Открывший стрельбу на фабрике "Меньшевик": "Буду биться до конца"

СЕГОДНЯ 11:32 2017-12-27T11:35:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что мужчина, открывший стрельбу на фабрике "Меньшевик" на юго-востоке Москвы является ее бывший директором Ильей Аверьяновым. СМИ удалось связаться с предпринимателем, который рассказал почему открыл огонь, жертвой которого уже стал один человек.

"У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону", - рассказал Аверьянов журналистам Business FM.

Первые кадры с места стрельбы на фабрике Меньшевик .

К настоящему моменту мужчина забаррикадировался в здании и не пускает никого внутрь. Предприниматель заявил, что ему осталось либо покончить с собой, либо сдаться

"Если останусь живой, я буду биться до конца", - подытожил Аверьянов.

Ранее стало известно, что ходе стрельбы погиб охранник фабрики, еще три человека получили ранения.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ