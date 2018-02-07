Последствия дела Мисюриной: «Заболели? Заказывайте сразу гроб!»

7 Февр. 2018 2018-02-08T02:20:16+03:00

Наш колумнист, врач-хирург, кандидат медицинских наук Герман Пятов отвечает на комментарии читателей о его взгляде на дело Елены Мисюриной. ФОТО Сергей Савостьянов/ТАСС + Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В понедельник медицинское сообщество торжествовало по поводу того, что врача Елену Мисюрину освободили из-под стражи в зале суда.

Рано радуетесь, уважаемые коллеги! Это - только изменение меры пресечения с ареста на подписку о невыезде. А приговор - реальное лишение свободы на два года - никто не отменял.

Предстоит еще долгая работа над грамотной апелляцией, и многодневный суд. И не факт, что приговор отменят. А если даже и отменят...

Дело сделано, прецедент создан.

Всем российским врачам дан сигнал: любого из вас могут засудить ни за что и отправить за решетку.

И врачи - не дураки - всё это услышали.

В качестве эпиграфа я взял комментарий неизвестного мне читателя к одной из моих статей по делу врача Мисюриной. Не знаю, всерьез писал автор, или шутил, но в каждой шутке есть доля правды. Действительно, совершенно топорно состряпанное дело и дикий приговор нанесли тяжелейший удар по нашему здравоохранению, а удар по здравоохранению - это удар по национальной безопасности.

Комментарий читателя "КП" под заметкой Германа Пятова.

Только идиоты могут думать, что такой травлей врачей можно заставить работать лучше.

Результат будет ровно обратным:

1. Часть врачей уедет из России

2. Часть врачей уйдет из медицины. Лично знаю несколько коллег, которые давно были на грани завершения медицинской карьеры, а после дела Мисюриной расстались с последними сомнениями и ушли на спокойную немедицинскую работу с более высокой зарплатой.

3. Часть медиков поменяет специальность: уйдут с интересной и нужной, но высокорисковой работы хирурга, реаниматолога, онколога в более спокойные, менее инвазивные и менее рискованные, но более денежные отрасли: дерматологию, венерологию, косметологию, наркологию.

4. Оставшиеся будут лечить вас добрым словом, доброй улыбкой, ласковым взглядом и молитвою - за большие деньги.

Те, у кого денег нет, будут лечиться народными средствами.

Прочитав мою статью "Умрете без помощи" , отдельные жертвы пьяного зачатия стали биться в истерике в комментариях: "Это шантаж!" "Это угрозы!" И даже: “Это терроризм!”

Сходите к дефектологу, он поможет вам развить когнитивные функции мозга.

Если повезет, вы, наконец, сможете понять, что я не запугиваю, и не шантажирую, а просто констатирую риски, которые вас ожидают.

Если я расскажу вам о том, что вы умрете от ожирения, коли будете жрать водку с жирными сардельками такими темпами и дальше, вы тоже начнете вопить: "Это шантаж!"?

Беда нашей страны в том, что некий чудак сказал "Каждая кухарка может управлять государством", кухарки в это поверили и ринулись управлять. Сегодня малограмотное быдло пишет в соцсетях: "половину убийц в белых халатах надо пересажать"!

Комментарий читателя "КП" под заметкой Германа Пятова.

И таких высказываний - просто огромное количество. У меня возникает вопрос: это реальные персонажи пишут, или наёмные тролли, нанятые врагами России с целью угробить наше здравоохранение?

Когда я пишу: «Оставшиеся (в медицине врачи) будут лечить вас добрым словом, доброй улыбкой, ласковым взглядом и молитвою - за большие деньги», я не преувеличиваю.

После дела Мисюриной гематологи будут назначать и делать пункции в десятки раз реже. А это что? А это - смерть для онкогематологических больных. Нет биопсии - нет уточненного диагноза. Нет диагноза - нет лечения. Больной не просто умрет - он умрет в муках.

А ведь осложнения после трепанобиопсии костного мозга - редчайший случай. В Великобритании было исследование - 26 осложнений на 55 000 биопсий! Из них - только одна смерть. Вспомним: у Мисюриной - 8 000 успешных биопсий. А вот этот несчастный случай - не её вина. Но, тем не менее - отправили за решетку.

Если посмотреть медицинскую статистику, то осложнения при наркозе бывают в 10, в 100 раз чаще, чем при пункционной биопсии. Наркоз - это всегда риск. Но после дела Мисюриной анестезиологи будут перестраховываться, и при любом риске давать заключение "о невозможности анестезиологического пособия ввиду опасности для жизни". И всё!

А уж про хирургию я вообще молчу! На коленях будете умолять хирургов взять на стол - себя или своего родственника. Даже с аппендицитом.

Да вы что! Это же такой риск! Неучи просто неспособны понять, какой огромный риск - не только для пациента, но и для врача - резать живого человека! Мозги включите!

Вот на столе лежит целый, живой человек. И он даже не умирает. И нужно взять, подойти к нему, и разрезать! Да кому вы вообще сдались, если за это сажать будут?!!

Только дураки думают, что любого врача можно привлечь за "неоказание помощи". Грамотный врач грамотно оформит своё нежелание рисковать.

Поверьте на слово: у любого человека можно найти массу реальных противопоказаний - к операции, к наркозу, к пункционной биопсии - при желании. И никакая прокуратура, никакое следствие, никакой суд не подкопается, все будет четко по закону. Врач резал больного? Не резал! Значит, не виноват, больной сам умер. И, кстати, это понимают не только врачи. К счастью, среди моих читателей много адекватных, образованных и думающих людей:

Комментарий читателя "КП" под заметкой Германа Пятова.

Лучшим критерием истины является практика. Наша страна уже имеет исторический опыт «охоты на врачей» в эпоху сталинизма. Чем дело кончилось, помните? Главный «эффективный менеджер» страны советов Джугашвили умер в луже собственной мочи – врачей так запугали, что к нему почти сутки боялись подойти.

Вы хотите повторить?

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