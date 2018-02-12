Северный Дягилев

12 Февр. 2018 2018-02-12T20:31:58+03:00

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Северным Дягилевым называли погибшего Сергея Панченко коллеги и друзья. Романтик, безумно влюбленный в своей холодный Норильск и одержимый идеей создать из Норильска пространство для воспитания души.

Он реализовывал самые невозможные проекты для того, чтобы поднять культуру города. Вместе с женой Натальей Федяниной, главой музея истории Норильска, основал гуманитарно-культурологический проект «Обогатительная фабрика», в рамках которого привлекал в северный город актеров, писателей, музыкантов. Они выступали, читали лекции, а вечером — шли к нему домой, где на небольшой кухне, уклеенной фотографиями дедушек, бабушек и всей семьи, можно было просидеть ночь напролет, забыв о времени.

— Он сам встречал, кормил вкусностями, рассказывал о Норильске такое, от чего хотелось бросить все и остаться здесь навсегда, — вспоминает актер Михаил Полицеймако.

Его любовь к суровому краю была, по меньшей мере странной. Панченко родился в Казахстане, в селе Белые-Воды Чимкентской области. Учился в Сибири, в Норильск приехал в 1996-м и полюбил. Когда спрашивали, за что, отвечал: за людей.

Не секрет, что люди на севере особенные.

— Это на юге можно обидеться на соседа и даже послать далеко и надолго. А на жестком Севере люди такого не позволяют. Помощь, взаимовыручка — основные качества человека. Иначе нельзя. Таковы условия жизни. Если ты кого-то далеко послал — ты просто не сумеешь выжить, — говорит мэр города Мончегорска Дмитрий Староверов.

С погибшим Сергеем Панченко они виделись ровно десять дней. Вместе ездили в Канаду, изучать устройство моногородов. Тогда Сергей поделился своей идеей. Сделать из Норильска город-сад. Звучит странно, но он верил, что внешняя красота порождает внутреннюю культуру человека. И сильно переживал, что за последние несколько десятков лет, пока ветшали и рушились советские достижения, внешняя культура истончилась, а потому и человек наш стал потихоньку опускаться.

Тогда он придумал восстанавливать фасады зданий в Норильске, приглашать в город лекторов со всей страны…

Он знал все: мог на спор прочесть лекцию по творчеству Мане и из ничего организовать веселый день рождения для ребенка, маленькой дочки Сонечки.

Коллеги вспоминают чувство юмора, внимательность и ум Панченко. Он умел не только говорить, но слушать — сказывалось журналистское прошлое: десять лет Панченко возглавлял северный медиахолдинг «Северный город».

Странно распоряжается бог. Сергей Панченко летал в Орск все за тем же, за своей идеей — сравнить, оценить, перенять культуру моногородов. Ему было сорок пять лет. Недавно он стал депутатом и это помогало осуществлять ему массу культурных проектов. Карьера была на взлете.

Руководитель проекта «живая классика» Марина Сминова вспоминает одну из последних встреч.

— Он увлекся коренными народами Севера. И с каким-то небывалым жаром рассказывал про народ, который считает себя потомками птиц. Так, что даже хоронят их на деревьях…

Так, на взлете, как у птицы, закончилась жизнь северного Дягилева.

Светлая память.

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