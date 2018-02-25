"Шампанского не жалеем!": Российские хоккеисты отметили победу над немцами под песню группы "Ленинград"

СЕГОДНЯ 12:50 2018-02-25T13:32:25+03:00

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Хоккеисты сборной России отметили историческую победу над Германией в финальном матче Олимпийских игр в Пхенчхане. На видео из раздевалки наших спортсменов видно, как они «обмывают» с трудом добытые золотые медали под песню группы «Ленинград» «Просто». Традиционную бутылку шампанского открывает Илья Ковальчук, который под всеобщий смех и радостные возгласы обливает всех пенным напитком, а затем исполняет зажигательный танец. "Ааа", - так звучит победный клич наших чемпионов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/640814" frameborder="0"></iframe> «Шампанского не жалеем!»: раздевалка наших хоккеистов после матча.Наши спортсмены «обмыли» золотые медали под песню группы «Ленинград»

Как сообщал сайт kp.ru, в последний день Олимпиады в Южной Корее российские хоккеисты смогли стать олимпийскими чемпионами впервые в новейшей истории. Последний раз наши спортсмены выигрывали золотые олимпийские медали в 1992 году в Альбервиле, да и то в составе сборной СНГ. В 1998 году россияне доходили до финала, уступив тогда Чехии с минимальным разрывом.

На этот раз молодой хоккеист Кирилл Капризов смог забить победную шайбу в ворота немцев лишь в дополнительное время. Итоговый счет — 4:3. В итоге Павел Дацюк попал в "Тройной золотой клуб" хоккея, выиграв ОИ, ЧМ и получив Кубок Стэнли. Лучшим нападающим признан Никита Гусев. В символической сборной Олимпиады по хоккею — также нападающие Илья Ковальчук и Павел Дацюк, защитник Вячеслав Войнов и вратарь Василий Кошечкин.

Раздевалка нашей команды после финала Олимпиады.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Худшая Олимпиада для нас закончилась. Под хриплые голоса хоккеистов, ревущих "Славься, Отечество"

Павел САДКОВ

На фоне героических, вежливых и дисциплинированных немцев, наши хоккеисты, в перекошенных робах, смеющиеся, толкающиеся, орущие «Славься, Отечество» запомнятся навсегда. В истории спорта, в истории новой холодной войны, и даже где-то глубоко в сердце, что гораздо важнее (подробности)

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Россия - Германия 25 февраля 2018: прямая онлайн-трансляция матча финала Олимпиады 2018 в хоккее в Пхенчхахне