Говорить, что при Сталине зря не расстреливали - это пощечина всем жертвам политических репрессий

11 Февр. 2018 2018-02-11T14:00:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Моя коллега журналист Ульяна Скойбеда советует нам взять пример с поляков, которые запретили публично возлагать на их страну вину за нацистские преступления и организацию холокоста. За подобное в Польше будут наказывать, вплоть до тюремного заключения. А в России, считает моя коллега, надо отправлять за решетку, высылать за пределы страны или серьезно штрафовать тех, кто смеет в своих публичных высказываниях приравнивать деятельность советского руководства во главе с Иосифом Сталиным к преступлениям нацистов. То есть раз и навсегда пресечь популярные в либеральной среде сравнения из серии «Сталин - это Гитлер в другом обличье, потому что при нем шли массовые репрессии». Так вот, на мой взгляд, ставить Россию и Польшу в этом вопросе на одну ступень и принимать подобные законы - это от лукавого, и сейчас объясню почему.

Начнем с того, что поляки врут. Интересно придумали: «германский лагерь смерти Аушвиц (как называлось это место по-немецки) говорить можно, а «польский лагерь смерти Освенцим» - нет. Мол, это все немцы бесчинствовали, отправляя сотни тысяч евреев в газовые камеры, а мы, поляки, тут не при чем, мы им просто территорию в «аренду» предоставили для создания крупнейшей в Европе сети концентрационных лагерей. Да, территория Польши была оккупирована. Но вот скажите: если на ваших глазах совершается убийство, и вы ничего не делаете, чтобы его предотвратить, вы кто? Вы не просто трус, вы - молчаливый соучастник преступления. Но не только это можно предъявить полякам. Остались документы, свидетельствующие о том, что поляки своими руками помогали гитлеровцами истреблять евреев. Да и после победы на фашистами и освобождения Польши еарейские погромы продолжались. Не случайно, в Израиле были так возмущены этим польским законом.

Давайте вспомним еще и о том, что нацисты во многом повторили действия своих польских предшественников. Польша всеми силами хочет блокировать вспоминания и о том, что в 1919-1922 годах в ней действовала сеть концентрационных лагерей для военнопленных красноармейцев, захваченных в период польско-советской войны. Польша то и дело пытается отрицать этот документально подтвержденный факт. Вместе с тем, условия содержания в этих лагерях наших военнопленных были очень схожи со зверствами нацистов в Освенциме. Заключенных пытали, убивали за малейшие провинности, держали в деревянных бараках без окон и вентиляции, давали ничтожно мало воды и еды, отказывались менять им нательное белье, что приводило к болезням заключенных, в том числе чесотке. По данным советских и российских историков, в польских лагерях погибло до 80 тысяч наших военнопленных.

Поэтому первое: давайте не будем брать пример с тех, кто лжет. То, что нас не позвали на празднование юбилея освобождения Освенцима - это лишь дополнительное подтверждение того, как легко поляки обращаются с историей, как на весь мир перевирают факты, отбирают нашу Победу! И это не имеет никакого отношения к внутрироссийским «разборкам»: кем же на самом деле был Сталин - кровавым тираном или вождем, поднявшим страну из руин и победившим фашизм. Только не нужно все сваливать в один котел. Наша Победа в Великой Отечественной войне - неоспорима и свята. А вот фигура Иосифа Сталина, как любой истерической личности, может и должна быть подвергнута изучению. Разрешить говорить о Сталине только хорошо или ничего, вновь возвращаться к его культу, объявлять его чуть ли не святым для всего российского народа, не признавать, что жертвами политических репрессий стали сотни тысяч человек, утверждать, что невиновных никто не арестовывал - это пощечина всем, чьи родственники были репрессированы. Пощечина лично мне. Передо мной на столе фотография прадедушки и прабабушки. Их арестовали в августе 37-го. Прадеда - начальника отдела на металлообрабатывающем комбинате - загребли в составе группы из 8 работников предприятия по обвинению в антисоветском заговоре. Прабабушку - польскую дворянку - забрали двумя днями позже по обвинению в шпионаже. Спустя 2 месяца их расстреляли. Прадеда реабилитировали в 56-м, прабабушку - в 63-м. В приемной ФСБ нам разрешили изучить и сфотографировать все интересующие нас документы - уголовные дела объемом в 4 тома. Там есть и протоколы допросов, и показания свидетелей и результаты работы сотрудников комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Но те, кто идеализирует Сталина нас уверяют: это все вранье, не было никаких черных воронков, это все выдумки либералов, разваливших страну в 90-е. Нам советуют прикрыть роток и не осуждать режим Сталина, иначе чемодан-вокзал-скатертью дорожка!

По данных последних соцопросов (на январь прошлого года) с «восхищением» и «уважением» к Сталину относились 46% россиян против 37% в марте 2016 года. Заметьте: это не 80 процентов россиян, как утверждает Ульяна Скойбеда. Одновременно выросло и число россиян, относящихся к Сталину с «неприязнью», «страхом» и «отвращением» - 21% против 17% в 2016 году. То есть нам предполагают во имя некой идеологии, которая должна нас всех сплотить, просто избавиться от 20 процентов граждан нашей страны - недоброжелателей, которые больше не хотят никакой идеологии, не хотят поклоняться политическим кумирам. Собрать их всех вместе и отправить жить «в какую-нибудь симпатичную европейскую страну», пусть катятся с глаз долой. Так и хочется спросить: чем будете вывозить - товарняками, пароходами? Ничего не напоминает? Правильно! Все это мы уже проходили в 20 веке. И, кстати, теперь зовем потомков тех эмигрантов вернуться на родину. Неужели вновь начнем щедро разбрасываться нашими гражданами? Все уроки - коту под хвост? А, может, лучше будем экономику поднимать, да демографию из ямы вытаскивать, а не думать, кого бы и за что нам посадить по политическим мотивам или выслать?

Появление в России памятников невинно убиенным, массовое восстановление храмов - одно из важнейших достижений сегодняшней власти. То, что президент приезжает открывать мемориал «Стена скорби», посвященный жертвам политических репрессий, говорит о том, что власть нашла в себе силы заглянуть в глаза человеческому горю, признала абсурдность тех жертв, склонила перед ними голову. На мой взгляд, если нам сейчас и нужна какая-то идеология, то это - идеология созидания и примирения. И никакая другая.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Ульяна Скойбеда: А правильно сделали в Польше

Слушайте, люди, а правильно сделали в Польше, что приняли закон о приписывании польскому народу ответственности за нацистские преступления, совершенные Третьим Рейхом. Давайте тоже так сделаем. (подробности)