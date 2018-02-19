Это реакция на чистку в республике?

СЕГОДНЯ 20:55 2018-02-19T20:55:54+03:00

Две недели назад меня предупреждали в Махачкале, что скоро «бандиты что-то отмочат»

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Но я не поверил.

Я думал, что Дагестан изменился…

Лет семь назад, когда теракты в Дагестане были так часты, что новости об этом звучали, как банальный прогноз погоды, меня занесло в Махачкалу.

Из Москвы дагестанский бардак видится обычно так - силы добра (МВД, армия, хорошие дагестанцы) героически бьются с демонами (террористы, «лесные» и другие нехорошие люди).

Первые разносят бандитские квартиры и устраивают антитеррористические сафари, вторые - мстительно взрывают мирных жителей, полицейских, похищают людей…

Война кровавая, но с понятным финалом. Ибо добро в конце концов побеждает зло.

Но даже семь лет назад мне хватило пары дней в Махачкале, чтобы это хрустальное представление о Дагестане рассыпалось, а скоро даже святая грань между «плохими» и «хорошими» стала исчезать. Наверное, потому что один из очень известных дагестанских политиков по секрету сообщил мне, что все его телохранители из «лесных» и что «ты здесь, дорогой, многое не понимаешь».

Потом выяснилось, что «торговлей флешками» (вид вымогательства по-северокавказски, когда жертве присылают видео наблюдения за его семьей и требуют выкуп за прекращение слежки и угроз) занимались не только «лесные», но и некоторые начальники дагестанских РОВД. А часто по-дружески… вместе.

Или потому что обложенные спецназом бандиты в лесу звонили «своим» мэрам, чтобы те договорились с силовиками и прекратили их «кошмарить». «Своим» - потому что в лесах на самом деле сидели маленькие армии самых влиятельных дагестанских кланов, необходимые для разруливания разных «бизнес-вопросов».

Дагестан оказался хорошо продуманным тугим клубком из хитрых финансовых интересов всех - от простого постового до генерала, от маленького чиновника до ваххабита-бородача.

И как только Москва делала малейшее самое невинное движение, чтобы не разрубить, а хотя бы чуть распутать этот узел, начинались громкие теракты.

После этого силовики с удовольствием и пользой для себя гоняли «лесных», а Москва в ужасе «отползала».

С приходом губернатора Васильева Москва решилась рубануть по этому клубку, и теперь интересно - просчитала ли она все последствия?

Даже сейчас каждый влиятельный местный род, лишившийся кормящих его чиновников, может за несколько часов собрать до пары сотен вооруженной родни.

А сколько фанатиков сидит сейчас по домам в уверенности, что несправедливый вороватый мир вокруг них, где посты, чины, само будущее покупается и продается, - плод измены Аллаху?! К ним запросто могут прийти, вложить в руки оружие и показать нужную цель…

И чем серьезнее будут финансовые потери кланов - тем масштабнее будут выбираться цели.

И расстрел прихожан кизлярского храма может стать только началом тяжелой войны.

У Москвы выбор - принять этот вызов либо в очередной раз «отползти».

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