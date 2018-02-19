Олимпийский медалист Крушельницкий о версии с подбросом допинга: В жизни все может быть

СЕГОДНЯ 16:00 2018-02-19T18:45:16+03:00

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В понедельник, 19 февраля, появились новые подробности истории с допинг-скандалом нашего бронзового призера Олимпиады в керлинге Александра Крушельницкого. Наш спортсмен стал, в своем роде, жертвой дезинформации западных СМИ. Накануне они распространили информацию о том, что Крушельницкий заявил о том, что допинг мог попасть в его пробу из-за конкурентов по сборной. Президент федерации керлинга России Дмитрий Свищев рассказал, как же все было на самом деле:

- Саша никому не давал интервью. Его опросили приехавшие офицеры ВАДА. Они узнавали, кто были с ним на сборах в Японии. Саша отвечал, естественно, что партнеры по сборной. И тогда представители WADA уточнили, мол, а могли кто-то из партнеров подсыпать допинг? И тогда Александр сказал, что это вряд ли, хотя в жизни все может быть.

И вот как раз эти слова каким-то удивительным образом были переиначены и попали в СМИ. Глава федерации заявил, что второй в России дуэт в микст-керлинге навряд ли способен на какую-то подлость:

- Мы давно знаем Даниила Горячева, лидера второго нашего микст-дуэта, и бросать на него тень недопустимо.

Вместе с тем, уже известно, что в допинг-пробе "А" был найден мельдоний в концентрации 1 или 2 таблеток препарата, который уже два года как официально запрещен. Причем которые были приняты всего один раз. И поэтому нашего спортсмена не бросают на произвол судьбы. Однако же, Крушельницкий покинул на время олимпийскую деревню.

- Ребята пока в Пхенчхане. Саша с утра уехал из Олимпийкой деревни, он отправился в лабораторию ВАДА сдавать анализы. (Лаборатория находится не в олимпийском Пхенчхане, а в Сеуле - прим.ред) Ребята будут присутствовать на разбирательстве в CAS, - сообщает "Советский спорт".

В федерации заявили, что придерживаются версии о том, что кто-то подсыпал мельдоний. И теперь намерены заняться поисками злоумышленников. Картина, в целом, такова - 22 января Александр сдал допинг-пробу, а уже 23 числа отправился в Японию на предолимпийские тренировочные сборы. И там находился до старта Олимпиады.

Как отметил Дмитрий Свищев, был принят ряд мер для защиты спортсмена:

- Мы будет разбираться в судах, будем работать с комиссией МОК. Кроме этого, я написал заявление в Следственный комитет России, чтобы провести расследование и установить виновных, где бы они не находились. Потому что сегодня Саша и Настя стали жертвами, завтра могут пострадать другие наши спортсмены, если это не остановить. Мы также обратимся в Международную федерацию керлинга, МОК и Оргкомитет Олимпиады-2018, чтобы они оказали помощь в установлении лиц, причастных к этому делу.

Сами же спортсмены, пара Крущельницкий-Брызгалова, сейчас находятся в ожидании развязки этой истории. И готовы принять любой вердикт МОК. Как ожидается, максимум до завтрашнего утра картина должна окончательно проясниться, именно тогда станут известны результаты допинг-пробы "Б" российского спортсмена.

Мельдоний стал скандально известен в начале 2016 года. На нем попалась лучшая теннисистка России Мария Шарапова. Сам же создатель препарата заявил, что мельдоний не улучшает результаты, а сохраняет здоровье. В свою очередь, представители ВАДА заявили, что высылали предупреждение о новом препарате за три месяца до вступления в силу документов с запрещенными веществами. Позднее же стало известно, что ВАДА не до конца провело исследование по выводу мельдония из организма, поэтому многие наши атлеты получили амнистию.

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