Кошелек или жизнь

12 Февр. 2018 2018-02-12T18:29:54+03:00

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...Мама уходила из жизни долго и далеко от Москвы, поэтому летать в свой родной город Ижевск мне приходилось каждые две недели.

За сумму, которую я в итоге оставила в авиакомпании «Ижавиа», можно было купить не самолет, конечно, но вполне приличный автомобиль. Считайте сами: 15-18 тысяч рублей за каждый полет - мамина болезнь не спрашивала, когда ей обостряться, а журналистская жизнь диктовала свои условия, поэтому билеты приходилось брать в последний момент.

«Ну почему, почему у вас так дорого?» - вопрос к «Ижавиа» годами улетал в неизвестность. «Принимать большие самолеты не позволяет длина полосы, поэтому летают только более дорогие в обслуживании «Яки», - дежурно отвечали сотрудники аэропорта. Что было странно: самолеты президента страны или главы правительства тот же самый аэропорт почему-то принимал без труда. Люди информированные рассказывали совсем другое: что местной авиакомпании не выгодна конкуренция, поэтому она никого в свой регион не пускают, что позволяет держать цены и хорошо зарабатывать на людях.

Наконец у «Ижавиа» появился конкурент в виде «Руслайна». Ура? Ничего подобного - цены этот авиаперевозчик назначил себе точно такие же, как были у монополиста.

И вот наконец прошлой осенью на линии появился третий перевозчик - «Саратовские авиалинии» - на тех же самых «Яках», только постарее и пораздолбаннее. Самолетик, на котором я летела из Ижевска в Москву, был еще скрипучее, чем у конкурентов, а расстояние между рядами было еще меньше. Убого было, грязновато и тревожно. Мы тихонечко тряслись и скрипели весь полет, я даже несколько раз про себя помолилась - хотя обычно в полетах безмятежно сплю.

Но зато снизились цены! 8 тысяч рублей в оба конца по маршруту Москва-Ижевск-Москва - вот что сделали «Саратовские авиалинии», заставив снизить цену всех конкурентов! Благодарности людской не было предела. Этот успех приписывали то ли новому главе удмуртской администрации, то ли счастливому случаю: видите ли, «Саратовские авиалинии» искали возможности для развития и потому пошли в регионы, а «Аэрофлот», коему они до 2011 года принадлежали, наоборот сбрасывал баланс неинтересных ему направлений. Все удачно совпало.

Это было в ноябре 2017-го. Но когда я спустя месяц я брала билеты на январь, пальчик мой в окошке поиска предательски начертал другой город: «Набережные Челны», хотя ехать от него до родного Ижевска нужно было еще три часа на такси по зимней дороге. Но в Челны летал «Аэрофлот» - вот что было важно. Многократно критикуемый за снобизм, подающий вместо каши дежурный сэндвич к завтраку, но не задирающий цены и долетающий до точки назначения не только вовремя, но и вообще!

Каждый раз, когда происходят катастрофы, мы возвращаемся к одному и тому же вопросу: зачем в начале 90-х раздербанили на десятки маленьких национальных и областных компаний «Аэрофлот»? Очевидно же, что небольшим компаниям не по силам следить ни за техническим уровнем самолетов, ни оплачивать их ремонты?

И мы опять начинаем писать и говорить про их изношенную технику, но потом опять оказывается, что виноваты не деньги, а человеческий фактор - потому этот вопрос снимается до следующего печального повода. Сейчас вот - очередной, и пока круги по воде не разошлись, к этой теме надо опять вернуться. А именно: к тому, что в стране должно быть не десятки, а всего несколько крупных и богатых авиакомпаний, которых можно было бы пересчитать по пальцам, но которые могли бы позволить себе борты хорошего качества и уровень школы «Аэрофлота».

Пострадают от этого наши кошельки, это верно - в условиях отсутствия конкуренции цены на билеты опять станут выше. Но есть надежда, что мы при этом будем хотя бы живы...

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