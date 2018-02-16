Российская конькобежка Воронина взяла бронзу на дистанции 5000 м на ОИ-2018

СЕГОДНЯ 15:27 2018-02-16T15:38:51+03:00

Победу в этом соревнования одержала голландка Эсме Виссер, а серебро ушло чешке Мартине Сабликовой

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Российская конькобежка Наталья Воронина заняла третье место на дистанции 5000 метров на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, тем самым завоевав для нашей команду восьмую медаль.

Победу же в этом соревнования одержала голландка Эсме Виссер, а серебро у чешской спортсменки Мартине Сабликовой.

Между тем, результат золотой медалистки в этот раз составил 6:50.23 минуты. Спортсменка из Чехии финишировала через 6:51.85 с отставанием в +1.62. Воронина же преодолела дистанцию за 6:53.98, отставание в +3.75

Напомним, что зимние Игры в Пхёнчхане продлятся вплоть до 25 февраля. В этом году по решению Международного олимпийского комитета наши спортсмены выступают под нейтральным флагом в статусе "Олимпийские атлеты из России".

С начала соревнований так называемая команда "ОАР" уже успела завоевать две серебряных и пять бронзовых медалей, не считая последнего вклада Ворониной в общий зачет.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в четверг в Южной Корее был сыгран хоккейный матч между Россией и Словенией, который закончился со счетом 8:2 в нашу пользу.