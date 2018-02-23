«Мальчик должен быть с характером»: Дима Маликов объяснил, как будет воспитывать сына

23 Февр. 13:46 2018-02-23T14:04:08+03:00

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Отцовство Дмитрия Маликова стало темой обсуждения номер один в январе. Во-первых, потому что новость стала неожиданностью для всех, во вторых, потому что звездная семья прибегла к услугам суррогатной матери, чтобы стать родителями маленького сына. И вот когда волнения в прессе немного утихли, сам певец поделился планами, как будет воспитывать наследника.

«Я просто предполагаю и понимаю, что мне нужно будет уделять ему больше внимания. Девочка — это девочка, а мальчику нужен отец и пример», — пояснил певец на шоу «Север. Непридуманные истории». Дмитрий также отметил, что сам занимается разными видами спорта и будет прививать любовь ребенка к здоровому образу жизни.

«Мальчик должен быть с характером, он должен уметь преодолевать препятствия и трудности», — добавил артист. Напомним, что его дочь Стефания недавно отметила день рождения. В честь совершеннолетия она закатила роскошный праздник, где в частности, присутствовал и бойфренд модели.

А чуть ранее супруга Маликова ответила всем недоброжелателям, которые осудили семью за желание стать родителями в зрелом возрасте:

Супруга артиста посоветовала критикам не оглядываться на возраст и не бояться цифр в паспорте, а просто жить и наслаждаться каждым днем – так, как это делают они с Димой. Рождение малыша принесло в их дом огромное счастье, и сейчас у пары началась новая жизнь.

- Хочу сказать всем спасибо за теплые слова и поздравления, и даже спасибо за злостные комменты- ваш яд и жало, выпущенные в мой адрес, тренируют мою душу! – написала Елена Маликова в своем микроблоге. - Не хотелось бы вступать в полемику со всем миром, но те, кто считает нужным откомментировать нашу личную жизнь, должны услышать и мою точку зрения. Так вот! Можно по разному относиться к жизни и к возрасту - раздражаться на молодых, красивых, богатых, бояться старости и завтрашнего дня, с ужасом думать о смерти... Но есть и другой путь - просто быть счастливым каждый день, любить тех, кто рядом, заботиться о них, не сидеть на месте, а действовать, не раскисать, а развиваться и , наконец , не заглядывать в свой паспорт- ничего там нового и интересного нет. Да еще обязательно прощать обидчиков, по- моему, Инстаграм нам послан для прощения. И последнее! Благодаря рождению нашего сына, на одну любовь на этой земле стало больше! Я желаю счастья вам!

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