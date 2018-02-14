К месту крушения Ан-148 приехали родные погибших

14 Февр. 19:25 2018-02-14T21:25:58+03:00

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В окрестностях подмосковного села Степановское, где 11 февраля потерпел крушение самолёт Ан-148, продолжаются поисковые работы. На месте в несколько смен работают около 1 тысячи сотрудников МЧС - по-прежнему ведется поиск фрагментов тел погибших и деталей взорвавшегося самолета. Днём в среду министр ЧС Владимир Пучков распорядился увеличить зону работ. До этого спасатели вместе с коллегами из Следственного комитета исследовали площадь 30 гектаров, а теперь она разрослась до 50 га.

- Там бывшие совхозные поля, а теперь - чьи-то частные паи, - объясняет местный житель Максим Битюков. - Летом вы бы увидели: они все давно дикой травой заросли.

Там бывшие совхозные поля, а теперь - чьи-то частные паиФото: Михаил ФРОЛОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/639412" frameborder="0"></iframe> МЧС России расширило зону проведения поисковых работ на месте крушения самолета Ан-148.

Жители Степановского между собой переговариваются: если бы самолёт пролетел по той же категории еще примерно километр - упал бы ровно в центре села. А там - несколько двухэтажек, частные дома... Жертв было бы больше. «Зимнее», постоянное население Степановского - около 350 человек. Летом приезжает ещё почти столько же дачников.

- А знаете, кто самый известный житель Степановского? - спрашивает Битюков. - Александр Барыкин! У него здесь дача была. Хороший певец, царствие ему небесное. Отличный человек, с непростой судьбой. Дача? Не, не особняк, скромный такой домик. У нас, кстати, одну «дачную» часть села местные так и называют - Барыкинские дачи...

На месте в несколько смен работают около тысячи сотрудников МЧСФото: Михаил ФРОЛОВ

Степановское по-прежнему «охраняют» от посторонних два полицейских «блокпоста». Один - на повороте с Новорязанского шоссе, другой - в самом селе, на развилке. Пускают только машины местных жителей. Чужакам вроде журналистов приходится топать к селу от трассы пару километров.

- По оценкам специалистов, нашли ещё далеко не все фрагменты самолета, поэтому ещё как минимум несколько дней наш штаб здесь будет работать, - делится сотрудник МЧС.

Как падал самолет Фото: Дмитрий ПОЛУХИН, Евгений САЗОНОВ

Штаб из нескольких машин-«теплушек» и палаток развернули прямо на поле. В самом селе разбит временный лагерь для сотрудников МЧС - из пары больших палаток. Здесь отмахавшие несколько часов на морозе ребята могут отогреться, покушать, отдохнуть.

У центра сельской активности - продуктового магазина - стихийный мемориал. На столе горят свечи, лежат игрушки и много-много кроваво-красных гвоздик.

Жители Степановского вспоминают, что вечером того дня, когда разбился самолёт, в село примчались двое мужчин. Родные кого-то из погибших. Говорят, пытались прорваться к месту трагедии, говорили, что помогут искать людей (тогда ещё не было официального подтверждения, что все пассажиры рейса на Орск погибли...). Сегодня корреспонденты «КП» встретили в Степановском дочь одной из жертв авиакатастрофы.

В самом селе разбит временный лагерь для сотрудников МЧСФото: Михаил ФРОЛОВ

Девушка чуть за двадцать. Рассказывает, что машину пришлось бросить на шоссе. Пришла пешком. Зачем? Пожимает плечами.

- Подумала, что так будет правильно. Я уже несколько лет в Москве живу. А мама возвращалась от меня домой, в Орск... Только давайте без фамилий.

Девушка рассказывает, как просила охраняющих зону поиска по периметру силовиков пустить к месту, где упал самолёт с ее мамой...

- Отнеслись по-человечески, пустили, насколько можно было - к краю зоны поиска. Положила шоколадку, помянуть маму... Вчера ездила на анализ ДНК. Сказали, предстоит большая работа по идентификации найденных останков. Целых тел нет. Только фрагменты...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/639287" frameborder="0"></iframe> Москвичи почтили память погибших в крушении Ан-148.Возле Храма Христа Спасителя выложили крест из 71 лампады в память о погибших в крушении Ан-148Виктор ГУСЕЙНОВ

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