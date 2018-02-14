2018-02-15T01:51:53+03:00
Спорт

«Красная машина» заехала в лужу

Хоккейная сборная России сенсационно проиграла Словакии
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Сборная России, считающаяся стопроцентным фаворитом хоккейного олимпийского турнира, в первом же матче проигралаСборная России, считающаяся стопроцентным фаворитом хоккейного олимпийского турнира, в первом же матче проигралаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Так испортить 14 февраля надо было суметь. Сборная России, считающаяся стопроцентным фаворитом хоккейного олимпийского турнира, в первом же матче «влетела» скромным словакам - 2:3.

Начали бодро. «Красная машина» с буксами рванула со старта: 2-я минута, Гавриков - 1:0, 4-я минута, Капризов - 2:0... Казалось, через 56 минут чистого времени сборная Словакии будет тонким слоем размазана по корейскому льду, а на табло места не останется для фамилий россиян. В это, похоже, слишком рано поверили и наши хоккеисты. Но прошло лишь четверть часа, и бензин кончился. Словаки поняли, что на так страшна команда OAR, как ее малюет ВАДА и МОК. И уже к концу первого периода счет стал равным - 2:2.

Ну как же так?! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ну как же так?!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что творилось следующие два периода, словами не передать. И ведь нет в сборной Словакии грозных имен, большинство ее игроков выступают в чешской лиге. Но все, кто ожидал тотального превосходства лучших российских сил КХЛ над соперником, были жестоко разочарованы. На площадке были две равные команды - просто одна из них в несколько раз превышала вторую по количеству долларовых миллионеров, но на хоккее это никак не отражалось. Каждая атака россяин разбивалась о плотную оборону, а контрвыпады соперника были едва ли не опаснее. А в середине третьего периода словаки и вовсе сподобились на сенсацию - мощный бросок Черышняка снова стал сюрпризом для голкипера Кошечкина. И всего оставшегося времени не хватило «Красной машине», чтобы догнать скромных, но самоотверженных словаков.

Хоккейная сборная России сенсационно проиграла Словакии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хоккейная сборная России сенсационно проиграла СловакииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После этого провала полно эмоций, не немного выводов тоже есть.

1. Кошечкин - скорее всего уже не первый номер. Потому что пропускать две шайбы после четырех бросков - это фиаско.

Кошечкин - скорее всего уже не первый номер Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кошечкин - скорее всего уже не первый номерФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2. Так отвратительно использовать большинство фаворит не имеет право. Команда Знарка, когда имела численный перевес, вообще ничего не смогла создать. «Все ошибки, которые совершили, беру на себя. Это моя команда», - заявил после матча главный тренер Олег Знарок. Кажется, он ошибается. Это не его команда - это наша команда, одна на всю страну. Неплохо бы об этом помнить перед каждым матчем.

3. Хорошо, что по льду лицом нас провезли именно сейчас. Следующий матч сборная России проведет 15 февраля против Словении. Которая между прочим так же на волевых, проигрывая две шайбы, обыграла в овертайме США - 2:3. Два дня у нас есть, чтобы подумать и понять, что это было. И понять, что Олимпиада не будет легкой прогулкой, даже если носить название великой «Красной машины».

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