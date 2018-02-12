Божена Рынска про реакцию на крушение Ан-148: Родным погибших начхать на скорбь

12 Февр. 2018 2018-02-12T16:34:46+03:00

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Скандальная журналистка Божена Рыска не могла пройти мимо крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. Да, она признала это страшной трагедией. Но выдумала некую «полицию скорби». Мол, какие-то люди ходят по соцсетям и проверяют скорбят ли публичные люди по погибшим или нет.

- Сейчас какое-то поветрие, полиция скорби ходит по соцсетям, проверяют, скорбят ли публичные личности, - написала Божена. - Человек же равен своей соцсети. Не отметился, - значит, мысли о трагедии не посещали, душою чёрств, и вообще человек-какашка. Какой-то новый мастхэв. Этика новая сетевая. Если ты публичная личность, изволь скорбеть официально, инстаграмно. Чтобы все видели. Между тем, родным жертв невинных, - рейсовым бортом летели, - ей-Богу, глубоко начхать в этот момент на скорбь каких-то блогеров. В этих семьях сейчас такой адский ад. И эти публичные скорбления их боль никак не уменьшат, увы. Им ничем не помочь. Бедные зайчики. Бедные бедные зайчики....

Ну дела! И где же Божена откапала эту самую «моральную инквизицию»? К ней тут же пришли с вопросами подписчики: «А что, к вам уже заглянули?» Ответ Рыски был таков: «Нет. Но я сработала на упреждение».

Мда, опять ей лишь бы гаркнуть что-то понахальней и прозвучать по громче. Это же Божена в декабре 2016 года надсмехалась над погибшими журналистами НТВ в Сочи, погибшими во время крушения Ту-154.

- Божена пытается напомнить о своем никому ненужном существовании, - поделился с «КП» депутат Госдумы Виталий Милонов. – Не обращайте на нее внимания. Ведь мы не слушаете пьяные вопли алкаша у вокзала. Вот и Божену не слушайте. Это богатая бабенция, живущая за счет своего мужа. Она сходит с ума, наверно от того, что принимает много гормонов. Или когда ей делали пластическую операцию, перетянули что-то сильно на затылке. И теперь она пишет гадости в сети.

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