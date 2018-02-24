«Девушка в маске» стала олимпийской чемпионкой в двух разных видах спорта

24 Февр. 12:58 2018-02-24T13:09:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Даже несмотря на то, что французский биатлонист Мартен Фуркад и норвежский лыжник Клебо завоевали в Пхенчхане по три золота, главным героем Игр стоит считать Эстер Ледецкую из Чехии.

Сначала она сенсационно победила в супергиганте у горнолыжников, обойдя на 0,01 секунды австрийку Файт. Кстати, после этого нежданного успеха Эстер пришла на пресс-конференцию в горнолыжной маске. Девушка объяснила, что не рассчитывала на пьедестал и просто не накрасилась.

Любопытно, что свои лыжи чешке отдала американка Микаэла Шифрин, которая эту дисциплину пропускала (Шифрин ранее стала чемпионкой в слаломе гиганте).

И вот в субботу Ледецкая выиграла второе золото уже совсем в другом виде спорта – сноуборде. Интересно, что у сноубордистов, которые соревнуются в поворотных дисциплинах, на этой Олимпиаде «отняли» параллельный слалом, который был в Сочи-2014, и остался только параллельный слалом гигант. Сноубордисты очень возмущались, писали протесты… Но хитрее всех поступила Ледецкая, которая кроме сноуборда стала практиковать и горные лыжи. И победила!

Сноуборд принес Эстер второе "золото".Фото: REUTERS

Интересно, что раньше эти два вида спорта никак не пересекались, и даже считалось, что в сноуборд уходили горнолыжники-неудачники. Но «Девушка в маске» перевернула все представления о том, кто же быстрее всего умеет спускаться с горы.

Ледецкая из спортивной семьи – мама Сюзана была фигуристкой, а дед Ян Клапач играл за сборную Чехословакии по хоккею и даже был чемпионом мира в 1972 году. Отец Эстер – известный в Чехии гитарист.

И, наконец, стоит отметить, что две медали в двух разных зимних видах спорта в обозримом прошлом выигрывала только наши лыжница, а потом биатлонистка Анфиса Резцова. Но чтобы победить в двух разных видах на одной Олимпиаде – такого еще не было!!!

P.S. Увы, наши сноубордисты остались без медалей. Ближе всего к пьедесталу была Алена Заварзина, но она сначала упала в полуфинале, а потом не удержалась на ногах и в старте за третье место. Двукратный чемпион Сочи Вик Уайлд вылетел еще в 1\8 финала.

Сноуборд

Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1. Эстер Ледецка (Чехия). 2. Селина Йорг. 3. Рамона Хафмайстер (обе – Германия). 4. Алёна Заварзина… 10. Милена Быкова… 14. Екатерина Тудегещева… 19. Наталья Соболева (все – Олимпийские атлеты России).

Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1. Невин Гальмарини (Швйецария). 2. Санхо Ли (Южная Корея). 3. Зан Кошир (Словения)… 10. Вик Вайлд… 14. Дмитрий Сарсембаев… 18. Андрей Соболев (все – Олимпийские атлеты России.