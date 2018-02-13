Могло ли обломки Ан-148 разбросать в радиусе километра, если взрыв случился только после падения

СЕГОДНЯ 14:58 2018-02-13T16:39:04+03:00

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В истории с крушением пассажирского Ан-148 в Подмосковье версию о теракте отвергли практически сразу. Сначала сообщили, что на обнаруженных фрагментах самолета следов взрывчатки не нашли. Затем с официальным заявлением выступил Следственный комитет (а в расследовании сейчас участвуют около сотни сотрудников СК): «Установлено, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания, взрыв возник после падения самолета».

Тем не менее в соцсетях время от времени всплывают конспирологические версии о теракте. Комментаторов смущает то, что части самолета разбросало на территории в 30 гектаров, в радиусе около одного километра. (Для понимания, площадь обычного футбольного поля - около 0,7 га. Значит, самолет раскидало на квадрате в 40 с лишним таких полей, - Авт.). Разве такое может быть, если самолет взорвался лишь на земле? Сетевые «эксперты» считают, что такой разброс возможен, только если борт взорвался еще в воздухе. Кроме того, их смущает, вот еще что. Бортовой самописец крепится к хвосту - самой тяжелой части фюзеляжа, однако нашли его в нескольких сотнях метров от воронки, которая судя по всему стала тем местом, где самолет врезался в землю. Так что же это все-таки было?

Вид с высоты на место крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний". ФОТО СК России

В МЧС нам подтвердили: да, территория, на которой нашли и продолжают находить детали разбившегося Ан-148, - 30 га. Причем, по словам нашего собеседника, находят в основном мелкие или средние фрагменты.

Мы связались с жителем подмосковного села Степановское, около которого упал борт «Саратовских авиалиний». Максим Битюков оказался на месте крушения в числе первых.

- Сам момент падения никто из жителей села не видел, - говорит мужчина. - Потому что с той стороны у нас только дачи, в которых зимой никто не живет. Мы все слышали гул, потом взрыв. Один. Я могу предположить, что это именно тот момент, когда Ан-148 ударился о землю.

Характеристики самолёта Ан-148Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В официальной версии ничего не смущает и авиаэксперта Валерия Постникова, который привлекался МАК к расследованиям многих авиакатастроф.

- Есть такой термин «наддув кабины», - объясняет специалист. - При наборе высоты компрессор начинает закачивать в кабину воздух, чтобы сохранить для пассажиров и экипажа давление на уровне земного. Вам же наверняка закладывало уши при взлете? Вот это и есть наддув. Поэтому нет ничего удивительного, что при падении на землю самолет разметало на мелкие части. Надуйте бумажный пакет и резко ударьте по нему. Он ведь тоже взорвется. Хотя там никакой взрывчатки нет. Здесь было примерно то же. Плюс - не забывайте, что «Ан» только взлетел, у него были полные баки горючего. Я вас уверяю, сейчас в расследовании участвует такое количество людей, что если бы подтверждение взрыва в полете нашли, уже давно произошла бы утечка.

Схема происшествияФото: Алексей СТЕФАНОВ

Для меня как специалиста главный вопрос в другом. Почему самолет сначала набрал высоту, потом снизился, сбрасывал скорость, потом снова набирал? Версий может быть сколько угодно. Отказала система управления, электроника? Отказали двигатели? Сообщают, что бортовые самописцы найдены и они в удовлетворительном состоянии. Если они не повреждены, предварительная картина может быть у специалистов уже в течение ближайших суток. Другой вопрос, будут ли ее сразу озвучивать? Детальный анализ случившегося это целый комплекс - там и технические характеристики полета, и расшифровка речевого самописца. Это долгая работа. Я бы все-таки предложил дождаться официального заявления.

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