Ксения Собчак извинилась в США за Россию

8 Февр. 2018 2018-02-09T02:04:21+03:00

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Ксения Собчак, которую минувшим днем Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом на выборы президента РФ, продолжает свой вояж по Соединенным Штатам Америки. Пару дней тому назад она в красном платье дала пресс-конференцию, затем участвовала в ежегодном молитвенном завтраке у президента США, а под занавес своей поездки Ксения Анатольевна дала интервью CNN - тому самому каналу, который президент США Дональд Трамп охарактеризовал как «фейк-ньюс».

Молитвенный завтрак госпоже Собчак явно не понравился, о чем она не преминула сообщить американским журналистам.

xenia_sobchak Пришла к Трампу. Опаздывает.

- Это неинтересно, это бессмысленные речи. Нет никакой мысли у всех этих выступлений. Сидят люди, которые даже не могут пообщаться между собой, - весьма кратко охарактеризовала она мероприятие, чтобы попасть на которое, например, некоторые делегации денег не жалеют. В результате на молитвенном завтраке она пробыла всего-навсего пять минут, за которые можно разве что чашку кефира или кружку йогурта выпить.

Но главной темой беседы с журналистом канала «фейк-ньюс» стало вмешательство России в американские президентские выборы. Ксения Собчак уже вскользь затрагивала эту тему на предыдущей пресс-конференции, когда она постаралась с максимальным обаянием сообщить, что лично она ни в какие выборы, тем более, в США, не вмешивалась. А сейчас была бы не против вмешаться в выборы российского президента.

xenia_sobchak Едем на #СNN

Но в интервью CNN Ксения Анатольевна поменяла свою позицию, пусть и частично. В этой беседе она согласилась с тем, что российские хакеры могли поучаствовать в этой операции.

- Похоже, мы действительно имели к этому какое-то отношение, — заявила Собчак в интервью CNN. - Если это так, я хочу извиниться.

И согласилась с тем, что вмешиваться в дела другой страны недопустимо. При этом ни слова не сказав о том, что США, в свою очередь, уже не предположительно, а совершенно явно и открыть влезают во внутренние дела России, и не только в период выборной кампании. Причем, эти факты выявлены, задокументированны и преданы гласности. О чем, кстати говоря, как любой мало-мальски интересующийся политикой человек, а уж тем более – кандидат в президенты страны, она не может не знать.

Но ведь на такой ответ американцы могли бы и обидеться. Не правда ли?

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ЦИК обнародовал данные о доходах Собчак за шесть лет

Собчак получала зарплату на радиостанции «Серебряный дождь», телеканале «Дождь», в издательском доме «Глобал Медиа Групп». Также ей приносили доход вклады и ценные бумаги, предпринимательская деятельность, продажа имущества, гонорары и призовые выплаты. Больше 417 млн рублей хранятся на 28 счетах и вкладах в банках, а также журналистка владеет домом с участком в Подмосковье, двумя квартирами в Москве и одной в Санкт-Петербурге, где у нее есть еще восемь помещений. В собственности у Собчак один автомобиль, марки Bentley Continental (подробности)