуру, суд, жаловались…

Сотрудник Трудинспекции подтвердил «КП», что жалобы, действительно, были: Аверьянов грубил, говорил, что фабрику уже пытались захватить по липовым долгам, он стрелял в коллектора из пистолета, и ему за это ничего не было.

В 2011-2012 годах Люблинский межрайонный прокурор подавал на «Меньшевик» в суд за то, что Аверьянов не платил взносы в Пенсионный фонд и ОМС…

В общем, картина-то выходит неприглядная.

О себе Аверьянов рассказывал, что воевал в Афганистане, был контужен, был в командировке в Африке, женат на негритянке, имеет восемь детей…

Наполеон, короче, Бонапарт.

Причем, отзывы-то старые, выкладываются с середины нулевых. А количество детей все не меняется.

Прокуратура, Федеральная служба судебных приставов, Мосгаз и завод «Спортзнак», в представителя которого Аверьянов стрелял в 2006 году, отказались давать комментарии «КП».

Почему?

Секретарь Общественной Наблюдательной Комиссии Москвы Иван Мельников объяснил «КП», что, после вмешательства уполномоченного по правам предпринимателей, «ситуация с отчуждением собственности Аверьянова приняла абсолютно другой оборот». В пресс-службе Титова рассказали, что над документами, с помощью которых была отчуждена собственность, работают эксперты…

Напоминаем, весь сыр-бор разгорелся из-за мирового соглашения, по которому фабрика уходила в залог кредитору: Аверьянов утверждал, что этот документ - подделка.

Так кто же контрагенты «Меньшевика»?

КОЛЛЕКТОРЫ

Дмитрий, назовем его так, предприниматель, согласился поговорить с «КП» на условиях анонимности:

- Я работал директором по капитальному строительству небольшой компании, компания развалилась и обанкротилась. Стали добывать деньги в конкурсную массу (при банкротстве собирают все активы. - Ред.), в том числе вчинили мне иск: мол, я брал в кассе три миллиона. Я-то знаю, зачем я их брал: для выплаты зарплаты рабочим! Но - прицепились. Я не волновался, дело для них заведомо проигрышное, но тут компания, которая подала на меня в суд, уходит в сторону - и появляется Раджабов. Закидал меня электронными письмами: «Мы выкупили ваш долг по договору уступки права требования», - то есть цессии. Они теперь так и называются: цессионеры, а не коллекторы... А действуют так же.

Сам Раджабов вел себя интеллигентно: он из прокурорских работников, знает судей и законы.

Зато после работы Дмитрия встречали кавказцы: «Ти кто, ти что, плати, сука, убьем», - по пять человек, с камерой, на которую снимали все происходящее, и в арестантских наколках.

- Кто коллекторов видел - не ошибется. Кстати, снимают русские бритоголовые, буквально в малиновых пиджаках, как только сохранились с 90-х. Спрашиваешь в суде у истцов: «Это - ваши?», - «Нет, что вы». И ничего не докажешь, и понимаешь, что дети твои по улицам ходят.

Дмитрий бился, подавал апелляции, платил по 100 тысяч адвокатам, а потом сломался и пошел с цессионерами на сделку. Раджабов сказал, что купил его трехмиллионный долг за 400 тысяч рублей. Сошлись на 500 тысячах.

- Они как падальщики. Собирают долги, которые невозможно изъять, применяют связи внутри судебной системы. А те, которые на них работают, реально, это животные…

Паззл сложился.

Сейчас фабрика закрыта и опечатанаФото: Ульяна СКОЙБЕДА

ВЗГЛЯД С 6-ГО ЭТАЖА

История про бизнес и про нас

Ульяна СКОЙБЕДА

Жил бизнесмен Аверьянов, который никому не платил. Не в смысле - за «крышу», а, в смысле, взносы в пенсионный фонд, зарплаты и долги. Использовал чужие товарные знаки, порновкладыши - и не тужил. С «крышей» наверняка, все было ок: недаром сотрудники десять лет криком кричали, а уголовное дело возбудить так и не смогли.

И тут на хитреца нашлись другие хитрецы. Которые, кстати, действуют более законными методами: выкупают существующие долги, подают в суд.

Нашла коса на камень. Нашелся хрен с винтом!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/633649" frameborder="0"></iframe> Стрельба на фабрике «Меньшевик»: съёмка с дрона.Ситуацию на фабрике «Меньшевик», где этим утром была открыта стрельба, взял под контроль прокурор Москвы. Стрелок всё ещё скрывается в здании завода. Корреспондент «КП» снял место ЧП с воздуха.

Правоохранительная система наша, кстати, подыгрывала харизматичному контуженному, который бегал с ружьем и кричал: «Застрелю!», - недаром новые собственники три года (!) не могли въехать в здание. Наконец, случилось смертоубийство.

...Вопрос о здоровье Аверьянова мы оставим психиатрам (хотя бывшие сотрудники «Меньшевика» не стесняясь, пишут об обострениях и психотропных препаратах): нам интереснее, как этот контуженный в три счета купил общественное мнение.

Кавказцы, прокурорская мафия, нечем кормить восемь детей. Россия, вставааай!!!

Национальная проблема, коррупция, социалка. Ну и обижают православного предпринимателя...

Четыре спусковых крючка.

Сначала "КФ Меньшевик" задолжала "Денэм Холл" 70 миллионов рублейФото: Ульяна СКОЙБЕДА

Платить Аверьянову было нечем, и он заключил с кредиторами мировое соглашениеФото: Ульяна СКОЙБЕДА

Долг не был выплачен, и здания фабрики перешли "Денэм Холл"

Долг не был выплачен, и здания фабрики перешли "Денэм Холл"

КАК ЭТО БЫЛО

Директора-банкрота, застрелившего охранника, шесть часов искали на фабрике, откуда он сбежал еще утром

Утром 27 декабря на кондитерской фабрике "Меньшевик" на улице Иловайской (находится она на юго-востоке столицы) собрались судебные приставы, сотрудники ЧОПа, и представители двух противных сторон: уже бывший владелец предприятия 49-летний Илья Аверьянов и бизнесмены, претендующие на фабрику. Вопрос сейчас решается в суде, первое заседание назначено на 18 января. А приставы приехали описать имущество, чтобы бывший собственник не смог продать его (подробности)

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