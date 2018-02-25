2018-02-25T19:46:13+03:00
Доброволец

В Москве шесть тысяч волонтеров Чемпионата мира по футболу начали обучение

Ребятам предстоит встречать болельщиков со всего мира, показывать им столицу и помогать создавать праздник
Ольга БОРСКАЯ
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Городские волонтеры в Москве начали свою подготовку к Чемпионату мира-2018Городские волонтеры в Москве начали свою подготовку к Чемпионату мира-2018Фото: Наталия КУДРЯШОВА
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Все меньше времени остается до главного спортивного события 2018 года в России - Чемпионата мира по футболу. 25 февраля в Москве начался важный этап подготовки к нему - обучение городских волонтеров.

Именно им, 6 тысячам активных добровольцев предстоит встречать болельщиков со всего мира, показывать им Москву, помогать ориентироваться в городе, создавать праздник, заряжать позитивом.

- Я рада, что сегодня - вы здесь. Именно в тот день, когда Россия показала всему миру, какие мы крутые, победив на Олимпиаде в нашем национальном виде спорта. И эта удача должна быть нашей общей. Я хочу, чтобы мы вместе показали всему миру, как это круто -быть в Москве, любить Москву, - поприветствовала волонтеров Председатель комитета общественных связей города Москвы Александра Александрова.

Кстати, многие из собравшихся 25 февраля в Московском Государственном Университете Управления волонтеров уже опробовали свои силы на Кубке Конфедераций. И не смогли пропустить главный спортивный праздник.

Волонтерам предстоит стать душой и сердцем праздника Фото: Наталия КУДРЯШОВА

Волонтерам предстоит стать душой и сердцем праздникаФото: Наталия КУДРЯШОВА

- Мы шли к этому моменту целый год. Кубок Конфедераций был нашей репетицией. И теперь, на Чемпионате мира, мы справимся с задачей, которая перед нами стоит - мы влюбим в себя весь мир, - обратилась к добровольцам руководитель ресурсного центра "Мосволонтер" Ирина Швец.

Помимо 6 тысяч городских волонтеров, во время Чемпионата мира в Москве будут нести вахту 4 тысячи волонтеров Оргкомитета. Задача последних - помощь на самих стадионах, встреча и сопровождение делегаций из стран-участниц мундиаля. А городским волонтерам предстоит стать душой и сердцем праздника. Их цель - помощь болельщиками.

Городских волонтеров поделят по девяти функциональным направлениям. Одни будут помогать болельщикам находить дорогу и ориентироваться на транспорте, другие - помогать советом в специальных инфоцентрах, которые разместят у станций метро. Эти волонтеры не только смогут показать дорогу до стадионов и экранов, где можно посмотреть матчи, но и расскажут о столице, посоветуют достопримечательности и интересные места. А кто-то будет специально ждать болельщиков на популярнейших туристических маршрутах столицы. Еще два направления - интерактивная зона на Красной площади и фестиваль болельщиков у стен МГУ. У самих стадионов будут дежурить волонтеры направлений "Медицинское обслуживание" и "Последняя миля" - им предстоит сопровождать зрителей на стадионы, помогать избегать несчастных случаев и немедленно реагировать, если кому-то все же станет плохо. И наконец, медиаволонтеры будут отвечать за помощь представителям СМИ и рассказывать о буднях добровольцев в соцсетях. Напомним, что накануне именно в стенах "Комсомольской правды" начала работу медиашкола для волонтеров ProДобро.

На первые уроки волонтеры направились уже 25 февраля, а продолжаться обучение будет до мая. Добровольцев ждут тренинги, мастер-классы, игры по умению ориентироваться в городе. Сотрудники департамента здоравоохранения Москвы обучат их умению оказывать первую медицинскую помощь, а департамент по делам ГО и ЧС - действиям в чрезвычайной ситуации.

- По предыдущему опыту мы поняли, что далеко не все наши волонтеры хорошо владеют английским. Поэтому в этот раз мы сделали чуть больший акцент на языках, чтобы наши волонтеры попрактиковались в разговорном английском и чувствовали себя более уверенно, - отметила Александра Александрова. - Кроме того, во время обучения мы разбираем конкретные сложные ситуации: как вести себя, например, на вокзалах, как оказать первую помощь, если кому-то стало плохо.

Кстати, в волонтеры идут не только молодые люди, студенты. Среди добровольцев на мундиале будет немало "серебрянных волонтеров", многих из которых помогали организаторам еще Олимпиады-80.

- Я волонтер более 40 лет. И Чемпионат мира просто не могла пропустить: я должна это видеть своими глазами, быть частью этого, создавать настроение, донести до людей со всего мира, какая красивая у нас столица и страна. Добровольчество - это часть моей жизни, - рассказала волонтер Ольга Кузина. Помимо помощи на информационной стойке во время Чемпионата мира, она готовится к еще одному волонтерскому проекту. - Наша команда серебрянных волонтеров уже давно посещает детские дома и интернаты для слепых. И к Чемпионату мира мы готовим для наших детишек викторины, конкурсы, соревнования. Вы не представляете, с каким нетерпением они ждут этого праздника! У нас незрячие дети будут играть в футбол. Это сложно, невозможно представить, но они это делают и это невероятно!

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