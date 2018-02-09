2018-02-09T10:53:58+03:00
Звезды

Рома Зверь исполнил одну из главных ролей в фильме «Лето» Кирилла Серебренникова

Оглашены имена актеров, сыгравших в картине о Викторе Цое
Стас ТЫРКИН
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Роль Майка в фильме «Лето» сыграл Рома Зверь, лидер группы «Звери». Фото Алексей ФокинРоль Майка в фильме «Лето» сыграл Рома Зверь, лидер группы «Звери». Фото Алексей Фокин
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Кинокомпания Hype Film и продюсер Илья Стюарт огласили имена актеров, сыгравших главные роли в фильме Кирилла Серебренникова «Лето». В центре сюжета - любовный треугольник между юным Виктором Цоем, более опытным питерским музыкантом Майком Науменко и его женой Наташей.

Роль Майка в фильме «Лето» сыграл Рома Зверь, лидер группы «Звери», для которого эта работа стала дебютом в игровом кино. Роль жены Майка Наташи сыграла молодая актриса Ирина Старшенбаум, звезда фильма «Притяжение» Федора Бондарчука и выходящего на экраны блокбастера «Лед».

В центре сюжета - любовный треугольник между юным Виктором Цоем, более опытным питерским музыкантом Майком Науменко и его женой Наташей. Фото Алексей Фокин

В центре сюжета - любовный треугольник между юным Виктором Цоем, более опытным питерским музыкантом Майком Науменко и его женой Наташей. Фото Алексей Фокин

Наконец, в роли Виктора Цоя выступил - южнокорейский актер Тео Ю (Teo Yoo), известный по фильмам «Один за другим» Ким Кидука, «День-ночь, день-ночь» Джулии Локтев, «В поисках Сеула» Бенсона Ли, «Равные» Дрейка Доримуса.

В роли Виктора Цоя выступил - южнокорейский актер Тео Ю. Фото Алексей Фокин

В роли Виктора Цоя выступил - южнокорейский актер Тео Ю. Фото Алексей Фокин

Фильм «Лето» продюсируют российская кинокомпания Hype Film и французская Kinovista, которые представят фильм на Берлинском кинорынке уже в середине февраля. Международными продажами занимается французская компания Charades. Фильм получил поддержку Национального центра кинематографии CNC, который существует при совместной поддержке французских Министерства культуры и Министерства иностранных дел.

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