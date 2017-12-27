2017-12-27T11:35:21+03:00
Происшествия

Открывший стрельбу на фабрике "Меньшевик": "Буду биться до конца"

СМИ удалось связаться с предпринимателем, который начал стрельбу на фабрике "Меньшевик"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Правоохранители не могут попасть в здание. Фото: Петр Ковалев ТАССПравоохранители не могут попасть в здание. Фото: Петр Ковалев ТАСС
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Стало известно, что мужчина, открывший стрельбу на фабрике "Меньшевик" на юго-востоке Москвы является ее бывший директором Ильей Аверьяновым. СМИ удалось связаться с предпринимателем, который рассказал почему открыл огонь, жертвой которого уже стал один человек.

"У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону", - рассказал Аверьянов журналистам Business FM.

Первые кадры с места стрельбы на фабрике Меньшевик .

К настоящему моменту мужчина забаррикадировался в здании и не пускает никого внутрь. Предприниматель заявил, что ему осталось либо покончить с собой, либо сдаться

"Если останусь живой, я буду биться до конца", - подытожил Аверьянов.

Ранее стало известно, что ходе стрельбы погиб охранник фабрики, еще три человека получили ранения.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

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