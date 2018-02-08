Как устроена коррупция в Дагестане

8 Февр. 2018 2018-02-08T02:58:44+03:00

Теперь руководящих чиновников в Дагестан завозят извне - похоже, местным кадрам веры не осталось. Справа - новый глава правительства Артем Здунов, в центре - и. о. главы Дагестана Владимир Васильев, слева - председатель Народного собрания республики Хизри Шихсаидов. Фото: Евгений Костин/NewsTeam/ТАСС

Наш спецкор Владимир Ворсобин побывал в Махачкале в те самые дни, когда там начались аресты чиновников. И понял, почему этой республике нужна большая чистка. Часть 2 [видео]

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См. предыдущие части.

ВАСИЛЬЕВ И ВЕТРЯНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ МЗДОИМСТВА

- Беззакония больше не будет! - почти кричал и. о. главы Дагестана Владимир Васильев на очередном совещании.

И все кивали - конечно, не будет.

Это было то фирменное лучезарное дагестанское утро, когда все вокруг светится от улыбок.

Понимающе улыбался президент Татарстана Рустам Минниханов, который только что привез на Кавказ к Васильеву нового премьера - своего министра экономики Артема Здунова.

Улыбалось поредевшее правительство Дагестана, сиротливо жмущееся к стене.

Час назад ФСБ арестовала предыдущего дагестанского премьера Абдусамада Гамидова и двух его замов. Они должны были сидеть сегодня рядом с Васильевым, а оказались в воздухе - на спецборту самолета в Москву с мешками на голове.

Улыбались всепонимающе журналисты, которым пресс-служба настрого запретила спрашивать об арестах. «Чтобы не пугать татар».

Не улыбался только и. о. главы Дагестана.

Он почему-то сильно нервничал.

- То, что строится сейчас, будет сноситься! - грозил кому-то Васильев. - Я за судебными решениями слежу - не принято ни одного решения, узаконившего незаконное строительство. Но кто-то еще этого не понял. Один мне говорит: хорошо, я построю в другом месте. Вы мне компенсируете затраты?

Васильев обвел глазами дагестанцев, видимо, в поисках изумления.

Зря. Только любопытство. Дескать, эй, а так нельзя уже, да?

- Они не понимают, что процесс закончен. Все! - пытался достучаться до Дагестана его новый начальник…

Васильев ругается с местными периодически. То грозит приездом двух тысяч русских электриков «со своими проводами и машинами», которые проверят это хитрое Царство Перематываемых Счетчиков (в результате воровство списывается на исправно платящих пенсионеров, к которым приходят фантастические счета).

То влетит за воровство минобру, то минимуществу.

Но приходит новое дагестанско-улыбчивое утро, и выясняется к примеру, что у аэропорта найдена очередная незаконная врезка в газопровод.

В трубу уважаемого Газпрома врезался не менее уважаемый республиканский «Дагнефтегаз» и за полгода накачал на 80 миллионов рублей. А врезка, как говорят, старая. Возможно, тут не полгода, а лет 10 лежит эта «золотая» труба...

Через минуту и. о. главы исчез в плотном окружении до зубов вооруженного спецназа.

Именно в этот момент пришла информация: под охрану взята и оставшаяся в Москве семья Васильева.

Сам он живет в одном из самых охраняемых объектах республики - санатории ФСБ…

- Я бы на месте Васильева в бронежилете интервью давал, - понимающе вздыхаю.

- Э-э, что ты! В Дагестане ему нечего бояться, - пожал плечами мой знакомый чиновник. - Денежные потоки уходят наверх. И самое интересное начнется, когда из-за этих честных ребят кто-то там в Москве начнет «голодать»...

ОТКУДА И КУДА ТЕКУТ ЗОЛОТЫЕ РЕКИ

Русла денежных рек в Дагестане бесстыдно обнажены.

И нет ничего сложного пройтись по их берегу, помня о почти 60 миллиардах рублей дотаций, ежегодно присылаемых сюда Москвой.

Например, я познакомился здесь с предпринимателем Магомедом, занимающимся производством мебели.

Магомед не из клана чиновников, отжимающих здесь прибыльный бизнес (или облагающий налогом - до 80% от прибыли). Трудяга. Небольшой магазинчик, небольшой штат работников. Сейчас еле сводит концы с концами. Кризис.

Живет Магомед в параллельной вселенной. Платит половину стоимости электричества - электрик приходит и за эту сумму обнуляет счетчик. Половину налогов - налоговик эту сумму кладет в карман, и в отчетности обнуляет долг Магомеда.

Здание офиса построено незаконно, потому что для оформления надо прийти к армии чиновников и каждому заплатить по 300 - 500 тысяч…

- Я работаю 20 лет, - говорит предприниматель. - И ни разу не встречал чиновника, который бы не взял с меня деньги.

- Но как можно убрать вас из базы налоговой? - пытаюсь сообразить. - Один отдельный налоговик разве в силах это сделать?

- Нет. Поэтому ему достается процентов 15 от суммы, дальше это идет его начальнику, и так до верху… И в этой цепочке не может быть неберущего чиновника, не брать здесь - опасно для жизни (усмехается), и это не изменить. Потому что здесь все повязаны.

Иду по руслу дальше.

Через хитрые дагестанские связи знакомлюсь с бывшим налоговиком - седовласым и абсолютно честным пенсионером. Назовем его Артуром Абдулаевичем.

- Я могу прямо смотреть в глаза людей, - говорит он. - Никто не может сказать, что Артур вымогатель. Взятки никогда не брал. Знаешь, кто был сволочью, - мой начальник, которому я деньги передавал.

- Деньги?

- Люди просили помочь, я нес деньги начальнику…

- А себе?

- Да что там себе (брезгливо морщится), брызги шампанского, 15 - 20%… И вот однажды деньги начальник взял, а из компьютера долг человека не вычеркнул. И уволился. Бесчестный человек!

Мы с бывшим налоговиком долго гуляли по Дербенту, а я все силился постичь дагестанскую философию.

- Артур Абдулаевич, - говорю. - Вы разве не понимаете, что ваша «честная жизнь» тянет на 7 - 8 лет тюрьмы?

- По вашим законам, да, - пожимает плечами и хмурится. - Вы, Владимир Владимирович (Артур очень полюбил мое имя-отчество), знаете, что такое намус? Это честь горца. Здесь то свадьба, то похороны, и сидеть за столом бесплатно, не дав 5 - 7 тысяч рублей, нехорошо. А родственников много. Где деньги найти? И люди помогают друг другу. На этом здесь держится мир...

- Хотя, - задумывается. - Говорят, был у нас такой человек, который никогда не брал. Многие не верят. Но есть у нас одна легенда...

ЛЕГЕНДЫ КАВКАЗА

Сказ о честном чиновнике

Говорят, жил в Дагестане один честный человек. Работал он на золотом месте - в руководстве местной нефтекомпании. Но до такой степени честно, что слухи об этом странном человеке разнеслись по всей республике.

Приходят, например, проверяющие. Пишут штрафы - то не так, это… Ну и говорят по дагестанскому обычаю: давай половину наличными.

Честный человек, как гласит легенда, тут же звонит секретарше и громко требует: оплатить штрафы официально через банк.

Однажды отправили этого чудака в Грузию - посмотреть трактора для возможной покупки. Грузины предлагают гигантский откат, партия - сотня машин, а не берет начальник. Говорит, а вдруг они сломаются и на меня косо люди смотреть будут...

- Я не верю в такую историю, - морщится другой мой знакомый, который совсем недавно работал в налоговой службе в Махачкале. - Это почти невозможно.

По его словам, добрая половина предпринимателей и организаций Дагестана вообще не зарегистрирована в налоговой. И власти отчаянно не хотят их регистрировать, потому что эти деньги идут сначала по сосудам (участковые - УВД - министерство), потом по артериям (налоговый инспектор - начальник - правительство), а потом, скопившись, - самолетом в Москву.

- Причем все главы Дагестана в первые годы после назначения говорят открыто: больше никаких самолетов. Хватит, мол, платить. Боремся с коррупцией, бла-бла-бла, - смеется он. - А потом вдруг Москва закрывает нам госпрограммы, трансферты, потому что везде ждут откат. Единые правила! А тут честный чиновник?!

- Подожди, - говорю. - А если найти такого и поставить на важный пост?

Знакомый горько покачал головой.

- У нас есть села, на 80% состоящие из инвалидов. Молодые, пышущие здоровьем горцы, - вздохнул он. - Купили себе инвалидность, получают по 10 тысяч в месяц, дома сидят, а настоящие инвалиды вкалывают. Потому что нет денег на справки. И представь, ты назначаешь в это село честного человека, и тот начинает разбираться, что законно, что нет…

- И что с ним будет?

- Убьют, - пожимает плечами. - Хотя этот бардак здесь всем надоел...

Продолжение в следующем номере «КП».