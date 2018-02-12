Зачем нам нужны мелкие авиакомпании, с которыми вечно что-то происходит

12 Февр. 2018 2018-02-12T17:50:22+03:00

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1. Почему в Орск и другие небольшие города не летают крупные и надежные перевозчики типа «Аэрофлота»?

-Если по всем маршрутам, включая мелкие региональные, будет летать один «Аэрофлот», мы сами же будем недовольны — что нет конкуренции и билеты не по карману, - поясняет Роман Гусаров, главный редактор портала AVIA.ru. - На авиационном рынке у всех есть своя специализация. Магистральные маршруты — где самый большой поток пассажиров и самая большая рентабельность — поделены между первой десяткой крупнейших авиакомпаний. Тот же «Аэрофлот» сейчас — авиакомпания премиум-класса. Зачем ей перевозки на маленьких самолетиках на внутрирегиональных линиях?

Для этого и существуют небольшие компании, которые на магистральных авиалиниях конкурировать не могут — для этого у них недостаточно средств. Они летают туда, куда людям летать надо, но большой лайнер не загрузить, нужны самолеты типа Ан-148 на 50-75 мест. У нас таких перевозчиков «второго эшелона» достаточно много, «Саратовские авиалинии» - один из них, они как раз специализировались на маршрутах, которые крупным компаниям не интересны.

2. У «Саратовских авиалиний» достаточно странная сеть маршрутов. Иркутск — Чита, Минводы -Ереван...

-Ничего необычного. Такие авиакомпании ищут для себя какие-то свои сегменты. Где находят, там и летают. Начинают со своего региона, а потом пытаются встать на аналогичные маршруты в других регионах. Никто ведь не запрещает летать из любого города в любой город, у авиакомпаний нет жесткой привязки к региону.

3. Как быть с тем, что мелкие компании с трудом выживают и летают на всяком старье?

- По старым самолетам — в случае с Ан-148 этот аргумент сразу отбрасываем, потому что это достаточно молодой самолет. Самому старому Ан-148 чуть больше пяти лет, для самолета это не возраст.

По компании. К сожалению, сейчас и крупным перевозчикам выживать непросто. Причина простая — сильный дисбаланс между себестоимостью авиаперевозок внутри страны и возможностями граждан это оплачивать. Пока этот дисбаланс сохранится — и либо люди не разбогатеют, либо сверху не сделают что-то для снижения накладных расходов в авиации - у нас региональные перевозчики будут такими, какие они сейчас есть. Слабенькими и балансирующими на грани рентабельности. Но это не значит, что если компания мелкая — у нее обязательно все плохо и летать ею страшно. А если крупная — то все хорошо. Посмотрите статистику: как раз многие мелкие компании летают годами без всяких проблем.

ДОСЬЕ «КП»

По данным Росавиации, более 65% пассажиропотока у нас приходится всего на пять крупнейших авиакомпаний. У более чем половины перевозчиков, занятых у нас на регулярных линиях, меньше миллиона пассажиров в год. Для сравнения, у «Аэрофлота» их в 2017 году было более 32 миллионов.

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СПИСОК ПОГИБШИХ В АВИАКАТАСТРОФЕ АН-148

Редакция "Комсомольской правды" соболезнует семьям и близким погибших

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