Сестра Сергея Семенова: Моему брату не за что просить прощения. Диана благодаря ему свою жизнь устроила

16 Янв. 2018 2018-01-16T18:10:53+03:00

Мы пообщались с Катериной Семеновой в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).

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- Катерина, федеральные телеканалы из-за вашей истории разделились. Одно шоу пиарит Диану, второе - Сергея. А если свести обоих в одной студии? Как думаете, что будет?

- Сережу об этом спрашивали в самые первые часы выхода из колонии. Он говорил: нет, я не хочу. Но сейчас, возможно, он остынет и ему захочется посмотреть ей в глаза. Но пока он в непонятном состоянии, еще точно не знает, надо ему это или нет.

- А почему он тогда согласился прийти на федеральный канал? Это попытка заработать?

- Во-первых, там было сразу оговорено, что Дианы не будет в студии. Во-вторых, он хотел публично поблагодарить всех тех, кто его поддерживал.

Сергей Семенов согласился принять участие в передаче Андрея Малахова «Прямой эфир»Фото: скриншот видео

- В свое время волну возмущения в соцсетях подняли именно вы. Вы же написали письмо на «Пусть говорят» с просьбой защитить брата. Так может быть пора прекращать это безумие? Или будете дальше пиариться?

- Конечно, надо прекращать. Причем это закончится и без нашего участия. Эта тема не будет всегда на пике интереса. Сколько можно об этом говорить? Появится новая Шурыгина и эту историю забудут.

- Сколько заплатили Сергею за участие в программе?

- Я не знаю.

- А где он сейчас находится?

- Дома. У него есть ограничения по перемещению. Когда он перемещается, обязательно спрашивает разрешение у инспектора, пишет заявление. По месту прописки отмечается. Еще ему нельзя ходить в развлекательные ночные клубы, например.

- То есть на вписки теперь вход воспрещен?

- Да.

- Катя, вы, как старшая сестра, не сказали брату, что он мог бы и извиниться перед Дианой. А то после освобождения он выглядит героем. Дескать, пострадал ни за что, ни про что.

- Я не думаю, что он должен просить прощения. Это она должна. Пока он сидел, она резвилась, со знаменитостями общалась, все у нее хорошо. За что Сереже извиняться? «Диана, извини, что я тебе жизнь наладил, что ты в Москву переехала, все у тебя хорошо, деньги ты заработала»?

- Вы считаете, что благодаря ему она жизнь устроила?

- Естественно. Она жила в какой-то общаге, где у них кровати были из досок сделаны. Отец у них все время безработный был, мать продавщицей работала. А сейчас она в Москве, ее куда-то приглашают. Увидела больших людей, другую среду.

shurygina_diana555 Теперь муж и жена

- Для вас это показатель успешности человека?

- По сравнению с тем, что у нее было, конечно.

- Чем дальше ваш брат собирается заниматься?

- Он восстанавливается в сельхозакадемии, откуда был отчислен со второго курса.

- Якобы с вашей семьи Шурыгины требовали миллион. А вы не будете требовать с Шурыгиных компенсацию?

- Да ладно, кому это надо? Никто там ничего не даст.

- А за что Шурыгины требовали миллион?

- Чтобы поменять показания. Чтобы Диана поменяла. Чтобы они выплатили все штрафы, которые им грозят после этого.

- Может, надо было соглашаться?

- Если бы этот миллион был, может, и надо было бы. Но его не было.

shurygina_diana555 Он очень крутой фанатею от него именно как от человека и конечно песни его это что то потрясающие

(Наталья Варсегова: Еще год назад следователь Александр Козин рассказывал мне в интервью, что Алексей Шурыгин потребовал миллион рублей от Семеновых, чтобы отвязаться от назойливых звонков матери Сергея. В попытке спасти своего сына от тюрьмы она пыталась договориться с родителями жертвы и бесконечно названивала им. Тогда Шурыгин и заявил про миллион в надежде, что те никогда не найдут такую сумму).

КСТАТИ

Друг Сергея Семенова: Диану крышевал ее родственник

Житель Екатеринбурга Илья Анищенко называет себя экспертом по лжи. Он уверяет, что провел независимое расследование и доказал невиновность Сергея. Теперь он называет себя другом Сергея и раздает интервью. Мы поговорили с ним в эфире радио «Комсомольская правда».

- Илья, вы считаете, что герой этой истории – Семенов, а Диана Шурыгина его подставила. Якобы Диана занималась проституцией с 14 лет.

- Еще год назад, когда эту историю еще не показывали по телевизору. С родственниками Сергея связывался бывший подчиненный родственника Дианы (по материнской линии). И он сообщил, что лично Диану задерживал за вот этим нелицеприятным занятием. Но ее родственник данный протокол о задержании уничтожал.

- А как зовут того родственника?

- Сергей Геннадьевич Умнов, экс-начальник, по-моему, Засвияжского или Заволжского управления уголовного розыска города Ульяновска. Наталья Шурыгина в девичестве Умнова. Но степень родства я не знаю.

- А с самим Умновым вы не разговаривали?

- Нет.

(Наталья Варсегова: про Умнова ходили слухи и год назад. Приведу цитату из своей заметки - интервью с тетей Дианы Ириной Левановой.

- Сестра осужденного Екатерина заявила в эфире о том, что у вашей семьи есть родственник при полицейских погонах. Некий Умнов.

- Это смешно. Двоюродного брата Натальи зовут Александр Умнов, но только работает он не в полиции, а простым водителем. Да, в Ульяновске есть бывший полковник уголовного розыска Александр Умнов, но только к нам он не имеет никакого отношения».)

- Илья, вы провели независимое расследование. Что вам известно о той самой вечеринке?

- Диана этого секса добивалась весь вечер, соблазняла Сергея. В итоге он согласился. Секс был по обоюдному согласию. Потом, когда Сергей ушел от нее, Диана вышла в зал абсолютно спокойная, продолжила пить водку и никак не показывала, что кто-то насильно пытался заниматься с ней сексом. Сергей ее не бил.

- А откуда вы это знаете?

- Я разговаривал со свидетелями. И основная свидетельница Анастасия на камеру рассказала мне, как все там происходило. Диана вышла после из комнаты как ни в чем не бывало, не побитая, без крови. И продолжила пить водку. Ударил ее папа, когда приехал и увидел ее пьяной. Это видели четверо, впоследствии эти побои были приписаны Сергею и стали одним из ключевых доказательств его вины в судебном процессе.

- Значит, следователи свою работу провели недобросовестно?

- Да. Я считаю, что следствие было проведено несправедливо. И данное дело нужно было пересмотреть.

- Год назад следователь Козин дал интервью «КП», где он утверждает, что все было не так.

- Конечно, он вам все по-другому расскажет.

Расследование Натальи Варсеговой - часть 1, часть 2, часть 3, часть 4 ичасть 5.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

За участие в телеэфире героям «истории Шурыгиной» платят до полумиллиона рублей

В комментариях к моим публикациям многие читатели обвиняют меня в необъективности. Чего это, мол, я так защищаю «мерзкую Шурыгину, которая подставила хорошего парня».

Ответ мой таков. Я не являюсь адвокатом Дианы, не оправдываю ее поведения. Своими заметками я пытаюсь достучаться до разума толпы, которая всеми силами оправдывает насильника. А то, что Семенов - насильник, доказано и следствием, и судом (подробности)

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