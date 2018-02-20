Путешествие по Океании. Фиджи: каннибализм — это лучший туристический бренд

СЕГОДНЯ 15:15 2018-02-20T18:45:14+03:00

Наш корреспондент Сергей Пономарев отправился с гуманитарной миссией на затерянные далекие острова. Публикуем третью часть его репортажа

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Продолжение. Часть 1. Часть 2

Название «Фиджи» пришло из детства. Оно всплыло пряным запахом самого любимого в советские времена парфюма. С оттенками гибискуса и магнолии, мелодией соленого морского прибоя и ноткой сандала.

Именно так назывались дорогие французские духи - даже в магазине, хотя и по страшному блату, флакончик стоил сорок рублей, а у спекулянтов все 60. Это же обалдеть: ползарплаты обычного советского инженера! Зато если ты подарил "Фиджи" даме, то всё, считай, она твоя. Еще любили сбрасываться всем коллективом и вручать начальнице на юбилей: спокойная жизнь после этого была гарантирована на полгода.

Гавань Сувы: из ту манной дымки на противоположной стороне проступают вулканыФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Мог ли я тогда думать о реальном Фиджи, государстве на затерянных в южной части Тихого океана островах Вити-Леву, Вануа-Леву и еще примерно 330 атоллах и прочих кусочках суши...

Наш корреспондент Сергей Пономарев отправился с гуманитарной миссией на затерянные далекие островаФото: Наиль ВАЛИУЛИН

МЯСО НАДО ЕСТЬ ВИЛКОЙ

В небольшом фиджийском аэропорту Сува, который расположен километрах в пятидесяти от столицы с таким же названием и используется в основном небольшими самолетами для сообщения между соседними островными странами, в зале прилета, точнее, это обычная большая комната, нас встречает декоративное панно на стене. На художественном произведении монументального характера изображены традиционные предметы и орудия быта фиджийцев, применявшиеся еще в XIX веке. Не в такие уж давние времена. До того, как европейские миссионеры не привили местным жителям другие нравы и манеры. В ряду экспонатов на панно, например, топор для подсекания фикусов и пальм, который также вполне годится для разделки тел, содержащих ценные белки и жиры. Здесь же разные ковшички, лопаточки, тарелочки и прочие предметы праздничного обеденного куверта. Ну и оригинальная четырехзубая вилка для вождя. Ею он брал самые аппетитные кусочки мяса поверженного врага. Причем для каждой части тела полагался отдельный столовый прибор.

Кокосовые пальмы в городских парках х и скверах представляют реальную опасностьФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Ну да! А что такого? Помнится, в популярном отечественном сериале один из героев, ковыряя щепкой меж зубов, задумчиво произносил: «Человечинка-то она сладка-а-ая!». Чем хуже этого героя папуасы и прочие меланезийцы, у которых есть аналогичная идиома? В отличие от наших любителей такой диеты туземцы Океании вели себя вполне цивилизованно: поскольку процесс поедания врага носил ритуальный характер, считалось недопустимым дотрагиваться до него руками.

Деловой центр СувыФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Да и не вчера это было. Практика каннибализма как-то сама собой и особенно под влиянием Макдональдса и прочего фастфуда свернулась и за редкими, сугубо отдельными и экзотическими случаями ушла в анналы истории.

Военнослужащие фиджийской армии на хозработахФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Вызвана она была когда-то преимущественно экономическими причинами. К примеру, налетел очередной тайфун, повалил кокосовые пальмы и смыл огороды с посадками. В общем, край наступил. Вот и приходилось готовить рагу из самого плохого соплеменника — чтобы род не вымер вчистую. А уж соперника с соседнего острова запечь со специями сам великий вождь, легендарный каннибал и основатель фиджийского государства Токамбау велел!

Но разве это сравнишь с тем, как в наших конторах офисный планктон жрет друг друга?! Там хоть голодуха была, а здесь-то что?

Була, Фиджи! Була, Сува! Привет, Фиджи! Привет, Сува! (на заднем плане здание Верховного Суда страны)Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

ПРЕВРАТИМ ДИКОЕ ПРОШЛОЕ В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ!

Сами фиджийцы своего каннибальского прошлого ничуть не стесняются. Девушка-гид в отеле рассказывает мне: «Было такое дело. А чего особенного?».

Этот экстремальный и забытый способ питания, наоборот, активно теперь используют для привлечения туристов. Потому как экзотический бренд, способный немало заинтересовать заморских гостей.

Симпатичная гид турбюро совершенно счастлива, но не знает, почемуФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

В национальном историческом музее вижу главный экспонат — ботинки английского миссионера Томаса Бейкера, которого слопали в 1867 году как раз «до башмаков». Правда, несколько лет назад фиджийцы извинились за своих предков перед потомками преподобного. Туристические проспекты отводят поеданию людей едва ли не главное место в описаниях разных достопримечательных мест, а в сувенирных лавках этих самых вилок людоеда огромный ассортимент. Разной конфигурации и стоимости - от маленьких и дешевых «зубочисток» за 10 местных долларов (в переводе на рубли это примерно 350 целковых) до 100 фиджийских долларов (3500 рублей) за солидные причиндалы с большой ручкой и сложной резьбой на ней.

Я такой столовый прибор покупать не стал. Все же боюсь, не так поймут...

Семья фиджийских индийцев вышла на прогулкуФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

КТО ЖЕ НЕ ЛЮБИТ КОКОСЫ И РЕГБИ?

Гуляю по Суве. Столица страны - это зеленый уютный город на узкой полосе между морской кромкой и горами, город среди джунглей, ныряющий в распадки и открытый океану. Жарко и влажно, но ветерок со стороны гавани спасает от изнеможения, а парки и скверы, которых здесь множество, дарят пусть и небольшую, но прохладу.

Замминистра промышленности и туризма Шахин Али (на фото слева в зеленой рубашке с традиционным фиджийским орнаментом) явно заинтересован российскими предложениями о проведении ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге - 3349-3352Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Улыбки и местное традиционное приветствие «Була!» («Привет!»), причем от совершенно незнакомых людей, расслабляют неимоверно. Одно только важно: не идти прямо под пальмами и не устраиваться на лужайке поблизости от них. Время от времени с шуршанием мины большого калибра сверху падает кокос и с грохотом обрушивается на дорожку. Кстати, ежегодно от кокосов в мире погибает 150 человек — это в 30 раз больше, чем от нападения акул. Но поскольку каски у меня с собой нет, соблюдаю осторожность. Это на Фиджи надо делать обязательно, Если не кокос на голову поймаешь, то регбийный мячик. Во всех селениях куча молодежи, которая увлеченно гоняет оранжевую «дыню». На любой площадке. Хоть на гравийной отсыпке.

Спорт номер один в Фиджи - это регбиФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Вообще регби здесь, как и на Самоа, - национальный вид спорта номер один, В него играет 120 тысяч человек - это только официально зарегистрированные игроки. Каждый седьмой житель страны. В 2016 году фиджийцы стали олимпийскими чемпионами на Играх в Рио-де-Жанейро. Первая олимпийская победа в истории фиджийского спорта. Грандиозный успех!

КАК АВСТРАЛИЯ ПРОДАЛА ФИДЖИЙЦАМ РУХЛЯДЬ

Среди островных государств южной части Тихого океана Фиджи - это безусловный лидер. Что и понятно: и экономика какая-никакая имеется, и население под миллион. Не то что Тувалу или Науру, где живет примерно по 10 тысяч аборигенов.

А еще фиджийцы всегда считались прекрасными воинами, наводившими ужас на врагов.

Фиджи – одно из немногих государств в Океании, у которого есть своя армия и военно-морские силы. 7 патрульных и сторожевых катеров, построенных в 90-х в Австралии, США и Израиле, и примерно 3500 человек, 7 батальонов, включая один саперный, которые ООН охотно использует как миротворческие силы в горячих точках.

Один из таких контингентов, например, несет службу на Голанских высотах, разделяя арабов и евреев. Перед его отправкой на Ближний Восток Россия безвозмездно поставила фиджийским миротворцам партию стрелкового оружия. Наши "калаши" и «макаровы» пришлись местным бойцам очень по нраву. Хотели еще БТРы передать, но не успели: сильно подсуетились австралийцы и поставили – за деньги! - «восстановленные», то есть собранные из нескольких старых, свои "Бушмастеры"образца 1991 года. Для боя эти колесные машины изначально не предназначались – только для перевозки людей. Например, пожарных и лесоохраны. С тем же успехом могли продать и обыкновенные автобусы, обшитые железными листами.

Уж не знаю, во сколько такая рухлядь обошлась фиджийцам, но, вспоминая о сделке, не причастные к ней чиновники горестно кивают головами.

Первый замминистра иностранных дел страны Иоане Наивалуруа, с которым российская делегация во главе с генеральным директором заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светланой Сагайдак встретилась в Суве, при упоминании о таком военно-техническом сотрудничестве помрачнел и съежился. Голые его ноги под мужской юбкой-саронгом покрылись мурашками. Несмотря на выключенный кондиционер. Или это мне показалось?

Словом, коррупция она и в Океании коррупция...

ИНДИЙСКАЯ МЕЛОДРАМА ПО-ФИДЖИЙСКИ

За последние 30 годков местную конституцию улучшали то ли три, то ли четыре раза. То одну статью введут, то другую, потом их отменят, а там и снова введут. Один госпереворот сменялся другим. В общем, беспокойно жили. Стабильности не было. Президент в Фиджи - это что-то вроде английской королевы, выполняет сугубо церемониальные функции, А нынешний премьер-министр Фрэнк Мбаинимарама только в 2012 году - всего шесть лет назад! - отменил чрезвычайное положение в стране.

Правительственную резиденцию охраняет гвардеец-полицейский в парадной формеФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Чего волновались и бухтели? Вся конституционная бодяга крутилась вокруг права местных индийцам занимать должности в правительстве и иных госструктурах. Индийцев на Фиджи завезли в начале прошлого века британские колонизаторы - надо же было кому-то на плантациях сахарного тростника работать! Одно время бывшие гастарбайтеры, говорящие на местном варианте языка хинди – «фиджиан хиндустани», составляли больше половины населения. Теперь, правда, благодаря массовой эмиграции в Австралию и Новую Зеландию их стало поменьше - чуть более 40 процентов.

Заместитель министра иностранных дел - государственный секретарь Республики Фиджи Иоане Наивалуруа принял делегацию из России. За столом переговоров присутствовал и флаг "Комсомольской правды"Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Кстати, эта история с трудовом наплывом извне и его последствиями вам ничего не напоминает? Про завезенных, например, в Россию таджикских дворников и строителей? Не придется ли и нам через какое-то время приспосабливать Основной закон под новый демографический расклад?

А мы едем в министерство промышленности и туризма. После очередной конституционной поправки и соответствующих послаблений кадровой политики министерство почти полностью "индийское". Первый замминистра Шахин Али – хинди, его аппарат – тоже. Там о перспективах провести Всемирную выставку ЭКСПО в России слушают очень внимательно. Вроде бы обещают поддержать при голосовании в ноябре этого года. В том числе и в обмен на приезд российских туристов на Фиджи.

Из окон министерства промышленности и туризма открывается вид на огромный детский бассейнФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

И то верно: кому еще торговать, выращивать и производить как не этническим индийцам? Или туристов услаждать. Это у индийцев в традиции и крови.

А вот коренным фиджийцам куда больше по душе сидеть в кабинете начальника или, как вариант, - под пальмой и ждать, когда с нее кокос упадет прямо в руки.

ЕШЬ БАТАТЫ, ЖУЙ КОКОСЫ, ЧУНГА-ЧАНГА!

В субботний день решил сходить на местный рыбный рынок - он же фруктовый и овощной. И попал в царство тропического островного земледелия, где главные продукты кокосы, папайя и, главным образом, сладкий картофель батат и таро - большие корни болотного растения, богатые крахмалом. Таро чистят, натирают на терке и варят. Получается что-то вроде густого картофельного пюре.

Это любимое блюдо коренных фиджийцев. Наверное, и поэтому среди них довольно много крупных и полных людей.

Но деваться большинству фиджийцев просто некуда.

- Зашел в магазин, а цены на завезенные сюда продукты почти как в большой Австралии, - говорит мне сотрудник нашего посольства Юрий Прохоров.

На рынке все-таки подешевле. Килограмм батата – 5 местных долларов (180 рублей), кило таро – столько же, бананы, ананасы и прочую фрукту отдают и того дешевле. В два-два с половиной раза.

Почему бы не радоваться жизни?

СЕКРЕТ ОСТРОВНОГО СЧАСТЬЯ

В международных рейтингах Фиджи за последнее десятилетие несколько раз признавали страной с самым счастливым населением. Несмотря на политическую нестабильность, тайфуны и штормы.

"А что для вас означает быть счастливым?" - спрашиваю я самых разных фиджийцев — девушку и парня - студентов, расположившихся с конспектами за столиком на набережной. Таксиста-хинди. Молодую женщину из турбюро. Подростка, пришедшего поиграть в регби.

Мнутся, не находят ответа, молчат и улыбаются. Или говорят самые общие слова про семью и друзей.

А, может, счастье в том и заключается, чтобы не знать, каким оно должно быть?

Здесь в ходу принцип так называемого «фиджийского времени», когда на циферблате перепутаны часы, а главный лозунг звучит так: «Не спешить – не беспокоиться!».

Вот они и не торопятся и улыбаются в любой ситуации.

Эх, и нам бы так…

Следующий репортаж – еще из одного из самых счастливых государств на земле – Вануату.

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