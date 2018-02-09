Чиновники в Дагестане в панике: как жить, если не воровать?

9 Февр. 2018 2018-02-09T02:08:35+03:00

Дагестанских чиновников этапируют в Москву на самолетах - спецрейсами, под охраной, в наручниках, а некоторых - с мешком на голове... Фото: youtube.com/СК РФ

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Часть 1

Часть 2

«РАНЬШЕ ВСЕ БЫЛО ХОТЯ БЫ ПО ПОНЯТИЯМ»

Именно эту странную историю об экс-главе Дагестана Рамазане Абдулатипове в Махачкале я слышал уже раз пять.

И от нее устал. Она была неприятной. Я морщился, говорил: это не может быть правдой. Это скорее плохой анекдот…

Тут все вспоминают, как Абдулатипова дагестанцы приняли с большой надеждой.

Абдулатипов по местным меркам не делал ничего дурного. Он вел себя как абсолютно нормальный дагестанский глава.

При предыдущих отце и сыне Магомедовых на ключевых, то есть денежных, постах тут сидели выходцы из даргинского села Леваши (включая знаменитого мэра Махачкалы Саида Амирова, осужденного в итоге на пожизненное). Левашийский клан, кстати, и поныне очень уважаемый в Москве, в него входят и действующие сенаторы, и миллиардер Сулейман Керимов.

А при Абдулатипове выяснилось, сколько талантливых людей живет в его родном Тляратинском районе, а также в Чародинском районе его старого друга - министра образования Шахабаса Шахова (арестован).

Верные тляратинцы и чародинцы окружили главу. Сын Абдулатипова Джамал стал замом главы администрации города Каспийска через два месяца после назначения отца. Брат Раджаб стал депутатом парламента.

Зять Магомед Мусаев - председатель исполкома стратегического совета при главе Дагестана, через который шли финансовые потоки.

Племянник Асхабали Абдулатипов - глава ГКУ «Автохозяйство». Другой племянник - Абдулмуслим Ханипов - заместитель министра труда и соцразвития...

И так далее, далее, далее…

И Дагестан зажил при Абдулатипове прежней жизнью…

Правда, цены на должности, по словам местных, взлетели, а гарантии назначений стали необычайно хлипкими.

- Раньше мы жили хотя бы по «воровским понятиям», - говорил мне местный предприниматель. - А в последнее время даже их не стало. Кинуть могли любого.

ДНЕМ ОХРАНЯЮТ, НОЧЬЮ СТРЕЛЯЮТ

По словам главы республиканского управления по борьбе с коррупцией Ибрагима Ибрагимова, Дагестан подвела Москва.

- Уже давно сложилось мнение, что все здесь решают кланы, - убеждает меня глава управления. - На самом деле было время, когда человек 25 - 30 надо было посадить - и все бы закончилось. Но Москва боялась, что вмешательство взорвет ситуацию. В Москве думали, что кланы здесь всесильны. Этим заблуждением в республике отлично пользовались - и становилось хуже.

Я вспомнил разговор с одним экс-чиновником, который с улыбкой рассказывал, как местные власти «дурили русских».

- У каждого влиятельного рода, - говорил он, - есть возможность за пару часов собрать полсотни хорошо вооруженных людей. А не так давно они содержали целые армии, сидящие в лесах и изображающие исламистов. Сколько перехватов было по линии ФСБ, когда окруженные «лесные» звонили мэрам и просили о помощи… Здесь была абсолютно управляемая ситуация - теракты и другие безобразия случались, как только Москва начинала делать резкие движения против местных порядков.

При виде масштабной ночной стрельбы и героических поисков тех, кто вообще-то в дневное время охранял депутатов и мэров («лесные» служили телохранителями чиновников, и это тоже знали все, включая орденоносных силовиков), Москва отступала в задумчивости. М-да, воруют, но лишь бы не было войны.

Убедившись, что угроза миновала, а Москва впечатлена, дагестанские чиновники давали «лесным» и силовикам отбой: антитеррористический спектакль брал очередной антракт…

Как ни парадоксально, Москву выручил ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). Вытеснив на сирийскую войну самых азартных «лесных», силовики наконец-то зачистили леса от «чиновничьих» армий…

Последний козырь дагестанских кланов был бит.

На зачистку власти прибывает генерал-губернатор Васильев.

КАК НЕ ПОВТОРИТЬ ОШИБОК СААКАШВИЛИ

И пока генерал-губернатор на коне, пока летят чиновничьи головы под аплодисменты простых дагестанцев, которым давно осточертело жить в Зазеркалье, в «банановой республике», где нет законов, а есть только блат и бакшиш, хочется думать: вот он - хеппи-энд.

Да только был в Дагестане уже такой «Васильев».

В 1998 году бороться с дагестанской коррупцией была послана большая команда правоохранителей во главе с тогдашним первым замом министра внутренних дел России Владимиром Колесниковым, которая пересажала самых бойких чинуш. Но скоро энтузиазм «варягов» поугас, арестованные потихоньку вышли на свободу, а Колесников отбыл в Москву…

- Но даже если Васильеву удастся заткнуть коррупционные потоки, станет ли людям от этого лучше, вы не задумывались? - спросил меня один известный махачкалинский чиновник. - Я категорически против коррупции, но представьте - у людей по 10 тысяч рублей зарплата. Раньше врач что-то добирал с больных, учитель - с родителей учеников, коррупционеры строили дома, нанимали местных строителей, тратили деньги в магазинах. Вы ломаете эту дурную систему, но строите ли вы новую? Если Москва не возместит левые доходы легальными (снижением налогов для горных районов, например), нищее население станет еще более нищим. Помните, как получилось в Грузии?

Как не помнить.

Когда Саакашвили в самой коррумпированной республике СНГ разогнал всех старых чиновников, уволил всех полицейских и начал строить самую чистую страну, я бывал в Тбилиси.

Те же самые счастливые народные ожидания вначале и страшное разочарование в конце. Когда на митинги против «кровожадного» Мишико выходили сотни тысяч «беззаконно» уволенных, протестуя против «ломки старых традиций».

Жить по закону оказалось очень трудно. И невыгодно. И непонятно.

Зато выяснилось, что по закону с удовольствием живет молодежь.

Не зараженное коррупцией новое поколение из никогда не бравших и не дававших.

Так что Дагестану, а может, и всей России, остается лишь надеяться на счастье для молодежи?..

СПРАВКА «КП»

Из 100,5 млрд. руб. запланированных доходов республиканского бюджета Дагестана в 2018 году 75,3 млрд. руб. (более 75%) - безвозмездные субсидии из федерального бюджета. В эту сумму входят и дотации на выравнивание бюджетного обеспечения - 59,07 млрд. руб. - по ним в 2018 году Дагестан оказался на первом месте среди всех регионов. Треть такого рода дотаций в 2018 году пришлась всего на 5 регионов: Дагестан, Якутия, Камчатка, Алтайский край и Чечня.

Официально выделение кучи денег Дагестану объясняется тем, что республика бедная, а народу там живет много (более 3 млн. человек). В самом деле, если те же дотации «на поддержание бюджетных штанов» поделить на численность населения региона, то в Дагестане получается меньше 20 тыс. руб. на душу, а в Якутии - почти 49 тыс. рублей, в два с лишним раза больше. Однако Якутия - Крайний Север с нашим полюсом холода. С учетом северного коэффициента по расходу топлива и прочих материальных ресурсов получается соизмеримо. К тому же в Якутии добываются и алмазы, и уголь, и газ, и нефть. Так что дотации можно считать и возвращением в местный бюджет части налога на добычу полезных ископаемых.

Сам Дагестан за январь - ноябрь прошлого года, по данным Росстата, перечислил в федеральный бюджет 7,5 млрд. руб. Получается примерно 2,4 тыс. руб. с человека.

Подготовила Елена ОДИНЦОВА.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

А так ли все благополучно в других регионах?

Владимир СОЛОВЬЕВ, телеведущий:

- В Дагестане была чрезвычайная ситуация. Потому туда отправили Васильева, человека с генеральским опытом. Если он взялся - доведет все до конца. И глядя на то, как читают приговор Хорошавину, понимаешь: губернаторы-коррупционеры никогда не действуют в одиночку. За ними всегда созданная ими коррупционная система.

Александр ПРОХАНОВ, писатель:

- Этой проказой поражены все поселки и города. Мы можем действовать, только соблюдая правила коррупционной системы. Воровство стало тормозом нашего развития. И борьбу с этим начали с опозданием.

Максим ШЕВЧЕНКО, журналист:

- Так, как в Дагестане, не было нигде. Хотя везде можно провести антикоррупционные мероприятия, может, меньшего масштаба, и найти что-то подобное.

Никита ИСАЕВ, директор Института актуальной экономики:

- Если это региональный конфликт и выяснение отношений, то это печально. А если так отрабатывают модель, по которой пойдут чистки в других регионах, отлично.

Иосиф ПРИГОЖИН, продюсер:

- Это иллюзия, что коррупции нет нигде, она есть во всем мире. Просто у нее разные масштабы. У нас это все в извращенной форме и идет с самого низа.

Николай СВАНИДЗЕ, историк:

- Думаю, Дагестан на первом месте по части коррупции. Классики на вопрос «Что делается в России?» отвечали: «Воруют». А на Кавказе есть еще местные обычаи и бесконтрольность. Кремль присылает туда варягов пачками, чтобы как-то разрубить этот узел. Но это только временное решение проблемы. Нужен системный подход.

Алексей МУХИН, гендиректор Центра политической информации:

- Нужно вести борьбу с коррупцией тихо и системно: выявление и предупреждение деятельности взяточников. На этом не нужно хайпить. Это дело спецслужб - все там решить. Главный принцип тут - не навреди информационно.

Виталий ТРЕТЬЯКОВ, декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова:

- В Дагестане специфика - клановая система. Все это приняло большие масштабы и привело к тяжелым финансовым потерям, человеческим жертвам. Теперь назначили человека, который должен радикально навести там порядок.