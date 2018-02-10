«Золотая Рыбка» из Бобруйска ловит на крючок российских олигархов

10 Февр. 2018 2018-02-10T14:32:25+03:00

Корреспондент «КП» разбирал историю, в которой элитные содержанки раскручивают олигархов, а роскошные яхты швартуются у райский берегов. И в конце – богатые «плачут»

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Если бы все не случилось на самом деле – это надо было выдумать. А потом забубенить мыльный сериал для домохозяек. Поверьте, какая-нибудь «Доярка из Хацапетовки» нервно курит рядом с Настей Рыбкой из Бобруйска. Настя – эдакая белорусская Золушка. Только вместо хрустальной туфельки у нее есть черные стринги. Вместо кареты из тыквы – яхта богатого папика. А принцами тут и вовсе не пахло, только если одеколонами олигархов.

Настя любит выкладывать на своей страничке очень пикантные фотографииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

И вот бедная Настя в одночасье стала звездой светской хроники. В Интернете всплыли пикантные подробности ее покатушек на яхте с известным российским миллиардером. Ради хайпа и денег Анастасия Вашукевич (настоящее имя Рыбки) написала книгу о сладкой жизни соблазнительницы богачей. И пока юристы олигарха готовят судебные иски, обольстительница упорхала в Дубай и оттуда шлет всем пламенные «чмоки-чмоки». Но как же простушка из Белоруссии сумела запрыгнуть в постель к магнату? Давайте обо все по порядку.

nastya_rybka.ru Все столпились в кучку- мы приплыли в лагуну для купания

ЗАТАЩИЛА В ПОСТЕЛЬ ШЕСТЬ МИЛЛИАРДЕРОВ

Вначале было слово. И слово это – «охотница». Так называют женщин, желающих раскрутить на дорогущие подарки мужичка посолидней. А это целая наука: с наскока олигарха не охмуришь. И вот как Мария Склодовская-Кюри постигала физику, точно также Настя Рыбка осваивала уроки по соблазнению богачей. Все как завещал дедушка Ленин: «Учиться, учиться и еще раз учиться!» У Насти был даже свой наставник. Гуру из мира секса и разврата, пикапер Алекс Лесли. Правда, это псевдоним, настоящее имя и фамилия – Александр Кирилов, тоже белорус. Как писали в прессе, ради его тренингов Настя (а ей то ли 28 лет, то ли 23 года) бросила в Бобруйске мужа с ребенком и переехала в Москву.

Настя много и близко общается с ЛеслиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А учебу Лесли устраивает ого-го! Он содержит целый секс-гарем из мужчин и женщин. Своего рода инкубатор альфонсов и эскортниц. Как раз воспитанник Алекса соблазнил балерину Анастасию Волочкову и выставил ее голые фотки в соцсети. Ну а самые известные его ученицы – та сама Настя Рыбка и Саша Травка. Девушки устроили оргию с незнакомцем на московской набережной Тараса Шевченко. Все засняли на камеру и выложили в Интернет – таково было домашнее задание Лесли. В конце концов, Рыбку и Травку арестовали на 7 суток за хулиганство.

Вот в теплице секс-гуру и созрела провинциалка-обольстительница Настя. В ее постели уже побывали шесть долларовых миллионеров. Вдумайтесь только!

О похождениях бравого солдата Швейка написал книгу Ярослав Гашек. Свои сексуальные подвиги Рыбка сама выложила в нетленке "Дневник по соблазнению миллиардера". Из этого вышла настольная библия для женщин с пониженной социальной ответственностью. Там даже свои заповеди есть. Вот одна, например:

«Охотница – это существо эмоционального мира. Ее ценностями являются любовь и страсть, влюбленность этого мужчины. <…> И для нее это ценнее, чем любые деньги, которые он ей может дать».

Я раздобыл эту книжку. Раскрыл и ахнул. Это вам не какие-нибудь выдуманные «50 оттенков серого». Тут реальная история о том, как Рыбка поймала в свои сети настоящего олигарха Руслана (его имя предусмотрительно изменено Настей). А началось все с их первого секса…

СЕКС НА ЯХТЕ У БЕРЕГОВ ГРЕНЛАНДИИ

С олигархом Русланом Настя познакомилась через ученика Лесли - Максима. Он работает в агентстве, которое сдает в аренду богачам моделей для тусовок. Рыбку свели с помощницей миллиардера. Дальше были кастинги и соревнования девушек. Эдакий конкурс красоты. На кону – секс с олигархом. Настя всех обскакала. И вот она в роскошной яхте где-то у берегов Гренландии, один на один с Русланом в каюте. Свет выключен.

Нравится Насте проводить время на яхтеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Он вел себя достаточно нагло, лапал меня уверенно и четко – сказывался опыт взрослого мужчины. Но интуитивно я чувствовала его скованность. Я легла на спину, он прилег рядом на бок. Пальцами, едва касаясь я начала пробовать его на вкус. Это энергетический коннект, связь. Проверка на то, как мужчина чувствует состояние. Я медленно впиваю ногти в его ключицу, потом уменьшаю давление и провожу подушечками пальцев по шее. Его закоротило, начал кайфовать, прикрыл глаза, откинул голову. Его возбуждение передавалось мне, вибрациями распространялось по комнате. Да, мне он определенно нравится. Он свободной рукой продолжает воевать с моим халатом», - вспоминает их первую встречу Настя.

Все это Рыбка тайком записывала на диктофон мобильника – опять задание секс-гуру. Лесли должен был отслушать звук от обольстительницы, чтобы разобрать ее ошибки. Из таких записей Штирлица и родилось пособие для дорогих проституток.

«Я глажу его по животу, целую нежно, как своего самого любимого мальчика. Он куда-то проваливается, лежит на спине, запрокинув голову. На лице блаженная улыбка. Очень чувствительное тело – я его глажу, и он выгибается вслед за моей рукой, расслабился, стонет. Член стоит как каменный. Аккуратно обнимаю его пальцами, играю, сначала плавно, едва заметными движениями глажу член от головки до основания, оттягиваю яички, изучаю его. Движения становятся проникающими, сильными, я чувствую сопротивление его мышц, для меня сейчас это – последний член на планете. И я очень его хочу. А он хочет меня», - рассказывает в книге Рыбка продолжение первого свидания.

Так и закрутились шуры-муры белоруской провинциалки и российского миллиардера. Для Рыбки открылся иной мир, нечто вроде древнегреческого Олимпа. Там тоже боги не знали, сколько стоит их кутёж в рублях или долларах. Вот история из книги:

«– Не, ну скажи, сколько в день конкретно ты отдаешь! За эту яхту.

– Эээээ мммээ нууу, – и было понятно, что в ценах он вообще ничего не понимает и понятия не имеет, сколько стоит аренда яхты вообще».

Все закончилось прозаично. Роман с эскортницей просочился в интернет. Хотя миллиардер очень осторожничал и пытался избежать компромата на себя:

«– Давай с тобой сфоткаемся, хочу с тобой селфи.

Он засмущался.

– Нет-нет, зачем? – напряженно сказал он.

– Нравишься ты мне как мужчина, или ты женат? Я не поняла, – с акцентом на последнюю фразу сказала я нагло и немного ревниво: – Так что, жена, дети есть?

– Дети есть, жены нет!

– Так в чем проблема сделать селфи? – спросила нагло я.

– Ты молодая красивая, а я уже старый и дряхлый по сравнению с тобой, – врал он».

Теперь Руслан обещает отстоять пошатнувшуюся честь в суде. Ведь жена у него на тот момент все же была. А вы говорите, богатые не плачут. Еще как плачут. И судятся.

«ХОЧЕШЬ МЕНЯ КУПИТЬ? ТОРГИ ОТ 2 МИЛЛИОНОВ»

Своим телом Настя покоряет не только олигархов, но и подписчиков в Инстаграм. Их число перевалило за 60 тысяч. Наверно, если бы в ветхозаветном Содоме были соцсети, его жители постили фоточки в стиле Рыбки.

Настя не стесняется выкладывать и на столько откровенные фотографииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тут Настя сидит голышом на пляже. Вот девушка бродит в одних чулках по московским улицам. А здесь она и вовсе лежит на кровати с двумя мужчинами, прикрыв промежность купюрой в 50 евро. Еще есть видео. На одном Рыбка имитирует секс со здоровенным качком. На другом – тренер Лесли настукивает на обнажённых задницах эскортниц гимн России. А дамочки музыкально постанывают от каждого прикосновения гуру. Как бы сказал Серега Шнур из «Ленинграда»: «Я чётко, очень чётко — патриотка!»

Прямо в Интернете подписчики проводят аукционы – хотят арендовать Рыбку на ночь. Только она отшивает простых смертных. Мол, идите, зарабатывайте, нищеброды.

- Разговор начинаем с авто. Недорогого, можно до 2 миллионов, - пишет Настя. - Оформляется на того, кого я скажу, конечно же. Пишите в личку - скажу модель. Уже после этого встаёт вопрос о сумме встречи. Три моих последних бойфренда - один из семерки шейхов ОАЭ, вице-мэр одной соседней с нами страны и один никому не известный олигарх. Я не голодная. Честно. Совсем. Если 2 миллиона на старте - это для вас большие деньги, то либо работайте усерднее, либо ищите девочек попроще, либо учитесь соблазнению.

nastya_rybka.ru Никогда не снимайте селфяшки утром, если вы чистите зубы так же старательно, как я

ПРОСТИТУЦИЮ ДЕЛАЮТ «МОДНОЙ»

Второй день у секс-гуру Алекса Лесли вырублен мобильник. Не достучаться и до самой Рыбки – не читает писем на почте. Как не крути, но попался олигарх Руслан на их крючок. Хотя, как говорят в нашем правительстве, в России нет олигархов. Зато есть социально ответственные бизнесмены. Мда, вот и погорел "социально ответственный бизнесмен" на "девушке с пониженной социальной ответственностью"…

Настя с другими участницами акции в поддержку Харви Вайнштейна.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Удивительно другое. С какой простотой современные девчонки рассказывают о своем заработке через постель. Что Диана Шурыгина, что Настя Рыбка, что десятки других учениц Лесли. Своих похождений они не стесняются. Наоборот выкидывают пикантные отчеты в соцсети. Честной народ бесится и злится, а содержанкам хоть бы хны – только подливают масла в огонь новыми секс-историями. Да и не новость уже вовсе, когда девочки выставляют на аукцион свою девственность. Миловидные дурочки, ищущие легких денег, делают проституцию модной. Нет-нет, а их уже и защищать начинают, поднимая на щите как жертву. Мол, жить тяжело, заработать невозможно. И Рыбка, и Шурыгина – это портрет явления. Славу и деньги они получили как раз таки через постель. А юные и неокрепшие школьницы смотрят на них и втихую завидуют свалившейся на пустые головы популярности. Глядишь, такими темпами на вопрос: «Кем ты хочешь стать?» дети ответят: «Рыбкой или Шурыгиной».

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Попалась олигарху Рыбка и говорит: женись!

Сергей ПОЛОСАТОВ

Странные времена настали, господа-товарищи! Куда ни плюнь – везде наткнешься на девушку с пониженной социальной ответственностью, а то и вовсе порноактрису, которая мнит себя пупом мира и обозначает непреклонное желание диктовать и утверждаться (подробности)