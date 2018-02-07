SpaceX запустила в космос тяжелую ракету Falcon Heavy с красным спорткаром Tesla
С космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) впервые стартовала самая мощная из существующих ракет — Falcon Heavy, в свой испытательный полет она отправилась с «пассажиром» и «полезной нагрузкой». На борту ракеты-носителя находится любимая машина главы SpaceX Илона Маска, красный спорткар Tesla Roadster.
Первый в истории человечества автомобиль, отправленный в космическое путешествиеФото: REUTERS
За рулем первого в мире космического автомобиля сидит манекен в фирменном скафандре компании, рядом с ним лежит книга «Автостопом по галактике», а в салоне играет «Space Oddity».
Красная Tesla Илона Маска с манекеном на борту Falcon HeavyФото: скриншот видео
Предполагается, что красный родстер будет запущен в открытый космос – он отправится в путешествие во Вселенной по гелиоцентрической орбите.
Это, пожалуй, самая впечатляющая и дорогая автомобильная рекламаФото: REUTERS
Старт состоялся 6 февраля в 23.45 по московскому времени. Компания SpaceX вела трансляцию запуска на своем сайте.
Красный спорткар Tesla Roadster готов к запуску на орбитуФото: REUTERS
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