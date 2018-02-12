2018-02-12T17:50:57+03:00
Катастрофа

СК: Ан-148, рухнувший в Подмосковье, взорвался при ударе о землю

По данным следствия, на месте крушения был обнаружен только один «черный ящик» Ан-148 [видео]
Александр БОЙКОЕкатерина БОЛГОВА
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Поиск обломков Ан-148: съёмка с воздуха.Обломки рухнувшего в Подмосковье Ан-148 разбросало на площади 30 гектаров. Фрагменты самолёта и тела погибших продолжают искать спасатели.

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В Следственном комитете РФ заявили, что в момент падения самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» не имел разрушений и возгораний.

«Установлено, что в момент падения воздушное судно Ан-148, что следовало из аэропорта Домодедово по маршруту "МоскваОрск", находилось в целостности, без возгорания, взрыв возник после падения самолета», - сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко..

Что известно спустя сутки после крушения Ан-148.С момента крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье прошли уже сутки. Рассказываем всё важное, что стало известно об авиакатастрофе за минувшие 24 часа.Александра ЛЯБИНА

Отмечается, что для проведения расследования причин трагедии, была сформирована следственная группа более чем из ста сотрудников, одновременно работающих в разных регионах.

Вид с высоты на место крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний". ФОТО СК России

Вид с высоты на место крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний". ФОТО СК России

«Организовано проведение обысков и изъятие документов в офисе авиакомпании «Саратовские авиалинии». В аэропортах произведены выемки документации по обслуживанию и техническому осмотру воздушного судна, а также по медицинскому осмотру членов экипажа», - сообщает СК.

Поиск обломков Ан-148: съёмка с воздуха.Обломки рухнувшего в Подмосковье Ан-148 разбросало на площади 30 гектаров. Фрагменты самолёта и тела погибших продолжают искать спасатели.

Подчеркивается, что на месте крушения воздушного судна в настоящее время найден только один «черный ящик» - параметрический самописец. Поиски второго самописца продолжаются.

СК России: АН-148 взорвался после падения.Предварительное расследование трагедии говорит о том, что возгорания самолета не было

Как сообщал сайт kp.ru, 11 февраля в Подмосковье потерпел крушение самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший по маршруту Домодедово — Орск. Погибли все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Возбуждено уголовное дело.

«Пилот уводил самолёт от деревни» - очевидец крушения Ан-148.Пилот упавшего в Подмосковье Ан-148 пытался увести самолёт от населённого пункта. Об этом в интервью корреспонденту «КП» рассказала одна из жительниц села Степановское.Виктор ГУСЕЙНОВ

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СПИСОК ПОГИБШИХ В АВИАКАТАСТРОФЕ АН-148

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