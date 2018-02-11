Почему Израиль сейчас внезапно атаковал Сирию?

11 Февр. 2018 2018-02-11T13:26:44+03:00

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Обыватель, внимательно наблюдающий за всем, что происходит сейчас в Сирии, наверняка запутался в потоке информации. Но если ему понятны боевые столкновения сирийской армии и вооруженных формирований ИГИЛ и Джебхат ан Нусры (запрещены на территории РФ), то налеты израильской авиации на некоторые иранские и сирийские военные объекты вызывают недоумение. Израиль – не участник этой войны, не член коалиции во главе с США, но активно вмешивается в нее. Почему? Тут две причины. Первая: Израиль очень боится иранских войск, обосновавшихся в Сирии неподалеку от Голанских высот. Вторая: Израиль явно подыгрывает коалиции во главе с США, пытающейся «задушить» режим Асада. Именно этим и вызваны массированные налеты ВВС Израиля на объекты в Сирии. И вот в ночь на субботу, 10 февраля, был сбит один из израильских истребителей (F-16), вторгшихся на сирийскую территорию.

«Огонь по израильским самолетам, задействованным в налетах на Сирию, ведут исключительно батареи ПВО сирийских правительственных войск», - заявил представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.

По его словам, при выполнении задания над соседней страной, в том числе в районе Дамаска и Пальмиры, ВВС Израиля столкнулись с массированным огнем, который открыли, по данным еврейских военных, зенитно-ракетные комплексы советского или российского производства С-200 и "Бук" — SA-5 и SA-17 в классификации НАТО. Конрикус уточнил:

«Это были только сирийские зенитные батареи. Никто больше не принимал участие в отражении атак». И тут же исключил, что «представители российского контингента в Сирии могли открывать огонь по еврейским самолетам».

Подполковник отказался говорить, задействовала ли израильская армия канал экстренной связи с коллегами из РФ, который существуют с осени 2015 года во избежание случайных столкновений при проведении операций в Сирии.

По данным Минобороны РФ, ВВС Израиля нанесли, по меньшей мере, две серии авиаударов по объектам в Сирии. Причина? Это якобы был «ответ на вторжение беспилотного летательного аппарата».

Причем, беспилотник был опознан как иранский (видимо, так хотелось еврейским военным – В.Б.) и сбит над севером еврейского государства.

"Он был запущен и управлялся иранскими силами с иранской базы внутри Сирии. Она расположена рядом с Пальмирой в пустыне на востоке страны. Мы отслеживали полет на всем его протяжении и смогли перехватить БПЛА над израильской территорией, немного севернее (граничащего с Иорданией города — ред.) Бейт-Шаана в Иорданской долине", — сказал Конрикус.

В ответ сразу восемь израильских истребителей F-16 атаковали иранский пункт управления беспиолотником под Пальмирой и столкнулись при выполнении задания с массированным зенитным огнем.

"Это показывает, что сирийцы решили вмешаться, несмотря даже на то, что атака была направлена против иранского объекта на их территории", — сказал Конрикус.

Удивительно: иностранные самолеты вторглись в воздушное пространство Сирии, а ее силы ПВО должны были молчать, а не «вмешиваться»? Странная логика!

Израильский самолет и был подбит сирийскими ПВО, после чего его экипаж принял решение катапультироваться. Один из пилотов получил тяжелые травмы и находится на операции в больнице израильского города Хайфа.

В сети появилось видео с места падения израильского самолета . В сети появилось видео с места падения израильского самолета

Ответом на потерю истребителя стала волна ударов по 12 сирийским и иранским военным целям, включая батареи ПВО.

Израильские военные заявляют, что "это были четыре иранские цели и восемь сирийских объектов, относящихся к 4-й дивизии под Дамаском». По сути, Израиль объявил войну и Сирии, и Ирану. Раньше он хотя бы лицемерно объяснял свои воздушные нападения на «Хезболлу» и «Хамас», а сейчас уже в открытую атакует вооруженные силы соседней страны и Ирана. Все это говорит о том, что Израиль становится еще одним членом коалиции во главе с США, которая борется с армией Сирии и поддерживающими ее иранскими подразделениями. Таким образом, Израиль вместе с США и их союзниками, добивается той же цели, что ИГИЛ и Джебхат ан Нусра, - свергнуть режим Асада. И здесь можно говорить, что Израиль занимает одинаковую позицию с террористами.