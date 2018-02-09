2018-02-09T15:15:23+03:00
Спорт

Отец отстраненного фигуриста Ивана Букина: «Надежда нас не покидала до последнего»

Великий Олимпийский чемпион по фигурному катанию Андрей Букин не понимает, почему МОК до сих пор не объяснил, за что его сына не пустили на Олимпиаду
Максим ЧИЖИКОВ
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Одним из тех, кто не поедет на Игры, стал фигурист Иван БукинОдним из тех, кто не поедет на Игры, стал фигурист Иван БукинФото: REUTERS
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Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) решил не удовлетворять апелляции 47 российских спортсменов, которых МОК не пригласил на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан. Одним из тех, кто не поедет на Игры, стал фигурист Иван Букин. Его отец, олимпийский чемпион -1988 по фигурном катанию Андрей Букин прокомментировал это решение арбитражного суда.

- Надежда нас, конечно, не покидала до последнего, но, если честно, ее было мало. Так что такое решение CAS было предрешено.

- Как сейчас Иван чувствует себя? Сильно переживает?

- Тренируется вместе со своей партнершей Александрой Степановой. Они были готовы выступать и в Пхенчхане. Сейчас, может быть, возьмут паузу. До чемпионата мира по фигурному катанию еще далеко- он стартует только 19 марта в итальянском Милане. От него их же не отстраняли, Иван может там выступать.

- А МОК в итоге дал объяснение, почему не допустил его до Игр?

- В том то и дело, что до сих пор ничего не объяснили.

- Иван будет судиться с МОК и дальше? Требовать денежную компенсацию?

- Деньги - не самое главное. Это решение МОК морально сильно подкосило нашу олимпийскую сборную. Хочется, чтобы он пересмотрел его. Просто так взять и 110 человек исключить — это некрасиво.

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