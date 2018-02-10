2018-02-10T22:23:24+03:00
Политика

Премьер Израиля провел телефонные переговоры с Путиным

В ходе беседы Нетаньяху заявил о «праве и обязанности» еврейского государства защищаться от атак из Сирии
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments26
Премьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуПремьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В субботу, 10 февраля, появилась информация о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообщался по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Как отмечается в сообщении пресс-службы главы правительства еврейского государства, в ходе этой беседы Нетаньяху заявил о «праве и обязанности» его страны защищаться от атак из Сирии.

«Некоторое время назад я говорил с российским президентом Владимиром Путиным. В разговоре я подтвердил наше право и обязанность защищаться от атак с территории Сирии»,- приводит слова израильского премьера его пресс-служба.

Кроме того, собеседники договорились о продолжении координации между военными двух стран во избежание конфликтных ситуаций в Сирии.

А чуть позднее в Кремле подтвердили, что в субботу действительно состоялся телефонный разговор между Нетаньяху и Путиным, в ходе которого обсуждалась «ситуация вокруг действия израильских Военно-воздушных сил (ВВС), нанесших ракетные удары по целям на территории Сирии».

«Российская сторона высказалась за то, чтобы избегать любых шагов, которые могли бы привести к новому витку опасного для всех противостояния в регионе», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Отметим, беседа двух лидеров состоялась на фоне резкого обострения ситуации на сирийско-израильской границе. Ранее в субботу там был сбит иранский беспилотник, который, как утверждают в Израиле, вторгся в воздушное пространство страны из Сирии. В ответ на это «вторжение» израильская авиация разбомбила несколько иранских объектов в САР. При этом еврейское государство потеряло один истребитель F-16.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Грузовой корабль «Прогресс МС-08» впервые отправят к МКС по сверхкороткой схеме
Олимпийцам сообщили о землетрясении в 160 км от Пхёнчхана
Глава «Ростеха»: Мы можем продать ЗРК С-400 и США, если захотят купить
СМИ: У Пентагона есть «идеальное оружие» против российских подлодок
Японка, которую родной дед морил голодом, похудела до 16,8 кг
Историческая баржа «Луиза Катерина» затонула в Сене в центре Парижа
При перестрелке в США убиты двое полицейских
Саакашвили убежден, что его хотят депортировать из Украины в Польшу
Турецкие силовики задержали в Анкаре 17 боевиков ИГИЛ*
Трамп: В США можно сломать жизнь человеку «простым обвинением»
США одобрили удары Израиля по иранским объектам в Сирии
Умер композитор Йохан Йоханнссон
На Украине объявили о завершении декоммунизации
СМИ: российские спортсмены были самыми стильными на открытии Олимпиады-2018
В Госдуме прокомментировали реакцию Пентагона на размещение «Искандеров» под Калининградом
Израиль назвал атаку на ПВО Сирии крупнейшей с 1982 года
Путин присвоил ряду дипломатов ранг чрезвычайного и полномочного посла
На Эльбрусе нашли пропавшего альпиниста из Москвы
Задержан водитель, сбивший женщину и двоих детей на юго-востоке Москвы
В США в руке у 11-летнего мальчика выросла улитка
В Киеве объяснили, почему Украина не стала воевать за Крым
Эстония и Россия обменялись осужденными за шпионаж‍
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом на юге Турции
Тегеран назвал нелепыми заявления Израиля о перехвате «иранского беспилотника»
Британский таблоид сообщил о «новой военной игрушке России»
Порошенко признал, что главной проблемой Украины является коррупция
СМИ: россиянин обманул американскую разведку на 100 тысяч долларов
Российские керлингисты проиграли в дабл-миксте Канаде на Олимпиаде в Пхенчхане
В Великобритании дворник чудом спасся от упавшей с самолета глыбы льда