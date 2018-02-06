Где будут отдыхать россияне в 2018 году: В Анталью хочется, а Хургады все нет

6 Февр. 2018 2018-02-06T17:06:40+03:00

Где будут отдыхать россияне в 2018 году? Что изменится по сравнению с прошлым годом?

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Зима кончается (ну а что, меньше месяца осталось) – самое время думать про лето! Отпуск, море, пляж... и деньги на все это. Где будут отдыхать россияне в 2018 году? Что изменится по сравнению с прошлым годом? Разбираемся вместе с экспертами – и прикидываем отпускной бюджет.

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В турфирмы будущие отпускники уже потянулись: кто-то просто интересуется, а кто-то уже оплачивает поездки, пользуясь скидками на раннее бронирвание.

- Безоговорочно на первом месте по популярности сейчас российские курорты на Черном море: Краснодарский край и Крым, - рассказали “КП” в пресс-службе туроператора “Библио-Глобус”. - Из зарубежных пляжных курортов самый большой спрос на отдых в Турции, а также на Кипре, в Греции, Испании, Черногории, Болгарии.

- В России чаще всего выбирают Сочи и Анапу, а также крымские курорты, - добавляет Ольга Иванова, PR-директор управляющей компании Объединенной ТБГ и сети “Горячие туры”. - В целом же больше 80% всех продаж на данный момент приходится на четыре направления: Турция, Россия, Греция и Тунис.

В общем, с массовыми пляжными курортами все традиционно. Резких скачков цен курсов рубля или политических потрясений, которые резко меняют расклад на туристическом рынке, сейчас нет. И слава Богу.

Но кое-что в планах и интересах путешественников меняется год от года. Эксперты Booking.com проанализировали, где россияне бронируют жилье для своих поездок в 2018 году – и назвали города, чья популярность особенно выросла по сравнению с прошлым годом. Это столица Швеции Стокгольм, грузинский Кутаиси, словацкая столица Братислава и курорт Будва в Черногории. Тут уже речь про самостоятельных путешественников, а не про клиентов турфирм.

ТУРЦИЯ ЖДЕТ 5 МИЛЛИОНОВ РОССИЯН

В минувшем году в Анталье, Мармарисе и на других турецких курортах отдохнули 4,7 миллиона россиян. Даже больше, чем в "докризисном" 2014-м!

Сказалось несколько факторов. Во-первых, соскучились наши туристы по турецким "ол инклюзивам" - и как только чартеры снова разрешили, народ рванул.

Во-вторых, до сих пор фактически закрыт Египет (запрет на полеты в Каир уже снят, однако пока даже продажи билетов не открыты. Аэропортам Хургады и Шарм-эль-Шейха еще предстоит пройти проверку на безопасность).

В-третьих, стабилен курс рубля. А главное - турецкие отели ради возвращения российских гостей предложили очень хорошие цены. И правительство Турции за каждый чартер доплачиво туроператорам по 6 тысяч долларов (в этом году субсидии хотят увеличить до 9 тысяч в низкий сезон, а в высокий оставить те же 6 тысяч). Это сработало, и еще как!

В 2018 году турки ждут в гости рекордное количество россиян - 5 миллионов. И, похоже, дождутся:

- Спрос на отдых в Турции вырос на 25% процентов по сравнению с прошлым годом. В основном покупают туры на майские праздники и начало лета, но есть бронирования даже на сентябрь, - комментирует генеральный директор “Библио Глобуса” Ирина Костенко.

Цены, что удивительно, пока на уровне прошлого года. У ANEX Tour, например, тур на май на неделю в 5-звездочный отель и даже с "Ультра все включено" можно купить за 17 тысяч рублей на человека (это с перелетом из Москвы). Тот же вариант в июне стоит 23 тысячи рублей, в августе, в пик пляжного сезона, 25 - 27 тысяч. Конечно, есть и множество более дорогих отелей.