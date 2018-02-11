«Самолет рухнул в овраг, а тела разбросало повсюду": очевидцы рассказали о первых минутах после трагедии

11 Февр. 2018 2018-02-12T02:40:10+03:00

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Самолет АН-148, вылетевший из Домодедово в 11 февраля в 14.21 по московскому времени, через пять минут после взлета рухнул в Подмосковье в районе деревни Степановское. Пассажиры и экипаж, а это 71 человек, не выжили.

На месте крушения ведутся поисково-спасательные работыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Часть тел и обломков Ан-148 находятся под снегом 00:00 00:00

Наши корреспонденты на месте катастрофы пообщались с жителями деревни.

- Я стоял у дома, - рассказывает Александр. - Услышал гул, потом взрыв, в небе появилось большое облако. Я сюда (на место падения самолета - Авт.) побежал по тропе. Никого еще не было. Еще один мужчина стал звонить по номеру 112. Очень быстро приехало МЧС. Нашли тело одного погибшего, потом другого - в метрах ста от самого падения. Самолет-то рухнул в овраг, а тела откинуло сюда аж.

Сидела дома в Интернете, - говорит местная жительница. - Часа в два или полтретьего резко случился "бум". Треснуло окно у нас. Кошмар. Мой отец говорит, что видел, как самолет упал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/639102" frameborder="0"></iframe> Свидетель крушения Ан-148: увидев взрыв, позвонили в 112.Ан-148 с пассажирами на борту потерпел крушение чрез 4 минуты после взлета из аэропорта Домодедово

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/639098" frameborder="0"></iframe> Очевидец крушения Ан-148: в доме треснули стекла.Ан-148 разбился через 4 минуты после взлета в подмосковном селе Степаньково

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