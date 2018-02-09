Отец отстраненного фигуриста Ивана Букина: «Надежда нас не покидала до последнего»

9 Февр. 2018 2018-02-09T15:15:23+03:00

Одним из тех, кто не поедет на Игры, стал фигурист Иван Букин Фото: REUTERS

Великий Олимпийский чемпион по фигурному катанию Андрей Букин не понимает, почему МОК до сих пор не объяснил, за что его сына не пустили на Олимпиаду

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Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) решил не удовлетворять апелляции 47 российских спортсменов, которых МОК не пригласил на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан. Одним из тех, кто не поедет на Игры, стал фигурист Иван Букин. Его отец, олимпийский чемпион -1988 по фигурном катанию Андрей Букин прокомментировал это решение арбитражного суда.

- Надежда нас, конечно, не покидала до последнего, но, если честно, ее было мало. Так что такое решение CAS было предрешено.

- Как сейчас Иван чувствует себя? Сильно переживает?

- Тренируется вместе со своей партнершей Александрой Степановой. Они были готовы выступать и в Пхенчхане. Сейчас, может быть, возьмут паузу. До чемпионата мира по фигурному катанию еще далеко- он стартует только 19 марта в итальянском Милане. От него их же не отстраняли, Иван может там выступать.

- А МОК в итоге дал объяснение, почему не допустил его до Игр?

- В том то и дело, что до сих пор ничего не объяснили.

- Иван будет судиться с МОК и дальше? Требовать денежную компенсацию?

- Деньги - не самое главное. Это решение МОК морально сильно подкосило нашу олимпийскую сборную. Хочется, чтобы он пересмотрел его. Просто так взять и 110 человек исключить — это некрасиво.

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