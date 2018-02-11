Последний день: что мы знаем о погибших при крушении самолета

11 Февр. 2018 2018-02-12T02:40:10+03:00

71 оборвавшаяся жизнь: так внезапно, так страшно, так, что нет слов, чтобы передать близким погибших слова соболезнований. Что могло произойти там в воздухе, теперь предстоит выяснить экспертам

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Напомним, что самолет исчез с радаров через семь минут после взлета. Судно загорелось в воздухе и рухнуло на землю. По другой версии: Ан-148 столкнулся в воздухе с вертолетом «Почты России». В страшной авиакатастрофе не выжил никто. Погибли все шесть членов экипажа «Саратовских авиалиний» и 65 пассажиров, летевших из столицы в Орск. Кто-то летел домой на родину, кто-то по служебным делам. Мог ли кто-либо из них подумать, поднимаясь на борт самолета, что уже через считанные минуты, их будет оплакивать вся страна. Наверное, они строили планы на будущее! Но им уже не суждено сбыться. Среди пассажиров был 5-летний ребенок и двое подростков - 12 и 17 лет. Самому старшему погибшему было почти 80 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/639143" frameborder="0"></iframe> Подруга жертвы крушения вспоминает о погибшей.

Сын директора Гайского горно-обогатительного комбината Илья Ставский летел домой отмечать собственный день рождения

Сын директора Гайского горно-обогатительного комбината Илья Ставский летел домой отмечать собственный день рождения, 11 февраля ему исполнилось 33 года. Мужчину ждали с подарками друзья, родственники, возраст Христа все-таки значимая дата в жизни любого человека. Но вместо родной и знакомой до боли улыбки их постигла боль тяжелой утраты.

Виктор Анохин

Владельцы Центрального рынка в Орске Виктор и Зоя Анохины возвращались из Москвы на родину, напротив, с праздничного события - со свадьбы любимого внука. Еще не успели разъехаться по домам со свадебного застолья все гости, как пришла печальная весть.

- Я просто в шоке от случившегося. Неужели так бывает? Был человек, и вдруг в один миг его не стало, - рассказывает Ольга Запоржина - подруга погибшей Ульяны Сон, которая работает инженером в Москве, окончила РГУ нефти и газа им. Губкина. Девушка летела к родным в долгожданный отпуск. На страничке в соцсети Ульяны более тысячи друзей, что лишний раз доказывает, каким она была хорошим человеком и другом. Последний раз она выходила в Интернет в 16.21. На странице, словно пророчество, установлен статус: «Что же тогда важно…». А чуть раньше девушка разместила у себя другое пророчество: «Научитесь ценить то, что имеете».

Ульяна Сон

- Она неплохо пела, хорошо училась, работала вахтами на севере, в Москву перебралась совсем недавно, - делится другая ее знакомая Ольга Старикова.

А вот Самат Буркутбаев говорит, что Ульяна была дочкой завуча школы, в которой они вместе учились.

- Добрый, веселый, общительный, отзывчивый и жизнерадостный человечек. Глубокие и искренние соболезнования ее родным и близким, - тяжко вздыхает парень.

Начальник отдела Управления Федерального казначейства Оренбургской области Антонина Козупица

На борту рухнувшего самолета была и супруга бывшего замглавы администрации Орска - начальник отдела Управления Федерального казначейства Оренбургской области Антонина Козупица.

Александр Нормантович

Вместе с сыном Александром возвращался из столицы главный энергетик «Орскнефтеоргсинтез» - 60-летний Владимир Нормантович. Очень уважаемые люди, много лет работавшие на благо родного Орска. Александр Нормантович пошел по стопам отца и тоже трудился на орском нефтеперерабатывающем заводе.

Среди погибших были и тренер-преподавателя по шахматам, налоговый консультант, сотрудник МЧС, фермер из Новотроицка.

29-летняя Галина Никитенкова летела в соседний с Орском город Гай навестить 87-летнюю бабушку, которая не может самостоятельно передвигаться и поэтому девушка последнее время буквально разрывается между двумя городами.

Трагически оборвалась жизнь и азербайджанца Намига Гахраманова, который два года назад переехал в Орск, где открыл собственный бизнес- швейный цех.

- Ребята, это страшное горе. Летела неделю назад на этом самолете, летела в первый раз, было очень страшно. При каждой встряски сердце не то, что уходило в пятки, мне казалось, оно покидало меня. Сейчас читаю новости и грустно стираю слезы с лица. Как несправедливо, так не должно быть, ведь нас ждут родные, и не дай бог не долететь или не доехать. Берегите себя, мои хорошие, жизнь, к сожалению у нас одна. Нет слов и таблетки, чтобы пережить эту боль и потерю, - эти слова оренбурженки Ирина Борулевой, кажется, сегодня разделяют все земляки.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Счастливчик по жизни

А вот другому имениннику сегодняшнего дня Максиму Коломейцеву с любимой девушкой сегодня крупно повезло. Они тоже должны были быть на борту этого рокового рейса, но за три дня до этого их поездка в Орск сорвалась. Максиму сегодня исполнилось 37 лет, сейчас он живет в Орске, где занимается куплей-продажей и арендой недвижимости. Сегодня, по истине, его день.

А вот другому имениннику сегодняшнего дня Максиму Коломейцеву с любимой девушкой сегодня крупно повезло.

- Мы месяц назад запланировали эту поездку. В Орске у меня много друзей, хотели вместе отметить мой день рождения. Я там же хотел приобрести себе автомобиль, заказал машину, на которой собирался вернуться домой. Автомобиль должен был прийти 5 февраля, но поставку задержали до 20 февраля. В итоге, мы поменяли билеты - из Сочи до Москвы взяли на 19 февраля, а из Москвы в Орск полетим 20 февраля, - рассказал родившийся в рубашке Максим, который из-за случившегося вовсе не собирается отменять свою поездку. - Я - позитивный человек, меня Бог уже не раз спасал. Произошло, конечно, жуткое событие, но что же теперь на улицу из-за этого не выходить. Кому, что начертано судьбой, того не избежать. От нас в этом мире мало что зависит. В списке погибших оказалось несколько известных мне орчан, например, я знал Анохиных. Даже не знаю, имею ли я сегодня право радоваться и отмечать день рождения. Наверное, все-таки нет. Сейчас еду в аэропорт встречать своего клиента, который прилетел из другого города покупать в Сочи квартиру, а потом с любимой просто поужинаем дома и будем следить за новостями.

А на странице Максима друзья уже пишут радостные комментарии

- В день рождения судьба подарила тебе еще один день рождения. Долгих лет жизни! Счастливых, ярких и запоминающихся! Слава Богу, что все так сложилось! Ты нам так нужен.

«У нас качнулись все дома и поднялся столб фиолетового дыма» 00:00 00:00

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