2018-02-20T17:19:29+03:00
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Новое «Время»: Где Екатерина Андреева и надолго ли вернулся Кирилл Клейменов

Старейшая информационная программы страны меняет формат [видео]
Сергей ЕФИМОВ
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Екатерина Андреева по-прежнему ведет «Время».Екатерина Андреева по-прежнему ведет «Время».Фото: Первый канал
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Жители центральной части России сильно удивились, включив программу «Время» 19 февраля: вместо привычных Екатерины Андреевой или Виталия Елисеева с ними поздоровался Кирилл Клейменов. В 2004 года он стал руководителем дирекции информационных программ Первого канала, ради чего ушел из кадра (делая исключения по особым случаям вроде «прямых линий» с президентом). А тут, получается, вернулся.

Второй раз пришлось удивляться, когда в самом начале выпуска Клейменов вышел из-за стола и подошел к видеостене - подобные вольности для застегнутого на все пуговицы российского новостного телевидения не очень характерны. На экране застыла фотография керлингиста Александра Крушельницкого, в допинг-пробе которого обнаружили мельдоний. Силуэт спортсмена вдруг выехал из видеостены прямо в студию, остановившись рядом с ведущим на манер голограммы. Вроде ничего особенного - такие штучки изобретены уже давно, но живенько вышло.

- Мы полностью изменили набор оборудования, - рассказал «КП» технический директор дирекции информационных программ Первого канала Антон Филиппов. - В частности, заменили стационарные камеры на два роботизированных крана со свободной траекторией полета. Это самые настоящие камеры-роботы. Вместо заднего лайтбокса - сплошная видеостена. Полностью обновлен пакет графики: боковая видеостена может работать в сочетании с виртуальной графикой — выезжающий в студию керлингист это продемонстрировал. Появилась точка, на которой ведущий работает стоя - при необходимости он будет выходить из-за стола, сможет двигаться вдоль экрана.

На самом деле никакого керлингиста рядом с Кириллом Клейменовым нет. А кажется, что есть. Технологии! Фото: Первый канал

На самом деле никакого керлингиста рядом с Кириллом Клейменовым нет. А кажется, что есть. Технологии!Фото: Первый канал

Наконец, ведущий теперь может сам запускать графику или ролик на видеостене при помощи интерактивного экрана-тачскрина, встроенного в стол.

Кстати, программа от 19 февраля — это уже второй эфир из новой студии. Первым стал юбилейный выпуск от 1 января, посвященный 50-летию «Времени», который так же вел Кирилл Клейменов. Напомним, тогда гостем программы был Владимир Путин. С тех пор студию окончательно довели до ума.

Скандал на Играх в Пхенчхане с нашим спортсменом сгущает тучи над будущим России в олимпийской семье. Новости. Первый канал.Керлингиста Александра Крушельницкого, который вместе с женой, Анастасией Брызгаловой, завоевал олимпийскую бронзу, похоже, уличили в приеме мельдония.

ВОПРОС РЕБРОМ!

Куда дели прежних ведущих?

В ближайшее время Кирилл Клейменов продолжит вести будничные выпуски «Времени» на центральный регион страны. В субботнем выпуске его заменят Екатерина Андреева и Виталий Елисеев по очереди. Они же ведут программу в будни на дубли вещания (так называемые «орбиты» - их четыре).

Слухи об уходе Екатерины Андреевой из программы — всего лишь слухи, сообщили «КП» на Первом канале, а новый график работы ведущих связан с необходимостью хорошенько обкатать новую концепцию. Сколько на это потребуется времени, пока неизвестно.

Судя по всему, новое «Время» становится по-настоящему итоговой программой дня с уклоном в аналитику, а не просто расширенным выпуском новостей.

Кстати, рядовые новостные выпуски тоже выходят из новой студии.

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