Немецкие депутаты — киевской прокуратуре: «Ваше неконструктивное поведение нас печалит»

6 Февр. 2018 2018-02-06T10:52:59+03:00

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Депутаты от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в беседе с «КП» прокомментировали уголовное дело, которое официальный Киев вчера открыл против них за поездку в Крым. Теперь восьми членам АдГ грозит до трёх лет тюрьмы (в том случае, конечно, если они окажутся в зоне досягаемости украинских силовиков). Ранее такое же дело было возбуждено против их соотечественников из немецкой музыкальной группы Scooter, давшей концерт в Балаклаве летом прошлого года.

— Нас печалит неконструктивное поведение украинской стороны. Мы выступаем за установление добрососедских отношений между Россией и Украиной и развитие диалога между конфликтующими сторонами, — сообщили «Комсомолке» члены делегации АдГ.

Ранее её старейший участник, депутат регионального парламента федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Гельмут Зайфен в ходе посещения Тавриды призвал нормализовать отношения между РФ и Европой:

— Жители Крыма реализовали своё право на самоопределение (в ходе референдума о статусе полуострова в марте 2014 г. — Ред.). Санкции наносят вред не только российской, но и немецкой экономике, — подчеркнул политик.

По мнению гостей из ФРГ, больше всего от «холодной войны» между Россией и Европой за последние четыре года выиграли США: если считать весь экономический ущерб Запада от взаимных санкций за 100%, то доля Германии здесь составляет 30-40%, тогда как Америки — лишь 1-2%.

КСТАТИ

Немецкие депутаты: «От санкций страдает не Кремль, а простые люди»

В Москве — сильнейший за полвека снегопад. А в Тавриде — плюс 15, зелёные пальмы на набережной Ялты. Сюда к четвёртой годовщине Русской весны прилетели восемь депутатов от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). В программе этого движения так и сказано: «Среди наших целей — нормализация отношений с Россией». Вот они и решили выполнить наказ избирателей, наведя мосты с полуостровом. Ну а я вместе с ними — надо же прорывать информационную блокаду! Ведь в западных (да и наших либеральных) СМИ об АдГ пишут чуть ли не как о «банде неонацистов». Хотя партия всего лишь выступает против нелегальной миграции и за самостоятельность Европы от США (подробности)