2018-02-26T01:15:25+03:00
Туризм

Чартеры на курорты летом-2018: Туристы полетят по новым правилам

Росавиация ужесточила требования к воздушному парку и задержкам рейсов. Авиакомпании же вовсю планируют новые рейсы
Юлия СМИРНОВА
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Чаще всего перелет чартерным рейсом входит в стоимость тура. А для самостоятельных путешественников "горящие" билеты на чартер - возможность сэкономить.Чаще всего перелет чартерным рейсом входит в стоимость тура. А для самостоятельных путешественников "горящие" билеты на чартер - возможность сэкономить.Фото: Юлия СМИРНОВА
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Летом-2018 чартеры будут возить туристов на курорты по новым правилам. С декабря 2017 года в России действует новый регламент на выполнение чартерных программ. Появился он после многочисленных задержек рейсов и краха авиакомпании “Вим-Авиа”.

Что изменилось?

- теперь Росавиация каждую чартерную цепочку утверждает за две недели до начала рейсов (это вдобавок к допускам авиакомпании на полеты по каждому маршруту);

- назначает точное время для вылета. Кто летал чартерами, отлично знает – вылет могут перенести даже на полсуток. Теперь это будет считаться задержкой;

- если авиакомпания задержала хотя бы 10% чартеров в месяц, полеты в следующем месяце ей могут и не разрешить;

- на каждые 10 самолетов должен быть один резервный, чтобы все расписание не “полетело” в случае технических проблем с одним-двумя лайнерами.

В общем, правила стали строже. Насколько эффективно они сработают, увидим.

Билеты на чартеры туристы покупают чаще всего месте с путевкой, но иногда туроператоры продают их отдельно – особенно если “горящие” свободные места остаются. И это, кстати, возможность сэкономить для тех, кто планирует поездку в последний момент.

Сейчас туроператоры вместе с авиакомпаниями верстают программы чартерных рейсов на летний сезон, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Этим летом, судя по поданным в Росавиацию заявкам, особенно много чартеров будет ИспаниюБарселону и на Майорку, на остров Тенерифе и остров Гран-Канария. Прямые летние рейсы на Гран-Канарию - новинка, туда собираются летать авиакомпании "Икар" и "Северный ветер") и БолгариюВарну и Бургас).

Из необычного – сразу несколько авиакомпаний хотят летать на Кубу, причем не в Гавану , а прямо на курорты Варадеро, Кайо-Коко и Ольгин.

Авиакомпания "Победа" планирует включить в свое летнее расписание чартеры во французский город Бордо. Звучит красиво! Но при том, сколько стоит багаж у "Победы", везти вино из Бордо будет очень дорого. Только лететь налегке и наслаждаться им во Франции.

Впрочем, это лишь те заявки, которые Росавиация получила в январе. Их явно будет больше - хотя бы потому, что в списке нет Турции, а там одними регулярными рейсами точно не обойтись.

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