Друг артиста доктор Арам Акопян: Джигарханян и Виталина планировали усыновить близнецов

СЕГОДНЯ 01:18 2018-02-14T02:02:56+03:00

Еще в августе прошлого года Араму Акопяну (на фото - слева) казалось, что у пары все хорошо. Фото сделала Виталина во время приезда доктора в Москву. Фото: Instagram.com

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Развод Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской словно поставил их знакомых по разные стороны баррикад. Одни участники многочисленных ток-шоу уверяют, что хитрая пианистка с Украины заранее имела план обобрать пожилого артиста. Другие доказывают, что Джигарханян прогнал заботливую жену, послушавшись наветов ее врагов.

Врач-иммунолог Арам Акопян, друживший и с Джигарханяном, и с Виталиной, не примкнул ни к одному из враждующих фронтов. Несколько лет назад он переехал из Москвы в Австралию, но остался с супругами в близких отношениях. В эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» доктор Акопян рассказал неизвестные подробности жизни знаменитой пары.

«Конечно, он влюбился»

- Я познакомился с Арменом Борисовичем в 1996 году, когда мне не было еще 30 лет. А дружу с ним 22 года, - говорит Арам Акопян. - При этом могу сказать, что Армен Борисович очень закрытый человек. Я у него дома первый раз побывал лет через пять - семь после нашего знакомства. Он свое частное пространство мало кому открывает...

- Когда в жизни Джигарханяна появилась Виталина, как он ее вам представил?

- Да никак. Я знал, что Армен Борисович стал чаще ездить в Киев. Говорят, к ней. Но до его инсульта в 2009 году они вместе не жили, Армен Борисович жил один в своей квартире в Староконюшенном переулке. Потом - да.

Признаюсь, поначалу у нас, его друзей, была некая озабоченность, что она плохо на него действует. Он изменился. Но, мне кажется, это была наша естественная реакция на то, что кто-то появился в его жизни. Но и Виталина к нам ревностно относилась. Не хотела, например, чтобы мы оставались с ним наедине или говорили по-армянски.

- Было видно, что Виталина рвется к власти?

- Нет. Я бы вообще не сказал, что она куда-то рвалась. Да, ее стало много в его жизни. Но это нормальное развитие отношений. Я очень удивился, когда он с Виталиной пошел в загс. Ему этот брак был не нужен, брак нужен был ей. И Армен Борисович сделал ей подарок, который в итоге ему очень дорого обошелся... Когда я разводился, он очень переживал, говорил: мол, Арамчик, мне тяжко смотреть на твой развод. И говорил: «Знаешь, на Западе есть брачный контракт. А мы, из-за того что дикие, средневековые, его не принимаем. А нужно заключать контракт». Я ему: «А как же чувства?» Он в ответ: «Чувства меняются. Сегодня мы одних любим, завтра можем сойти с ума, в кого-то влюбиться и за кем-то побежать. А надо и себя защитить, и твоего потенциального партнера». Это были его слова. И вот мне он советовал брачный контракт, а сам в случае с Виталиной этого не сделал...

Конечно, она ему нравилась. Зрелый мужчина, и вот рядом молодое создание, молодое тело, в конце концов. Армен Борисович влюбился. Если бы он ее не любил, он не дал бы ей самый большой допуск к своей жизни.

И она его любила. Когда после второго инсульта его выписывали, она сидела с медсестрами и подробно записывала, какие инъекции ему нужно делать. Виталина, как способная девушка, все схватила и блестяще выполняла. Скажем, в ресторане мы сидим, она незаметно ему джемпер поднимет и в живот уколет. Она заботилась о нем, это я видел.

«Ей хотелось его погасить»

- Какие подарки он Цымбалюк дарил?

- Он мог дать денег и сказать: купи. К примеру, были морозы, и он сказал: «Виталина, вот деньги, купи себе шубу». У них была нормальная любящая пара. То, что там 40 лет разницы - это наше советское предубеждение. В западном мире мало кто обращает внимание на разницу в возрасте.

С Виталиной мы очень подружились, она мне доверяла. Я в 2011 году уехал жить в Австралию. И с тех пор связь с Арменом Борисовичем у меня была только через нее. Телефон всегда брала она, передавала ему трубку, я с ним говорю минут пять - десять, и все. По телефону он не любит общаться, скайпом пользоваться не умеет. А с Виталиной мы часами говорили по скайпу. Я был вовлечен в их жизнь, выслушивал Виталину. Сначала она только в положительном ключе о нем рассказывала. Говорила: «Знаешь, мне порой кажется, он не соображает, но потом в критический момент сделает что-то, и я понимаю, что он соображает гораздо лучше, чем мы все вместе взятые!»

Но последние три года в ее словах появлялось все больше раздражения. Начала жаловаться на Армена Борисовича, что он мешает ей (с ее точки зрения) работать. Она стала директором театра, с гордостью рассказывала, что она хороший менеджер. Говорила: «Ты знаешь, мы практически тайно ставим спектакли. Мы печатаем для него одну афишу, она в кабинете висит. А для зрителя на афишах другой спектакль, который в реальности».

- Некоторые считают Виталину мошенницей...

- О мошенничестве ничего не могу сказать - пусть правоохранители разберутся. А вот незаконная видеосъемка - да, она ее делала. И мне присылала скрытое домашнее видео Армена Борисовича. У меня есть как минимум три видео Джигарханяна, где он, мягко говоря, в неприглядном виде. И это не те ролики, которое она потом отдала на телевидение. Я как-то спросил ее: «Зачем ты его в таком виде снимаешь?» - «Ну тебе показать, чтобы ты видел». Ей даже удалось в какой-то момент создать у меня впечатление, будто Армен Борисович неадекватен.

- Цымбалюк могла тайно давать Джигарханяну психотропные препараты, чтобы подавить его волю?

- Не знаю. Но она у меня консультировалась насчет препаратов. Например, спрашивала, есть ли такие лекарства, которые можно незаметно давать человеку, чтобы снижать его агрессию. Я отвечал, что есть, но пояснял, что это очень ответственная вещь. У меня и в мыслях не было, что она может это делать, чтобы лишить его собственного «я». Себе так объяснил: ну девочку достал старик, и у нее есть желание его погасить. По сути, если ты это делаешь сам - это преступление, но если ты обращаешься к специалисту, то он ответственность берет на себя и делит ее с членами семьи. Это принятая практика во всем мире. Есть ряд диагнозов, при которых это происходит. Я ей советовал обратиться к специалисту.

Друг артиста уверен: любовников у молодой жены мэтра не было.Фото: Instagram.com

«Вполне могла бы родить»

- Могу подтвердить, что Виталина реально хотела от него детей, - продолжает Арам Акопян. - Это мы с ней обсуждали.

- Речь шла об ЭКО?

- Каким методом - это все-таки не наше дело. Виталина - здоровая женщина, вполне могла бы выносить ребенка. Но ей было боязно. Я ее успокаивал. Говорил: «Если ты хочешь, ты это сделаешь. Необязательно репродуктивным путем. Можно и усыновить ребенка». Помню, советовал: даже не одного возьмите, а близняшек. Думаю, если бы у них появился ребенок, все могло быть по-другому. Но до этого не дошло.

- Потому что Джигарханян не хотел?

- То хотел, то не хотел. Его трудно было убедить. Но она очень хотела, на протяжении полутора-двух лет мы с ней этот вопрос обсуждали.

Думаю, у них накопилось со временем взаимное недовольство. Да и физически Виталина, наверное, устала. Наверняка смотрела на себя в зеркало - молодая, сияющая. Вероятно, становилось жалко, что она свои молодые годы тратит, еще не родила. Сейчас говорят: вот она ловко придумала, хотела звезду зацепить, выдоить и выбросить. Но это длительные отношения между двумя людьми. И когда она почувствовала, что все может рухнуть, подумала о запасном плане, как себя обеспечить.

- То есть она была готова к расставанию?

- Думаю, да. И это не характеризует ее с ужасной стороны, это защитная реакция человека. Особенно в ее положении: она только тень Джигарханяна, который позволил ей быть рядом и любил ее. И она почувствовала все своим - и театр, и его...

Я ее спросил накануне их разрыва: «Слушай, моему отцу тоже 82 года, он может быть порой очень трудным, я тебя понимаю, но ты мне откровенно скажи: «Он тебе нужен?» Она ответила: «Теперь уже и не знаю...»

Маленькая месть

- Разрыв у них быстро произошел. Последний раз я с ними виделся 8 августа прошлого года. Приехал на несколько дней в Москву. Встретились в ресторане, сидели, обнимались, смеялись. Она пару раз уходила, и мы с Джигарханяном оставались наедине. Я ему говорил: «Ты хорошо выглядишь. И это все благодаря ей». Он: «Я об этом стараюсь не забывать». Я возвращался в Австралию и думал: «Господи, как же хорошо, Армен Борисович в добром здравии... Он живет после второго инсульта десять лет! Слава богу и слава Виталине!» И когда уже в сентябре начало все рушиться, я был ошеломлен... Мне Армен Борисович никогда на нее не жаловался. Но, видимо, он тоже был недоволен тем, как она в театре себя ведет. У него было свое видение, у нее - свое. А он очень строгий. Был период, я часто ходил к нему на репетиции. Вы не представляете, как он иногда себя вел! Скажем, на сцене играют, он возмущенно кричит: «Это самодеятельность, ребята! Мы не можем это показывать зрителю!» Ругался и уходил. У него была очень высокая планка. Виталина пыталась обойти острые углы, но потом эти методы - одни афиши для него, другие для зрителя - перестали работать.

Меня резанул еще такой момент. Когда Армен Борисович попал в больницу в октябре прошлого года, в начале их конфликта, я ей сказал: «Виталин, возьми всю огромную историю его болезни, которая у тебя на руках, и отнеси в больницу». - «Мне не разрешают с ним видеться!» - «Просто сделай доброе дело - отдай врачам. Потому что его надо очень тонко лечить, а у них нет материалов». - «Хорошо, сделаю». Но не сделала. Это была ее маленькая месть. Типа «раз так - я ничего не дам». Вот из-за этого и из-за того, что она пошла по ток-шоу и полощет его имя, я спустя 10 лет нашего общения прекратил с ней контакт.

Не гонялся за деньгами

- Когда я уже чувствовал, что все у них рушится, я спросил Виталину про их имущество. Она сказала: «Да ты что, я никогда его на улице не оставлю!» А потом узнал, что она все на себя переписала, сняла деньги с его счетов. Я звонил Армену Борисовичу - он просто кричал в ярости. И потом добавил: «Понимаешь, Арамчик, многое было с моего согласия».

- Джигарханян упустил финансовую часть?

- Он всегда такой, хоть с Виталиной, хоть без. Он мне рассказывал порой чудовищные вещи. Звонит режиссер, предлагает за три съемочных дня столько-то тысяч долларов. Он рассказывал: «Я мерзну на крыше или в гробу лежу. Потом люди пропадают и не платят». - «Ты обращаешься в милицию или к каким-то знакомым?» - «Да ладно, Арамчик, что за ними гоняться?!» Вот его отношение к деньгам.

Кстати, Армен Борисович не такой уж богатый человек. Он всегда много зарабатывал, но щедро раздавал направо-налево. Жена Таня жила 20 лет в Америке, как сыр в масле каталась. Он здесь зарабатывал деньги и отправлял ей. Никаких баснословных богатств нет и не было. Крутых машин не было. Сколько я его знал, он ездил на старенькой «Тойоте РАВ 4», лишь последнее время появилась новая машина, на которой Виталина ездила.

Никогда не шиковал. Не отдыхал на пятизвездочных курортах. Единственное, что себе позволял, в Америку летал бизнес-классом. И то чтобы не создавать ажиотажа...

- Почему его жена Татьяна Власова не приехала из Америки в 2009 году, когда с ним случился инсульт? Почему за ним начала ухаживать Виталина?

- Я тогда позвонил Татьяне - мол, говорил с доктором, плохое состояние, может, вы приедете? Она сказала: «Ну что вы, Арам, я с ним вчера говорила. Он не разрешает». - «Слушайте, у него инсульт, он в неадекватном состоянии (при инсульте иначе и быть не может). Конечно, он будет говорить - не приезжай. Но доктора сказали, это угрожающее жизни состояние». Она не приехала...

- То есть Виталина больше к нему эмоций испытывала?

- Несоизмеримо. Она переживала за него очень сильно.

- Вы допускаете, что они могут помириться?

- Думаю, что нет.

ВОПРОС - РЕБРОМ

«Любовник? Не думаю»

- Сейчас муссируют слухи, что у Виталины мог быть интерес к другому мужчине...

- Наверное, естественно думать про это. Я иногда наблюдал за ней, смотрел придирчивым глазом. Но никогда даже близко не видел какого-то интереса Виталины к другим мужчинам. Может, в реальности у нее десять любовников было, но мое мнение: только Джигарханян был в ее жизни. Если бы она дала минимальный повод, не думаю, что Армен Борисович это бы пропустил.

- Может, хорошая актриса?

- Армен Борисович говорит, что в жизни невозможно сыграть.

ШТРИХ К ПОРТРЕТУ

«Я не умру, я крепкий парень»

- Я переживаю за здоровье Армена Борисовича, - признается Арам Акопян. - Но уверен, что он справится со всеми переживаниями. Расскажу одну историю. Когда у него случился второй инсульт в конце 2009 года, я каждый день готовился, что это будет его последний день. Приходил домой и рыдал. Помню, Армен Борисович был в реанимации. Плохой день. Один из худших. Он с полузакрытыми глазами лежит. Я сижу рядом, ничего не делаю. У меня страшное ощущение, что я его вижу в последний раз. Чтобы совсем не расклеиться, я встал и раскланялся. Дошел до двери, он меня окликнул. Я повернулся. Он посмотрел и говорит: «Арамчик, ты не бойся, я не умру. Потому что я крепкий парень». У меня ком к горлу. Чтобы не зарыдать при нем, выскочил за дверь и стоял, не в силах шагнуть...

Потом этот случай часто вспоминал: не соврал он. Он крепкий парень! Он и сейчас такой. Все преодолеет, я в этом уверен.

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