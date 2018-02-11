Подруга пассажирки, погибшей при крушении АН-148: "Я ей говорила ехать на поезде, так дешевле, но она очень соскучилась по дочери"

11 Февр. 2018 2018-02-11T22:12:20+03:00

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Жительница Орска Елена Хасиева до последнего надеялась, что ее лучшая подруга Светлана Мачнева по какой-нибудь причине не попала на борт. Но потом опубликовали список погибших и последняя надежда разбилась.

- Я ей говорила накануне, что на поезде ехать дешевле, - рассказала «КП» Елена. - Но она спешила домой, где ее очень ждала дочь - школьница Катерина, которая учится в 9 классе. Уехать на заработки в Москву Светлана решила как раз ради нее. Чтобы заработать ей деньги на учебу. Катя мечтает связать свою профессию с собаками. Например, стать дрессировщиком. В Орске зарплаты никакие, вот Света и поехала на удачу. Устроилась в Серпухове на завод упаковки колбасных изделий. Это была ее первая и единственная вахта.

Перед вылетом подруги немного переписывались. Елена Хасиева пожелала Мачневой удачного пути и стикер «Добро пожаловать в Орск». После этого Светлана уже не успела ничего ответить, так как прошла на регистрацию.

- А сколько она проработала в Москве?

- Два месяца. Говорила, что очень скучает по дому и дочери. И что ей совершенно не жаль денег на авиабилет. Главное, побыстрее вернуться. И вот такое случилось... Мужа у нее не было. Осталась свекровь, которая сейчас и общается с внучкой. Я позвонить не решаюсь, потому что представляю, в каком она состоянии. Девочка очень впечатлительная. И очень любила маму.

Напомним, самолет Ан-148, летевший из Москвы в Орск, рухнул в Подмосковье днем 11 февраля. Погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Среди вероятных версий крушения - называют проблемы с двигателями и человеческий фактор.

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