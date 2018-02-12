В этом самолете летел мой друг, сложно подбирать слова...

12 Февр. 2018 2018-02-12T02:40:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Алексей Никитченко мой хороший приятель. Мы и работали вместе. Он экономист. Он молодой, человек с большими перспективами. Очень много работал по региональной повестке. И эта поездка тоже была связана с развитием его достаточно молодой компании. Я знаю его жену, она тоже была его коллегой, недавно у них родился ребенок. Конечно, это странное ощущение – сначала ты просто понимаешь, что произошла трагедия, и ты смотришь на это одними глазами, как человек, может быть, не столь близкий к произошедшему. А в тот момент, когда ты понимаешь, что там были люди, которые тебе близки, с которыми ты вчера переписывался, действительно, буквально два дня назад мы с ним обсуждали развитие экономики Ненецкого автономного округа. У нас должна была состояться встреча с губернатором этого региона в ближайшие недели, перед поездкой на форум в Сочи. И происходит такая ситуация. И ты эту трагедию уже проводишь через себя лично во многом. Наверное, и к другим подобным трагедиям, возможно, в будущем отношение будет сходим. Сейчас сложно подбирать слова и находиться в спокойном аналитическом подходе к этому вопросу.

Я летаю много, летаю на разных авиалайнерах, компаниях. Но я к этому давно стал философски относиться. Почему-то я верю в то, что со мной ничего не случится. Я это достаточно часто говорю людям, даже тем, которые летят со мной. Я достаточно спокоен. Да, действительно, были разные обстоятельства, когда сердце в пятки уходило. И несколько непонятных посадок, и резкие снижения, и выбрасывание системы для подачи воздуха. Но я почему-то спокоен. В любом случае, по статистике, количество аварий снижается. Поскольку, исходя из анализа авиакатастроф, удается устранять те причины, которые приводят к этим авариям. Это же не отечественный самолет. Фактически это украинский самолет. Их действительно не так много у нас сейчас. Я считаю, что нужно здесь подходить и к вопросу обслуживания самолетов более качественным образом. Зачастую малые компании экономят средства на обслуживании, в силу необходимости находиться на рынке выживать. И это приводит к возможным печальным последствиям.

Пока причина данной авиакатастрофы еще неизвестна, не доложена, нет расшифровки черных ящиков. Говорить о причинах преждевременно. Но эти разбросанные обломки на большом расстоянии с относительно небольшой высоты – это говорит о многом. И Путин, который отказался от визита в Сочи и, видимо, завтра будет принимать первый доклад, нужно понимать, кто будет этот доклад делать. Либо министр транспорта, который возглавил соответствующую комиссию. Тогда нет предположений о взрыве или еще о чем-то. Либо Колокольцев. А может быть, и Бортников. Тогда возможны разные варианты.

Крайне важно, чтобы люди знали правду о происходящем. Не нужно бояться какого-то порицания или чего-то еще. Потому что такие катастрофы – это может вводить людей в разные состояния. Этого нужно избежать. Открытость должна быть максимальной. Я надеюсь, что власть пойдет по этому пути.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Самолет рухнул в овраг, а тела разбросало повсюду": очевидцы рассказали о первых минутах после трагедии

​- Я стоял у дома, - рассказывает Александр. - Услышал гул, потом взрыв, в небе появилось большое облако. Я сюда (на место падения самолета - Авт.) побежал по тропе. Никого еще не было. Еще один мужчина стал звонить по номеру 112. Очень быстро приехало МЧС. Нашли тело одного погибшего, потом другого - в метрах ста от самого падения. Самолет-то рухнул в овраг, а тела откинуло сюда аж. (подробно)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стюардесса разбившегося рейса "Саратовских авиалиний" недавно вышла из декрета

Среди членов экипажа разбившегося сегодня, 11 февраля, рейса "Саратовских авиалиний" находилась жительница Саратова Анастасия Славинская. Она была опытной бортпроводницей, девушка успела полетать на многих самолетах. Свой последний рейс она выполняла по маршруту Домодедово - Орск. Ей было всего 29 лет. (подробно)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главные версии катастрофы Ан-148: человеческий фактор, отказ двигателя и погода

Обломки самолета спасатели обнаружили в Раменском районе Подмосковья. В результате крушения никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Среди жертв катастрофы трое детей (подробнее).