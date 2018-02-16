Борис Гребенщиков про фильм Серебренникова о Цое: Сценарий писал человек с другой планеты!

СЕГОДНЯ 13:11 2018-02-16T19:55:20+03:00

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Беда пришла, откуда не ждали. Последнее время Кириллу Серебренникову приходится ох как несладко - арест, судебные слушания, критика его работ (вспомним шум вокруг балета «Нуреев»). И вроде бы, с одной стороны оказались интеллигенты и эстеты, с другой - простой народ, которого пугали эксперименты режиссера. Но тут внезапно против творчества Кирилла высказался Борис Гребенщиков.

На пресс-конференции в Питере, посвящённой выходу его нового альбома «Время N», Борис Борисович жестко отозвался о фильме «Лето», работа над которым была практически закончена. Картина, снятая по мотивам биографии лидера группы «Кино» рассказывает о лете 1981-го года. В центре внимания - непростые отношения Виктора Цоя, лидера группы «Зоопарк», Майка Науменко и его жены Натальи.

«Сценарий — ложь от начала до конца. Мы жили по-другому. В его сценарии московские хипстеры, которые кроме как *** (заниматься сексом) за чужой счёт, больше ничего не умеют. Сценарий писал человек с другой планеты. Мне кажется, в те времена сценарист бы работал в КГБ. Надеюсь, Кирилла Серебренникова освободят, но мнения о фильме у нас разные. Мне кажется, я прав, потому что я в то время жил. Любые игры с государством, могут закончиться в СИЗО. Государство — штука опасная. Я имею в виду брать деньги у государства».

Борис Гребенщиков о фильме "Лето": "Сценарий — ложь от начала до конца. Мы жили по-другому".Фото: Олег ЗОЛОТО

Действительно, БГ творил в ту эпоху, когда Виктор Цой хотел перемен, а Майк Науменко воспевал «Лето». Лидер «Аквариума» был знаком с обоими главными героями фильма Кирила Серебренникова - они вместе тусили, любили, выпивали на прокуренных питерских кухоньках. Поэтому он имеет полное право возмущаться тем, что из себя представляет работа Серебренникова.

Напомним, что фильм «Лето» Серебренников начал снимать в июле 2017-го года. Но потом его задержали по делу о хищении бюджетных средств руководством «Седьмой студии». Тем не менее, режиссёр закончил монтаж, находясь под домашним арестом. Картина должна выйти в широкий прокат в конце лета 2018-го года.

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Фильм Кирилла Серебренникова о Викторе Цое практически завершен

Фильм находящегося под домашним арестом режиссера, который он практически полностью успел доснять летом прошлого рода, ожидается с особым интересом не только на родине Виктора Цоя, ставшего одним из его главных героев, но и за рубежом, где о Цое мало что слышали. Зато много слышали о Серебренникове, которого ведущее американское издание о кинобизнесе Variety называет “одним из самых смелых и знаменитых русских режиссеров». Международные права на фильм Кирилла Серебренникова недавно были приобретены крупной французской кинокомпанией Charades. Мировые продажи фильма начнутся совсем скоро на предстоящем Европейском кинорынке, который будет проходить в рамках Берлинского кинофестиваля, а премьера фильма может состояться на Каннском фестивале. Актерский состав пока не разглашается, в прокат фильм может выйти в середине 2018 года (подробности)