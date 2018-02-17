Чешская горнолыжница после победы на Олимпиаде пришла на пресс-конференцию в маске, потому что не накрасилась

СЕГОДНЯ 13:00 2018-02-17T13:07:28+03:00

Эстер Ледецка, которая обычно выступает в сноуборде, победила в супергигантском слаломе

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На Олимпиаде в Пхенчхане в субботу, 17 февраля, были разыграны медали среди женщин-горнолыжницы в супергигантском слаломе. Соревнования завершились сенсацией - решившая принять участие в этом виде спорта чешская сноубордистка Эстер Ледецка пришла к финишу первой. Она опередила серебряного призера Анну Файт из Австрии на 0,01 секунды. Бронза - у Тины Вайрайтер из Лихтенштейна.

Чешская спортсменка общалась с журналистами через маску.Фото: REUTERS

Что же началось, когда чешка в ранге олимпийской чемпионки пришла на пресс-конференции! Эстер вышла для общения с журналистами в горнолыжной маске, не показывая совершенно своего лица.

- Почему же вы пришли в этих очках на пресс-конференцию?

- Я не думала, что смогу добиться такого успеха и не так приготовилась, как другие девушки на подиуме, поэтому не успела просто нанести себе макияж, который вообще даже не готовила, - призналась чешская спортсменка. Которая вообще так и не сняла маски за всю пресс-конференцию.

Ну а вот так чешка выглядит без маски.Фото: REUTERS

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