Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов: «У нас раньше была биатлонная семья. А сейчас? Осколки»

СЕГОДНЯ 13:39 2018-02-16T20:17:47+03:00

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Биатлон - главное наше разочарование на этой Олимпиаде. Все гонки в этом виде российские атлеты сдали без боя. Да, нет Антона Шипулина и других наших лидеров. Но в тех же условиях лыжники, например, сражаются и вторым и третьим составом, бросая вызов именитым норвежцам. Ситуацию в российском биатлоне «КП» прокомментировал четырехкратный олимпийский чемпион, экс-глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов.

- Девять лет пытаюсь бороться за российский биатлон. У нас ведь всегда как говорят? Со стороны виднее. Девять лет я со стороны смотрел и как только ни пытался сражаться – и в прессе, и по телевидению – бесполезно. И все эти девять лет практически одни провалы - три медали выиграли за это время! Представляете? - Только три! А когда я работал со своей командой, у меня было 11 человек в федерации, и у нас было 24 «золота», 27 «серебра», 19 «бронзы».

И теперь я задаю вопрос с трибуны – что вас не устраивало? Но когда полезли к нам олигархи, и спортсмены пошли у них на поводу, начали писать в прессу и везде, где можно, я подал в отставку. Черезов, Чудов, Ростовцев, Майгуров… Я без обид, говорю – жизнь есть жизнь. И теперь результат мы видим. Провалы за провалами постоянно. Скандалы. И допинга было вполне достаточно, и всего прочего.

И что нам остается, глядя на эту Олимпиаду? Откровенно сказать, я болел за немцев. За Дальмайер. Вот обратите внимание, они всегда с улыбкой дают прекрасные интервью, никогда на их лицах нет уныния, в целом в немецком биатлоне. На норвежцев посмотрите - тоже самое! Раньше и у нас было весело, хорошо. И ведь так может быть. Обратите внимание, сейчас в лыжных гонках пошел подъем. Лучших нет, но у них уже третья бронза! Здорово! Потому что руководит 14-кратная чемпионка мира, 4-кратная Олимпийская чемпионка Елена Вяльбе! В биатлоне российском на сегодняшний день далеко от того климата, который должен быть. У нас ведь раньше тоже была биатлонная семья. А сейчас? Осколки.

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