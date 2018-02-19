Андрей Аршавин отказался спасать жену: Алисе грозит 8 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 18:19 2018-02-19T18:40:49+03:00

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Скандал с угрозами в адрес фотомодели и ругань на борту самолета вылились для Алисы Аршавиной, супруги футболиста Андрея Аршавина, в уголовное дело. Причем, сразу по трем статьям. И если раньше супруга футболиста чувствовала себя более уверенно, считая, что скандал можно будет замять, то вызов в прокуратуру заставил супругу игрока «Кайрата» заметно поволноваться. Она срочно вылетела к мужу на сборы в Турцию, чтобы договориться о помощи, однако, жене не удалось уговорить футболиста поддержать ее в этой непростой ситуации.(ниже переписка футболиста с адвокатом Алисы). Хотя он мог бы, к примеру, поговорить с Семеновой о том, чтобы она забрала заявление из прокуратуры.

Напомним, что в декабре 2017 года в социальных сетях было опубликовано совместное видео из ресторана Андрея Аршавина и фотомодели из Казахстана Ольги Семеновой. После этого Ольга Семенова заявила, что на нее начались нападки со стороны Алисы Аршавиной. Семенова обвинила Алису в том, что она угрожает ей и подала на Аршавину заявление в Генеральную прокуратуру Казахстана.

Скандал с Ольгой Семеновой обернулся для Алисы Аршавиной перспективами уголовного дела.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Женщина не ожидала такого развития событий. Алиса Аршавина так прокомментировала teleprogramma.pro ситуацию: «У меня очень хорошая команда, адвокаты, но это другая республика. У нас бы уже посмеялись, но это ее город, ее страна. Это все не просто так, девушка и этот Паша захотели меня слить, чтобы я не мешала им зарабатывать на Андрее… Им нужно было, чтобы он был свободен, вот и все. Я конечно не ожидала, что Андрей вот так по неосторожности меня под статью подставил. Мой адвокат с 30 летним стажем в шоке от такой чуши в заявлении. Как генеральная прокуратура приняла это заявление, кто ей помог? Это дело очень хорошо подготовлено. По-моему мне уже легче сесть, если честно. Я отчаялась. Уже легче пойти, сдаться и отсидеть. Надеюсь, гражданке Российской Федерации, помогут и переведут дело в Россию…»

Адвокат Алисы Аршавиной считает, что Андрей Аршавин стал жертвой аферистов. Ведь незадолго до встречи с Ольгой в компании Аршавина появился Павел Забара, который познакомил футболиста со своей школьной подругой Семеновой. Якобы его приятельница мечтала познакомиться с Аршавиным. Знакомство состоялось в ресторане, откуда Семенова подвезла Аршавина в ближайший клуб. Все передвижения снимались на видео — оно есть в материалах дела. Из клуба футболист уехал не к Семеновой, а домой.

Вскоре грянул новый скандал. Аршавина решила отправиться в Казахстан лично, но во время полета вела себя скандально, чем спровоцировала конфликт со стюардессами. Супругу футболиста обвинили в том, что она не желала занять свое место при взлете, пыталась бесплатно пересадить няню своего ребенка из эконома в бизнес-класс, плюс, начала в салоне менять испачканный подгузник. Как позже рассказали сотрудники авиакомпании, в их адрес Аршавина также озвучивала угрозы и заявляла, что является офицером ФСБ. В итоге беспокойную пассажирку сняли с рейса. Позже авиакомпания заявила, что намерена подать на Аршавину в суд.

А чуть позже в прессе появилось заявление самого Аршавина, которое прозвучало более, чем странно:

«Если Алиса все-таки сядет, то сразу заканчиваю играть там (в футбольном клубе «Кайрат», — прим. kp.ru). Для меня это как отрубить руки самому себе. Я раскаиваюсь, правда. Пожалуйста, не оставляйте меня без футбола. Хочу просто делать свою работу, зарабатывать деньги. Алису я любил, люблю и буду любить, и деньги мне нужны, если с ней что-нибудь случится», — приводит портал Dni.ru слова обращения Андрея к своему адвокату.

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