Российская конькобежка Воронина взяла бронзу в Пхенчхане - несмотря на то, что на Олимпиаде ей не с кем было тренироваться

СЕГОДНЯ 16:36 2018-02-16T16:44:35+03:00

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Российская конькобежка Наталья Воронина завоевала "бронзу" на дистанции 5000 метров на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Вообще конек Натальи – 3000 метров. У ней здесь и рекорд России, и куча медалей. 5000 - так запасные. Но на «трёшке» на этой Олимпиаде россиянка осталась без наград, заняв лишь 10-е место. А на командную гонку, где у нижегородки Ворониной тоже есть медали мировых первенств, наша сборная не заявлена. Девчонок не набралось – МОК выкосил, не допустив до Игр. Не пустил он в Пхенчхан и личного тренера Наташи – Павла Абраткевича, как обычно, без объяснения причин.

Российская конькобежка Наталья Воронина завоевала "бронзу" на дистанции 5000 метров на Олимпиаде в ПхёнчханеФото: REUTERS

Без наставника, без спарринг-партнеров… Хоть, плачь. Наташа, говорят, и пустила слезу на одной из первых тренировок в Пхенчхане. Так одиноко и грустно ей было. Но, не спешите нас хоронить. Выход нашелся. Видео тренировок снимал тренер-механик сборной Роман Данилов. Затем отсылал его Абраткевичу. В ответ летело письмо с комментариями. Данилов готовил Ворониной еще и коньки. В Пхенчхане советами, как мог, помогал тренер спринтеров Сергей Клевченя – Наташа-то специалист по стайерским дистанциям. Как знакома эта ситуация: на этой Олимпиаде так же сквозь тернии пробивался к своей медали скелетонист Никита Трегубов – без поддержки в тылу.

Вопреки всему спортсменка завоевала первую для нашей страны медаль на этой дистанции в истории ОлимпиадФото: REUTERS

А еще в коньках не все иностранцы, слава Богу, держат фигу за пазухой и воротят нос при общении с россиянами. Чешская команда взяла Наташу потренироваться с собой. Трехкратная олимпийская чемпионка и рекордсменка мира Мартина Сабликова не побоялась помочь конкурентке. И на 3000 метров, и сейчас на 5000 они попали в одну пару - ей Богу, не случайное совпадение. И на «пятерке» вывезли друг друга на последних кругах на пьедестал: Мартина – на вторую строчку, Наташа- чуть ниже. Эта первая медаль на этой дистанции для нашей страны в истории Олимпиад. А, вы говорите, чудес не бывает…