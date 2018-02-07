2018-02-07T01:25:21+03:00
Наука

SpaceX запустила в космос тяжелую ракету Falcon Heavy с красным спорткаром Tesla

За рулем первого в мире автомобиля в космосе – манекен в фирменном скафандре компании [фото, видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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С космодрома на мысе Канаверал впервые стартовала самая мощная из существующих ракет в мире — Falcon HeavyС космодрома на мысе Канаверал впервые стартовала самая мощная из существующих ракет в мире — Falcon HeavyФото: REUTERS
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С космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) впервые стартовала самая мощная из существующих ракет — Falcon Heavy, в свой испытательный полет она отправилась с «пассажиром» и «полезной нагрузкой». На борту ракеты-носителя находится любимая машина главы SpaceX Илона Маска, красный спорткар Tesla Roadster.

Первый в истории человечества автомобиль, отправленный в космическое путешествие Фото: REUTERS

Первый в истории человечества автомобиль, отправленный в космическое путешествиеФото: REUTERS

За рулем первого в мире космического автомобиля сидит манекен в фирменном скафандре компании, рядом с ним лежит книга «Автостопом по галактике», а в салоне играет «Space Oddity».

Красная Tesla Илона Маска с манекеном на борту Falcon Heavy Фото: скриншот видео

Красная Tesla Илона Маска с манекеном на борту Falcon HeavyФото: скриншот видео

Предполагается, что красный родстер будет запущен в открытый космос – он отправится в путешествие во Вселенной по гелиоцентрической орбите.

Это, пожалуй, самая впечатляющая и дорогая автомобильная реклама Фото: REUTERS

Это, пожалуй, самая впечатляющая и дорогая автомобильная рекламаФото: REUTERS

Старт состоялся 6 февраля в 23.45 по московскому времени. Компания SpaceX вела трансляцию запуска на своем сайте.

Красный спорткар Tesla Roadster готов к запуску на орбиту Фото: REUTERS

Красный спорткар Tesla Roadster готов к запуску на орбитуФото: REUTERS

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На борту Falcon Heavy - красный родстер Tesla.Создатель компании SpaceX Илон Маск накануне анонсировал запуск эффектным анимированным видео-роликом, в котором за рулём автомобиля, отправленного в космос, сидит манекен в шлеме

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